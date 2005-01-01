Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

Взгляд
6 июня, среда  |  Последнее обновление — 20:53  |  vz.ru
Разделы

Почему «Нафтогаз» так торопится отобрать у Газпрома 2,6 млрд долларов

«Нафтогаз» боится остаться без многомиллионных премийФото: Benoit Tessier/Reuters
Украина продолжает создавать проблемы Газпрому. На этот раз речь идет о попытках арестовать активы ряда дочерних компаний российской монополии в Нидерландах – и все в счет уплаты 2,6 млрд долларов, которые выиграны «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже. Казалось бы, апелляция еще не закончена – почему же Украина так торопится забрать у Газпрома эти деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему нельзя оскорблять Путина

Институт президентской власти является одним из важнейших в РоссииФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Призыв ввести ответственность СМИ за оскорбление высших должностных лиц, с которым на заседании Госдумы выступил Владимир Жириновский, нашел отклик у руководителя нижней палаты Вячеслава Володина – спикер поручил изучить европейское законодательство на эту тему. Нужно ли у нас принимать отдельный закон о защите чести и достоинства президента и что именно он будет охранять? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия готова противопоставить Маску собственную уникальную разработку

Многоразовый ускоритель «Байкал – Ангара» за 17 лет так и не взлетел дальше стадии проектов и макетовФото: Яковлев Александр/ТАСС
Российские космические разработчики, кажется, начали брать пример с Илона Маска. Появились сообщения о возрождении полузабытого проекта отечественной многоразовой ракеты с возвращаемыми на Землю ступенями. Сможет ли предлагаемая технология составить реальную конкуренцию американским ракетам? Подробности...
Перейти а раздел…

Снабжает ли Украина оружием сирийских боевиков

Утверждается, что порт Октябрьск стол точкой отправки тяжелых вооружений на Ближний ВостокФото: ZUMA/Global Look Press
Ряд информационных ресурсов «разгоняют» скандал о снабжении сирийских боевиков через порты Одессы и Николаева. К этой новостной «сенсации» есть ряд вопросов. Тем не менее отнестись к ней нужно со всей серьезностью: в описанной схеме нет ничего невозможного, более того, она рифмуется с арестом Бориса Германа, которого в СБУ называют «заказчиком убийства Бабченко». Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

Владимир Можегов, публицист
«Пушкин ослепительно воскресает». Прославление большевиками поэта, которого Маяковский в стихах грозил поставить к стенке, станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее. Подробности...

Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Во что играет сборная России

Дмитрий Пугаченко, журналист
Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев

    Выборы президента России онлайн

    Обсуждение: 38 комментариев
      Перейти а раздел…

      Новое извержение вулкана в Гватемале застало местных жителей врасплох

      В воскресенье в Гватемале произошло извержение вулкана Фуэго, признанное самым сильным за последние годы. Разбушевавшаяся стихия затронула более двух миллионов жителей. Серьезно пострадали несколько населенных пунктов. Власти эвакуировали три тысячи человек
      Подробности...

      Все российские города и стадионы подготовились к ЧМ

      Все российские города и стадионы готовы к ЧМ по футболу, в том числе готов и стадион в Петербурге – главный «долгострой» российского футбола, самый дорогой, современный и инновационный стадион России. Мировое первенство, которое открывается 14 июня, пройдет в 11 российских городах
      Подробности...
      Обсуждение: 5 комментариев

      ЦБ представил пластиковую банкноту к ЧМ-2018

      ЦБ представил памятную пластиковую банкноту к ЧМ-2018. Тираж полимерной купюры составил 20 млн штук, в конце июня они будут доставлены во все регионы России. В ЦБ при разработке банкноты исходили из того, что болельщики и нумизматы будут приобретать их преимущественно как сувенир
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев
        Перейти а раздел…
        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

        Украинский политик заявил о существовании тайного мирового правительства, решающего глобальные вопросы. А вы верите в существование такого правительства?
        • Да

        • Нет

        Открытый гей Антон Красовский намерен участвовать в выборах мэра Москвы. Влияет ли на ваш политический выбор сексуальная ориентация политика?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Орешкин предупредил о подготовке «непопулярных решений»
          Богатейшая страна мира захотела стать членом НАТОУкраинские танки ремонтируют «в агонии» «методом болгарки и напильника»ЕС объявил о введении пошлин на товары из СШАВ Сети отреагировали на возможную дуэль Симоньян и Порошенко
          ДНР: ВСУ перебросили под Мариуполь дивизион С-300Россия запретила въезд «русофобски настроенным» эстонским политикамКиев пригрозил Нафтогазу «радикальными действиями»Уткин уличил Черчесова во лжи
          Boeing отменил контракт на поставку самолетов ИрануЯмайка попросила США снять санкции с завода «Русала»Украинские двигатели «Русланов» могут заменить российскимиБританский комик высмеял «смерть» Бабченко и его слова о Путине

