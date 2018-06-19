Рэпера XXXTentacion застрелили в США

Во Флориде скончался рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, известный под псевдонимом XXXTentacion; на музыканта было совершено покушение, он получил пулевое ранение.

Полиция американского округа Броуард сообщила, что сигнал о стрельбе поступил в 15.57 (22.57 мс понедельника), передает РИА «Новости» со ссылкой на портал TMZ.

«Взрослый мужчина, который был доставлен в больницу, скончался», – говорится в заявлении.

Свидетели сообщили, к автомобилю музыканта подбежали двое чернокожих мужчин в толстовках; один из них, закрывавший лицо красной маской, выстрелил в Онфроя. Также из автомобиля рэпера похитили сумку Louis Vuitton.

Двадцатилетний XXXTentacion получил популярность в 2017 году после выхода дебютного альбома «17», который занял второе место в чарте Billboard 200 – рейтинге наиболее популярных музыкальных альбомов в США, определяемом по данным продаж за неделю.