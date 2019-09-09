В спорах про СССР не бывает объективности

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Очередное разорение Аргентины отразится на России и Украине

Последние несколько десятилетий в экономике Аргентины повторяется один и тот же сценарий – дефолт после краткого ростаФото: Diego Giudice/ASSOCIATED PRESS/ТАСС
Аргентинская экономика вошла в пике – национальная валюта падает, биржи лихорадит, введены ограничения на покупку долларов населением. Почему стране грозит очередной за последние годы дефолт, как это связано с политическим кризисом в Аргентине и какое значение все это имеет для России и Украины? Подробности...
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Кремль поставил Зеленскому условие по Донбассу

Разговор Путина и Макрона стал продолжением переговоров, начатых в форте БрегансонФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президенты России и Франции провели телефонные переговоры об урегулировании конфликта в Донбассе. Обмен заключенными между Украиной и РФ показал, что президент Зеленский договороспособен. Это дает шанс уже было похороненным Минским соглашениям на воскрешение, а Донбассу – на мир. Путин готов обсуждать все это предметно, но ставит неожиданное и важное условие.  Подробности...
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Психотропным препаратам для детей открыли границу

Иностранные лекарства российские дети теперь смогут получить вполне законноФото: Lilly/Image Broker/Global Look Press
Правительство решило проблему психотропных препаратов для тяжелобольных детей. В ближайшее время будет организован импорт этих лекарств, а затем – их производство в России. До этого момента родителям приходилось заказывать такие препараты за границей. Помимо того, что их покупка станет легальной, цена будет существенно ниже, чем у перекупщиков или за рубежом. Подробности...
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Кто поможет Эрдогану обзавестись ядерным оружием

Эрдоган заинтриговал как турок, так и соседние страны намеками на свои ядерные амбицииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Президент Реджеп Эрдоган назвал несправедливым тот факт, что Турция до сих пор не имеет собственной атомной бомбы, тогда как «почти у всех развитых стран» она есть. Эксперты рассказали, с помощью каких стран Анкара может получить технологии для создания ядерного оружия и каковы шансы на то, что турецкий лидер в реальности решится на такой шаг. Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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В спорах про СССР не бывает объективности

Дометий Завольский, историк-архивист
Сегодняшние любители всего советского во многом – попросту злое отражение тогдашних противников советского. С другой стороны, советские либералы – были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за ее достоинства. Подробности...
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Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Считается, что в Петербурге – городе Гоголя, Достоевского и Даниила Хармса – выборы априори гладко проходить не могут. Что-то в этом есть, хотя следы «чертовщины» тянутся скорее не из прошлого, а из настоящего. От бесов современных. Подробности...
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У нас есть неотменяемая Россия

Андрей Бабицкий, журналист
Пытаясь что-то радикально поменять, важно помнить, что у нас есть неотменяемая Россия. Которую пытались пару раз упразднить, но из этого мало что вышло. Россия уже есть, она навсегда. И с этим надо, наконец, смириться. Подробности...
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              В спорах про СССР не бывает объективности

              Дометий Завольский
              историк-архивист
              		 9 сентября 2019, 09:10

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              Для мирного времени и заявленного запаса прочности СССР развалился стремительно, чего нельзя сказать об осмыслении тех прискорбных событий. Когда заходит речь о распаде Советского Союза, приходится признать: в навязывании обществу взгляда на сей процесс победили советские либералы. Как ни странно, как ни печально, произведённое совлибами искажение – это всерьёз и надолго.

              Какого рода идеологический успех достижим для пораженческой и заведомо непопулярной антисистемной силы? Посеять панику, вбросить кричалку, обзывалку – это ей по плечу. Навязать свой взгляд обществу – это вряд ли. Её не любят, ей не верят, она сама слишком не любит общество, чтобы придумать годную версию.

              Но точке зрения не обязательно быть навязанной – достаточно стать навязшей. Мнение, неприятное обществу, будет отзеркалено из чувства протеста. Из отторжения негодной и непопулярной версии рождается негодная, но популярная.

              Все 90-е (и много позже) советские либералы усердно лукавили, подменяя понятия. Они отождествили разлом единой страны с распадом партийной диктатуры и её экономической системы. Заболтали вопросы о правомочности превращения советских адмграниц в нерушимые госграницы, о нюансах развода советских республик, об интересах и самом существовании русского народа.

              РСФСР совлибы шулерски называли «Новой Россией» – в то время как старую Россию рвали по советскому пунктиру. Поляки, чехи, прибалты провозгласили преемство с государственностями, бытовавшими до советизации. Даже УССР и БССР приняли символическое «пост сдал!» от правительств УНР и БНР в изгнании. Российские совлибы по большей части сделали вид, словно «в этой стране» до «тоталитарного режима» ничего приличного и не было.