          Главная тема


          Шведы оказались особо доверчивы к «российской угрозе»

          «Если бы захотела»


          Расмуссен указал, в какой срок Россия способна захватить Украину

          «возрождение культов»


          Патриарх Кирилл забил тревогу из-за распространения язычества в элитных войсках

          фестиваль болельщиков


          Российская певица пострадала от ФИФА из-за Донбасса

          отравление Скрипалей


          Скотленд-Ярд установил время применения «Новичка»

          международный порядок


          Spiegel: Меркель надела темные очки и больше не пытается изменить мир

          возвращение Крыма


          НАТО обвинило Россию в нарушении военного равновесия в Черном море

          пересмотр истории


          Обвинения Украины против Жукова построены на брехне мошенника

          «планы люстрации»


          Сергей Худиев: Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          «в надежде на чудо»


          Дмитрий Пугаченко: Как будет играть сборная России, не знают даже сами футболисты

          «47 врагов Путина»


          Александр Васильев: Одним из механизмов этой машины был покончивший с собой украинский режиссер

          на ваш взгляд


          Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?

          «Авиадартс-2018»


          Воздушный бой новейших Су-35С произвел фурор на авиашоу


          Владимир Можегов

          Как Пушкин победил на дуэли Троцкого

          Владимир Можегов
          публицист
          		 6 июня 2018, 18:06

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          В 1918-м в газете «Искусство коммуны», захваченной футуристами, неистовый Маяковский публикует стихотворение под названием «Радоваться рано», в котором есть следующие строки:

          Белогвардейца найдете  и к стенке.

          А Рафаэля забыли? Забыли Растрелли вы?

          Время пулям по стенкам музеев тенькать.

          Стодюймовками глоток старье расстреливай!

          Фото: Иван Шагин/РИА Новости

          ...

          Выстроили пушки по опушке,

          глухи к белогвардейской ласке.

          А почему не атакован Пушкин?

          А прочие генералы классики?

          Однако на страницах того же «Искусства коммуны» вскоре появляется статья наркома просвещения А. Луначарского, в которой выпады трибуна революции строго отчитываются: «...Мы не можем позволить, чтобы официальный орган нашего же Комис[сариа]та изображал все художественное достояние от Адама до Маяковского кучей хлама, подлежащей разрушению».

          Уже гораздо позднее вдова Луначарского будет утверждать, что статья «Ложка противоядия» была написана наркомом по просьбе Ленина, который, узнав о нигилистических выпадах против классического художественного наследия, «предложил пресечь выступления такого рода в органах Наркомпроса» (Письмо А.А. Луначарской в редакцию журнала «Коммунист» от 26 апреля 1959 года).

          Правда это или нет (думается, все же инициатива принадлежала Луначарскому, который уговорил Ленина на этот шаг), история характерна для того времени и ясно показывает весь драматизм борьбы за культуру, развернувшейся в первые годы советской власти. 

          Здесь, как мы видим, борются две тенденции. Одна требует радикального отсечения всей дореволюционной культуры: её поддерживают Л. Троцкий и футуристы ЛЕФа; другая строится на убеждении, что новая «пролетарская культура» должна вызревать в недрах старой. Так считают, в частности, А. Луначарский, М. Горький и идеолог Пролеткульта А. Богданов.

          Позиция Ленина двойственна. С одной стороны, он смотрит на культуру как классический марксист. То есть культура для него носит безусловно «классовый характер» и играет роль вторичной «надстройки» над экономическим «базисом».

          Такое отношение к культуре как прежде всего средству пропаганды, всецело подчинённому «делу революции», должно было склонять Ленина скорее к позиции Троцкого (то есть того же классического марксизма). Однако личные вкусы и взгляды вождя были достаточно «консервативны».

          Воспитанный традицией Белинского, Ленин просто делил дореволюционную культуру на «революционно-демократическую» и «реакционную», что оставляло большое поле для манёвра и чем, несомненно, пользовался Луначарский, продвигая собственную культурную политику.

          Приведём ещё один пример, показывающий всю неоднозначность исторического момента и развернувшейся борьбы за культуру.

          В ленинском указе о монументальной пропаганде (Декрет СНК от 30 июня 1918 года) среди лиц, подлежащих увековечиванию, мы видим не только «революционеров» (Спартак, Брут, Бабеф, Маркс, Энгельс, Лафарг, Марат, Робеспьер), но и явных реакционеров (Гоголь, Достоевский, Тютчев), философов (Сковорода, Ломоносов, Менделеев), художников (А. Иванов, Врубель) и даже Андрея Рублева. С точки зрения классического марксиста-большевика, последнее выглядит особенно странно.

