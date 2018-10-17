Еще одной жертвой керченской трагедии может стать прогресс

Компьютерные игры – это гигантская индустрия, в которой заняты миллионы человек. Годовой бюджет компаний-производителей составляет более 20 млрд долларов в одних только США. Общие доходы рынка – 109 млрд долларов в год, причем всего за пять лет этот показатель вырос более чем на 50% и в обозримом будущем грозит оставить позади даже киноиндустрию.

При этом игры являются основным двигателем прогресса в компьютерной технике. Именно они, а не The Beatles или Deep Purple, потребовали усовершенствования звуковых карт. Именно они, а не кинематограф и телевидение, способствовали созданию новых экранов и видеосистем.

Очевидно, что в дальнейшем рынок игр будет развиваться по нарастающей. Он стал источником заработка не только для частных компаний и целых государств, но и для самих игроков. Более того, есть мнение, что наиболее важной функцией игр в будущем будет обеспечение занятости населения, вытесняемого с привычных рабочих мест роботами (преимущества последних очевидны: им не нужны жилье, профсоюзы, зарплаты и медицинская страховка).

Люди завтрашнего дня будут проводить в виртуальной реальности дни и недели, получая за это реальные деньги. Моим любимым примером в этом смысле является одна из наиболее популярных игр в жанре MMO "EVE Online". Этому продукту уже более 15 лет, а главной его особенностью является возможность зарабатывать. Пока этот процесс сдерживается создателями игры, однако существует не одна сотня игроков, сделавших на ней состояние.

Например, два года назад игрок с ником holder2k предложил заплатить любому, кто уничтожит враждующий с ним клан, 75 тысяч долларов. При этом регулярно появляются истории о том, как игрок внедрился в клан противника, поднялся от обычного солдата до заместителя, после чего ограбил и уничтожил команду-конкурента. Такая операция может длиться несколько земных лет.

Но игры – это не только доходы и рабочие места, это вопрос безопасности. Общеизвестный факт: количество тяжких преступлений неуклонно падает, причем по всему миру. Речь в данном случае идет не о преступлениях как таковых (мошенничество в интернете – тоже преступление), а об уличной преступности – убийствах, грабежах, изнасилованиях. Базовое объяснение, которое предлагают криминалисты, – уход молодежи (некогда – наиболее криминогенной среды) с улиц в виртуальную реальность. Подростки проводят в интернете, в частности за играми, многие часы, хотя могли бы телефоны на улицах «отжимать».

Наконец, многие игры – особенно исторические – несут образовательную функцию. Это касается и игр для самых маленьких, которые помогают ребенку в развитии. А лично меня, например, футбольный компьютерный симулятор привел к реальному футболу: сперва мы с друзьями играли на консолях, а потом вышли на настоящее поле.

Россия на мировом рынке игр пока что не входит в первую десятку стран-производителей, но уже вплотную к ней подобралась. И подчас возникает ощущение, что нашей стране хотят «насолить» и на этом поприще. После кошмара, устроенного Росляковым в Керчи, истерики заголосили, что игры надо бы запретить вообще, зарезав тем самым перспективную курицу, уже сейчас несущую золотые яйца.

Меж тем ранее неоднократно проводились исследования, убедительно доказывающие: сколь бы кровавой ни была та или иная игра, игрок всегда осознает, что перед ним всего лишь пиксели. Да, иногда бывает интересно уничтожить противника наиболее кровавым способом – из любопытства. По той же причине ребенок отрывает головы куклам или солдатикам, чтобы узнать, что у них внутри. Но от исследователя до маньяка – огромная дистанция.

Детей, играющих в солдатики, много. Подростков, уважающих компьютерные шутеры, – немногим меньше. Да, Росляков тоже в них играл. А также пил воду и дышал воздухом, что объединяет его, например, с Адольфом Гитлером.

«Наезд» на компьютерные игры в случае с керченской бойней – это довольно бессмысленная попытка найти крайнего, выписав якобы простой рецепт – запрет на многомиллиардный рынок. В современном мире правят левые идеологии и принято считать, что человек не может просто так пойти и начать убивать других людей. Для этого ему обязательно нужно сойти с ума на почве виртуальной реальности, быть сагитированным американцами, нацистами, сектантами или кем-нибудь еще.

Ошибка в этом суждении в том, что человек – чрезвычайно агрессивное создание. Сразу и примат, и хищник, причем крайне эгоцентричный и тщеславный.

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Люди всегда убивали друг друга. Самые страшные войны были в эпоху, когда игр еще не существовало (как, впрочем, и интернета). Некоторые страны, всегда казавшиеся эталоном цивилизации, за короткий период падали в объятия гражданской бойни с миллионами смертей. И дело тут не только в деструктивной пропаганде. Само понятие цивилизованности – очень тонкое и хрупкое. Бывшие профессора, врачи, учителя в определенный момент становились воплощением ужаса. Кто-то требовал больше казней, кто-то писал доносы, кто-то лично убивал пленных солдат противника.

То же и с Росляковым. Он жил в не самое успешное время для России и Тавриды, причем жил в семье без отца. В школе и колледже ему было неуютно. Возможно, он подвергался буллингу. Всего этого может быть достаточно, чтобы пойти и сделать самые ужасные вещи. Ведь Росляков – это не собачка корги и не ласковый котик, это человек – самое смертоносное создание на планете.

К тому же он знал, что станет популярным. В группах, посвященных массовым убийцам (да, есть и такие), в комментариях к постам о Рослякове девушки пишут, что он был «очень красивым», «я бы утонула в его глазах». Грек Герострат, желавший увековечить свое имя в веках, сжег великолепный храм Артемиды, и теперь даже в русском языке есть понятие «геростратова слава». Именно ее Росляков и получил.

Общие причины его поступка настолько же обширны и глубоки, насколько глупой кажется инициатива по запрету игр. Это все равно что потребовать запрета литературы в принципе, ведь одного маньяка она подтолкнула к убийству Джона Леннона, а другого – к покушению на президента Рейгана. Да, именно литературы в целом, а не «литературы с насилием». В обоих случаях преступники вдохновлялись романом «Над пропастью во ржи», где убийств и насилия нет и в помине.