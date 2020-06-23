Русские спасают народы

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 13:36  |  vz.ru
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Нефтяной кризис вскрыл отставание России от США и Саудовской Аравии

Нефтехранилища в этот кризис стали на вес золотаФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
На фоне небывалого переизбытка нефти в мире резко выросло значение нефтехранилищ. В выигрыше оказались те страны, у кого больше мощностей. И Россия, в отличие от США и Саудовской Аравии, не в числе этих счастливчиков. Почему у нас так и не построили нефтехранилищ? И действительно ли они нужны России?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Россия подстрахует Сербию от предательства

Столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить процесс вступления Сербии в ЕСФото: REUTERS/Marko Djurica
Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Русские спасают народы

Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое? Чтобы это понять, надо разобраться в путанице терминов – «этнос», «народ», «нация». Подробности...

«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...
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Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...
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              Валерий Коровин

              Русские спасают народы

              Валерий Коровин
              директор Центра геополитических экспертиз
              		 23 июня 2020, 12:12

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              Государствообразующий народ – словосочетание, которое в последнее время мы слышим всё чаще. А собственно, что это такое?

              Есть такая наука – этносоциология. На основании нее и попробуем описать одно из базовых ее понятий – народ, или как его определяют в этносоциологии – лаос. Есть марксистский подход, есть либеральный, и тот и другой трактуют «народ» по-своему. Есть и другие, более экстравагантные подходы, но мы их рассматривать не будем. Только классический, этносоциологический.

              С точки зрения этносоциологии народ в процессе своего развития может создать религию, как евреи, цивилизацию, как греки, или государство, как, например, русские. Но государство народ создает чаще всего.

              Народ может существовать и в комбинации этих форм, создав и государство, и цивилизацию одновременно, как те же русские. Однако вне одной из этих форм народ существовать не может. Если народ не создал цивилизацию (а она может включать в себя два и более народов или несколько государств), не создал своей религии, или даже государства – то это, скорее всего, не народ, а, например, этнос. А это уже совсем другое явление.

              И вот здесь, собственно, очень важно различать понятия «народ» (лаос) и понятия «этнос» или «нация», что в постсоветскую эпоху, вслед за советскими марксистами, как раз-таки очень любят смешивать.

              Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

              Если этнос – это происхождение от общего предка и цикличное существование вне истории, то народ (лаос), во-первых, полиэтничен, то есть складывается из двух и более этносов и даже целых этнических групп, как, опять-таки, русские, а во-вторых, существует в истории, имея гораздо более сложную структуру социального устройства, включая иерархию элит.

              И всё же народ – это органическая общность, и в этом они схожи с этносом. А вот нация – общность искусственная, политическая. Она так же сложна в плане своего социального устройства, но это уже не органическая общность, но механическая сумма дискретных граждан, предварительно как бы очищенных от любой коллективной идентичности. Так, по крайней мере, должно быть в идеале, по определению. Таким образом, народ – это не этнос и не нация, но что-то другое.

              При попытке определить сущность народа возникает одна серьезная проблема, которая вносит серьезную путаницу: в современном русском языке (в довершение к смешению понятий «этнос», «народ» и «нация»), смешались еще и трактовки самого понятия «народ». Под народом сегодня понимают и этнос, и собственно сам народ (лаос), и нацию, и даже случайную группу людей. Но это не точно, такое многообразие трактовок и смешение их уводит нас от сути.

              Народ – это именно полиэтническая, органическая общность, вошедшая в историю, с единым языком, сложным социальным устройством, иерархией элиты и создавшая государство, цивилизацию или религию. Так вот русские – это народ, создавший континентальное государство. Народ полиэтничный, сложившийся на основе нескольких групп этносов, вершивший историю и создавший свою, самобытную, не западную и не восточную, но интегральную, евразийскую культурную матрицу – русскую цивилизацию.

              Это нисколько не умаляет заслуги других народов, как и не растворяет их в едином гомогенном плавильном котле, в отличие от политической нации. Плавильный котел – это так называемые россияне, а русские – это народ. А если есть один народ со своей идентичностью, то есть и другие народы со своей. В таком случае Россия – не государство одного абстрактного народа – «россиян». Это как раз граждане, искусственная, политическая общность, но государство народов – русских, татар, башкир, якутов и множества других народов и этносов.

              При этом и сами русские сложились на полиэтничной основе, образовав собой, как выражался Данилевский, культурно-исторический тип. Не поняв этой структуры русского государства, невозможно понять и самих русских, как невозможно и обратное. Как раз западное, рационалистическое сознание не раз в нашей истории пыталось всё смешать. Например, на манер плавильного котла, предлагая создание так называемой гражданской политической нации – искусственное дробление и смешение народов и этносов. Или же, напротив, рациональное обособление одного от другого через «самоопределение наций» и фрагментацию большой России на так называемые национальные республики.

              И то и другое – не наш, но западный путь, и, как всё западное, ничего из этого нам не подходит. Россия – русское по своей ментальности, континентальное государство, сохраняющее многообразие народов, этносов, языков и культур. Таким образом, Россия – русское государство, образованное русским народом совместно с другими, большими и малыми народами, вместе сложившими симфонию, а не единый гул, культур, традиций, и самобытностей. И только так, как единое пространство множества народов и этносов, и может существовать.

              Любая попытка перекроить его на западный манер приведет либо к распаду, либо к смешению (этноциду). И то и другое уничтожит Россию, русских и все народы, спасающиеся в этом русском государстве, созданном государствообразующим русским народом для спасения не себя (это свойственно народам Запада), но всех.

              Создав континентальное государство и цивилизационную матрицу, объединившую множество культур и религий, русские спасают народы – как внутри своего государства, так и за его пределами, и в этом их миссия. Наша, русская, миссия. Нас, как государствообразующего народа. Государства-империи народов. Только так, и никак иначе это и стоит понимать.


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