          Для «перманентного революционера» Троцкого совершенно неприемлемы не только Рублёв, но и прочие деятели дореволюционной русской культуры, значение которой он откровенно отрицает. Вся русская культура представляется ему «лишь поверхностной имитацией высших западных моделей», которая «ничего не внесла в сокровищницу человечества».

          Более того, сама Россия «приговорена своей природой на долгую отсталость». Так что даже новая пролетарская культура здесь ещё долго не будет возможна, а сама Россия будет вынуждена «импортировать, занимать и осваивать культурные достижения Запада» ещё «целый исторический период» (Троцкий, «Преданная революция», 1937).  

          Напротив, А. Богданов и А. Луначарский (которому вождь и поручает составить список лиц, заслуживающих увековечивания) считают, что потенциал русской культуры значительно выше потенциала культуры европейской. Доказательством чего служат гениальные образцы древней русской культуры, «не испорченной» ещё буржуазными отношениями.

          Как видим, в системе взглядов Луначарского имя Рублёва совершенно естественно. Ленин же со своими «консервативными» вкусами и отношением к культуре как служанке революции на проделки своего наркома смотрит сквозь пальцы.

          Ревнуя к этому «консерватизму» вождя, Троцкий говорил, что даже поощрение авангардизма в искусстве, которое позволял себе Луначарский, «смущало» Ленина и вызывало его «иронические замечания» (Троцкий, «Преданная революция», 1937).

          Об источниках взглядов Луначарского и его группы, позволявших совмещать классику и авангард, Андрея Рублева и перевод русской азбуки на латиницу, расчистку фресок древних монастырей и странные эксперименты в образовании, скажем позднее.

          Пока же отметим, что сложный и противоречивый идеологический характер борьбы за новую культуру усугубляется в это время сложными личными отношениями.

          Ленин сильно ревновал к успехам А. Богданова, ссорился с М. Горьким. Что же до существа идей, которых придерживались Луначарский и его друзья, то, с точки зрения вождя, они носили явно еретический характер. Так называемый «эмпириомонизм» и «богостроительство» Богданова – Луначарского Ленин заклеймил еще в своей канонической работе «Материализм и эмпириокритицизм».

          Одним словом,

          исход борьбы за новую культуру долго ещё не был предрешён.

          В 1920 году Ленин изгоняет А. Богданова из Пролеткульта; в октябре 1921 года отправляет в эмиграцию Горького; в течение 1922–1924 годов все главные силы русской дореволюционной интеллигенции перекочевывают на «философских пароходах» на Запад, а вместе с ними Россию, кажется, окончательно покидает её дореволюционная культура.

          В этот момент кажется, что позиция Троцкого берет верх. В 1923 году выходит его книга «Литература и революция», в которой создатель Красной армии предпринимает решительное наступление на всю русскую классическую традицию: «Революция пересекла время пополам... Время рассечено на живую и мертвую половины, и надо выбирать живую. <...> Внеоктябрьская литература, от суворинских фельетонистов до тончайших лириков помещичьего суходола, отмирает вместе с классами, которым служила», – пишет Троцкий.

          Из всего культурного наследия бывшей России Троцкий соглашается взять на борт корабля будущего лишь футуризм, который, хотя и «представляет собою также бесспорное ответвление старой литературы», всё же «активнее других течений входит в формирование нового искусства».

          Однако в начале следующего, 1924 года умирает Ленин. А 6 июня того же года Луначарскому удаётся с большим размахом отпраздновать 125-летие со дня рождения Пушкина.

          На торжественном вечере в Большом театре сам Луначарский произносит двухчасовую речь. С речью о Пушкине выступает и Вячеслав Иванов, один из последних могикан дореволюционной культуры, оставшийся в СССР, которого Луначарский специально вызвал для этого из Баку. (В свое время Луначарский был завсегдатаем «башни» Иванова, подолгу споря с Розановым, Мережковским и Бердяевым, в пику «богоискательству» которого и измыслил своё «богостроительство».)

          Это большое чествование Пушкина становится переломным. И с этого момента отношение к культуре в СССР начинает радикально меняться. Традиционалисты («правые», как называет их Луначарский) выдвигают лозунг «Назад к Пушкину!».

          Есенин называет Пушкина своим самым любимым поэтом. Даже вышедший из разгромленного Лениным Пролеткульта революционно-оголтелый РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей) выдвигает лозунг «Учёба у классиков». Сам вождь ЛЕФа Маяковский, еще пять лет назад грозивший поставить Пушкина к стенке, теперь утверждает, что знает «Онегина» наизусть!

          Все это с удовлетворением отмечает Луначарский и делает вывод: «Стало совершенно бесспорным, что Пушкин сейчас ослепительно воскресает». Почему? Очень просто: «Пока кипит бой, пока бой заглушает все остальное, Некрасов может быть ближе нам, чем Пушкин. Но вот бой проходит, новый, необычайно свежий класс начинает вступать в свои права наследника, зачинает свое колоссальное небывалое культурное строительство».