              Фото: Petar Petrov/Reuters

              Любой разговор о новом русском уроне – геополитическом, демографическом, экономическом, правовом, моральном – переводился совлибами на то, что «СССР – это Сталин», а значит, и сохранение старых ценностей исключается, и новые мытарства не так уж серьёзны. Людей, наплевавшихся на всякое и в советской жизни, а теперь ошалевших от её кипящего распада, ловили на простейшую разводку: «Ты за рынок или за вот это всё? Иного не дано!» Кто не коммунист (разумеется, сталинский), тот непременно либерал (разумеется, советский). Ещё был какой-то «русский фашизм», но каждая сторона приписывала его другой, изобретая «красно-коричневых» и «демократов-власовцев».

              Итог очевиден. Огромной части граждан либеральной отвёрткой вкрутили, будто всё хорошее, что имелось в СССР и сохранилось после – это Сталин и только Сталин. Будто жить единая страна могла исключительно в формате советских республик и лишь под властью КПСС. Будто советская экономика, политика, духовная жизнь были идеальны («плохую вещь либералы хаять не станут»). Значит, советское воспроизводилось бы вечно, если бы не... Вот тут начинается какой-то сбой: ведь идеальная система должна бы не порождать недовольств и обладать гораздо лучшей защитой от злого умысла и от дурака, чем система порочная. Но первым отчего-то развалился розовый советский социализм, а не жабий американский капитализм.

              Объяснения, как правило, сводятся к двум идеям. Первая описывает крах СССР как выхлест антисоветского инферно. Зачастую она и высказывается в совершенно адских выхлестах, в узнаваемых «мало расстреляли!». Люди, одержимые мыслью, что во всём виновна вездесущая «антисоветчина», всё больше похожи на «верных» какой-то гностической секты, убеждённой, будто мир «отягощён злом» и даже в яхонтовом СССР неистребимое множество предателей было «за всё плохое».

              Вторая идея более здрава, но ратующие за неё зачастую сами не понимают, что сказали. СССР, объясняют они, погиб оттого, что не успел провести реформы, «свернуть на китайские рельсы». Трудно было бы не согласиться, если б «китайский путь» не нахваливали безоговорочные поклонники Ленина и Сталина. Выходит, что правильное построение коммунизма, по мнению этих людей, должно было состоять в своевременном отказе от его построения. (При этом пострадавших за сомнения в нужности и возможности торжества коммунизма покарали за дело, ибо «антисоветчики»).

              Если советский режим существовал не для того, что объявлял своею целью, то эту явную и некрасивую нелепость новым советским нужно как-то затушевать. Посему изобретено словечко «красный проект», под коим понимается всё больше спасение народа-неудачника, без «красного проекта» не сумевшего бы вылезти из лаптей.

              Иными словами, ныне даже на средний, нерадикальный советский взгляд, русский народ показал себя не достойным «красного проекта» – испортился народ. И «красный-то проект» был не чем-то сверхчеловеческим, а всего лишь обычной, всеми «буржуями» пройденной модернизацией. Просто СССР был этакой коррекционной школой за высоким забором.

              Правда, это, мол, большевики напугали Чемберлена, вот в развитых странах дети и не стоят у станков – а то бы и сегодня стояли. Опять же, если б не «красный проект», фашисты бы всех убили…

              Однако в целом краснопроектный взгляд безотраден: сирый русский народ ни шагу без советских костылей ступить не мог и костыли-то сломал… Сильно ли красное мнение отличается от либерального? Вряд ли совлибы ненавидели «всё хорошее». Но не стоит и думать, будто могущая их часть в начале 90-х мечтала сделать всё, «как в Америке». Российский деконструкторский либерализм убеждён, будто «с Европой нам нельзя тягаться». Почему? «Потому что Россия». Он был и остаётся глубоко – точнее глубинно советским. Иногда невозможно понять, из какого из двух лагерей вылетает очередное высказывание о «неграмотных и поротых на конюшне», с которыми было «иначе нельзя».

              Совлибералы уверяют, что «тоталитарный режим» возник и погиб из-за отсталости и порочности русского народа. Им назло советские нелибералы, осажденцы-крепостьяне отвечают, что «красный проект» возник из-за отсталости русского народа и погиб из-за его порочности. «Дьявольская разница!»

              А ведь разница в самом деле дьявольская. Достаточная, чтобы показаться принципиальной. И непринципиальная, чтобы по правде являться достаточной. Сегодняшние советофилы во многом – попросту злое отражение совлибов. И сами советские либералы отнюдь не пробрались в СССР по горным тропам с диверсионным заданием. В немалой мере они были и остались отражением неустройств советской реальности, выдававшихся за её достоинства. И если мы хотим разобраться в произошедшем с Советским Союзом, пора бы перестать корчить рожи в ответ на ужимки неприятного нам лица. И посмотреть со стороны: как оно устроено, зеркало советского тролля, и что там за ним?


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