          То, что «Пушкин ослепительно воскресает», одновременно означает и то, что позиция Троцкого терпит фатальное поражение.

          Однако что же заставляло Луначарского столь ревностно защищать классическое наследие? Дело в том, что взгляды Луначарского, Богданова, Горького далеко отстояли от классического марксизма. «Эмпириомонизм» и «богостроительство», которые они исповедовали, были скорее атеистической версией русского всеединства, густо замешанного на ницшеанстве.

          Богостроители верили в будущее единое Сверхчеловечество, которому суждено обрести невиданную прежде гармонию и шагнуть «из царства необходимости в царство свободы»; Сверхчеловечество, которому, возможно, дано будет преодолеть ветхую и создать новую вселенную, обретя при этом всечеловеческое бессмертие.

          Вот почему в центр социалистических преобразований они ставили именно культурное строительство. И вот почему главным делом своего культурного строительства они считали творение «сверхчеловеков».

          Первым таким сотворенным Луначарским – Горьким сотоварищи «живее всех живых – сверхчеловеком» стал Ленин. Следующим (уже в сфере не политики, а культуры) – Пушкин.

          Впрочем, до настоящего прославления Пушкина в качестве «социалистического святого» ни Горький, ни Луначарский не доживут. Это сделает Сталин в 1937 году, в 200-летие гибели первого русского поэта.

          Это «прославление» станет знаком окончательного «перерождения» большевизма из культурного погрома первых революционных лет в нечто совсем непохожее, в некоторых своих чертах даже приближающееся к традициям классической русской империи.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Скорость и хайп превыше здравого смысла и журналистской этики

          Александр Серавин, Директор исследовательских программ экспертной группы «PieR»
          В соцсетях пошли вбросы по поводу пресловутого расследования «Новой газеты», в котором утверждалось, что президентские выборы якобы изобиловали нарушениями. Проблемы у «Новой» начинаются внутри самой их выборки. Смотрите сами. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Во что играет сборная России

          Дмитрий Пугаченко, журналист
          Футболисты сборной России провели заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира и окончательно запутали всех – и болельщиков, и соперников, и самих себя. Подробности...
          Обсуждение: 35 комментариев

          Где у украинских киборгов кнопка самоуничтожения

          Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
          Так работает «казус Бабченко» – после позорной буффонады с участием самого Порошенко кричать «Волки! Волки!» перестал даже нераспятый украинский мальчик. Подробности...
          Обсуждение: 8 комментариев

          Откуда берется желание въехать в Москву на танке «Абрамс»

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Люди всерьез видят в текущем политическом режиме в России аналог национал-социалистического режима в Германии 1933–1945 годов. Конечно, эта аналогия со стороны выглядит не то что натянутой, а полностью безумной. Подробности...
          Обсуждение: 56 комментариев

          Была ли советская пенсионная система «лучшей в мире»

          Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
          Сегодня пенсионный возраст воспринимается как некая «феодальная привилегия» многими. Я понимаю, когда мы говорим про шахтеров, но когда речь идет про погоны, которые никогда не покидали пределов Садового кольца? Подробности...
          Обсуждение: 39 комментариев

          Крайняя битва тамплиеров с казаками

          Дометий Завольский, историк-архивист
          Начиная с перестройки в России возникло бесчисленное множество фондов, партий, собраний. Одни были убиты идиотизмом, другие – бедностью, третьи – соблазном богатства. Четвёртые лучше бы не возникали вообще. Подробности...
          Обсуждение: 16 комментариев

          Украина вошла в новую фазу олигархической грызни

          Вадим Самодуров, гендиректор Агентства стратегических коммуникаций
          Публикация в «Нойе оснабрюкер цайтунг» интервью с беглым украинским олигархом Онищенко, в котором тот обвиняет украинского президента в участии в коррумпированных схемах, заставляет задуматься о нескольких важных вещах. Подробности...
          Обсуждение: 18 комментариев

          Бездонное презрение к детям и мужикам

          Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          Хочу поделиться наблюдением о «завоеваниях» воинствующего феминизма. Для тех, кто ещё не заметил, что за всё на свете приходится платить согласно неведомо кем установленным законам по неведомо как составленному прейскуранту. Подробности...
          Обсуждение: 64 комментария

          Кудрин как всадник апокалипсиса для чиновников

          Кристина Потупчик, президент Фонда открытой новой демократии
          Новый глава Счетной палаты уже заявил, что почти во всех российских министерствах есть нарушения по исполнению госпрограмм. Более того, он сразу после этого перешел к вопросу возбуждения уголовных дел. Каков заход, а? Подробности...
          Обсуждение: 66 комментариев

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............