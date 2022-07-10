Узбекистан может пойти по пути империи

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10 июля, воскресенье  |  Последнее обновление — 18:09  |  vz.ru
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Европа срочно готовится к тяжелейшей зиме без российского газа

Европейские власти предвидят тяжелую зиму imago images/REUTERS
Власти разных стран ЕС заговорили об «энергетическом кризисе», о том, что «зима будет очень трудной», и о том, что «людям необходимо копить на зиму, чтобы расплатиться за отопление», и «затягивать пояса». Граждан стран ЕС готовят к тем лишениям, которые им предстоит перенести ради «победы над Путиным». Насколько европейцы готовы к таким лишениям и что делает ЕС, чтобы попробовать их уменьшить?  Подробности...
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«Полезный идиот» вернется на Украину за повышением

Новое назначение Мельника должно порадовать политическое руководство и России, и Германии Soeren Stache/dpa/picture-alliance/ТАСС
Скандальный посол Украины в ФРГ Андрей Мельник будет отозван на родину, но не с позором, а за повышением – немецкие СМИ утверждают, что он должен стать заместителем главы МИД. Речь идет о человеке, который прославлял Бандеру, хамил канцлеру Шольцу и угрожал России атомной бомбой. Несмотря на все это, его повышение, скорее, хорошая новость и для России, и для Германии.  Подробности...
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Украинцы стали продавать натовскую артиллерию России со скидкой

Французы передали ВСУ не меньше двух десятков самоходок CAESAR US Army
Российским войскам удалось взять в качестве трофея на Украине французские гаубицы «Цезарь». Причем эти дальнобойные самоходки были попросту выкуплены с дисконтом у коррумпированных украинских военных, пишет издание Bulgarian Military. Хотя подтверждений издание не приводит, сама по себе схема выглядит реалистично – солдаты ВСУ и раньше регулярно продавали «сепарам» оружие, из которого по ним же потом и стреляли. Подробности...
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В уникальных отношениях России и Израиля увидели глубокую трещину

У России есть много причин быть недовольной Израилем REUTERS/Corinna Kern
В последние дни между Израилем и Россией тлеет серьезный дипломатический конфликт. Затронуты темы, весьма чувствительные для обеих стран – репатриация евреев в Израиль и религиозные символы России. А ведь еще недавно обеим странам удавалось сохранять поистине уникальный баланс в отношениях. Что же его нарушило? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Узбекистан может пойти по пути империи

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Волнения в Каракалпакии показали, что построение национального государства для Узбекистана связано с серьезной проблемой, которую могут использовать против Ташкента внешние силы. Подробности...

Мазепа и Бандера отравили украинское сознание

Михаил Диунов
Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
Именно на Украине, как будто изначально построенной по принципу карнавализма, мы наблюдаем самый классический пример превращения злодеев в героев. Подробности...
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Россия возвращает мир в сознание

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Смысл сегодняшнего конфликта с Западом – обновление мира, обновление человечества, поскольку без обновления и мир, и человечество обречены. Что и было красноречиво проиллюстрировано всеми событиями 2020–2021 годов. Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев
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Япония вернулась на век назад

Обсуждение: 4 комментария

Следующая цель – Северск

Борис Джонсон всё

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Толпа захватила органы государственной власти в Шри-Ланке

Крах действующей власти произошел в островном государстве Шри-Ланка. После нескольких месяцев политического и экономического кризиса взбунтовавшаяся толпа взяла штурмом резиденции президента и премьер-министра страны
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Синдзо Абэ расстреляли в спину

В пятницу на бывшего премьера Японии Синдзо Абэ было совершено нападение в городе Нара во время его уличного выступления. В Абэ дважды стреляли сзади. Политик упал после второго выстрела. Покушение на Абэ совершил бывший моряк Сил самообороны Японии
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Ушедший в отставку Борис Джонсон прославился эпатажными фото

О своей отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который вывел страну из Евросоюза и коронавирусной пандемии. Но британцы не смогли простить ему вечеринки вопреки жестким требованиям локдауна и многочисленные скандалы в правительстве. Также Джонсон оказался одним из самых ярких русофобов Европы, став фактически главным покровителем киевского режима
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как изменятся российско-британские отношения после отставки Бориса Джонсона?
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    Валерий Коровин

    Узбекистан может пойти по пути империи

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		10 июля 2022, 17:27

    Проблема взаимоотношений Узбекистана и Каракалпакстана, где в первых числах июля произошли массовые волнения, основана на проблеме идентичности. Каракалпаки – это отдельный тюркский народ со своей идентичностью, культурой, языковыми особенностями, отличием быта и уклада. В формате национального государства или государства-нации, коим объявил себя Узбекистан в момент выхода из состава Советского Союза, для каракалпаков нет другой возможности сохранить свою идентичность, кроме как вынести в титул название своего народа.

    Но в титул чего? В формате национальных государств другого варианта нет, как создать либо свое собственное национальное государство (республику), либо в крайнем случае автономию, временно оставаясь в составе другого национального государства.

    То есть сохранить или даже утвердить свою идентичность можно в рамках создания своей собственной самостоятельной независимой республики, либо автономии как некого лайт-варианта, предусматривающего возможность выхода из состава другого национального государства. Это одна тенденция, реализуемая народом (а иногда и этносом) путем искусственной политизации. Встречная ей тенденция, напротив, растворить идентичность народа или этноса в базовой политической нации, не дать ей сохраниться и тем более политизироваться, выделившись в самостоятельный субъект.

    Здесь мы видим два встречных направления движения. Этнос или народ, понимая, что его хотят растворить в базовой политической нации, пытается всячески от нее обособиться, выделиться, провозглашая сначала автономию, а потом, постепенно ее политизируя, преобразуясь в республику, сначала в составе другого национального государства, а затем всё более обретая и накачивая атрибуты суверенитета – стремясь выделиться. Если есть своя республика со своим названием – значит, идентичность сохранена. В ответ на это национальное государство стремится двигать идентичность отдельного народа или этноса в обратную сторону, изымая атрибуты суверенитета, откладывая или совсем отменяя момент выхода этого субъекта идентичности из своего состава.

    Если Каракалпакская автономия упразднена, и ее название, соответственно, тоже, то каракалпаки юридически больше нигде не будут заявлены. В рамках Узбекистана это будет означать, что есть только узбеки, которые автоматически, одновременно – есть граждане Узбекистана. Если ты гражданин Узбекистана – значит, ты узбек.

    Фото: REUTERS/Mukhammadsharif Mamatkulov

    Но узбек – это еще и идентичность, то есть принадлежность к народу, к группе этносов. То есть это самостоятельный другой народ, а не только название для всех граждан Узбекистана. Для примера: гражданин России – это россиянин, который может быть носителем любой идентичности и принадлежать к любому народу или этносу. А есть еще русский – принадлежность к народу, самостоятельной органической общности, к отдельной идентичности.

    Лозунг 1990-х «Россия для русских» был опасен для целостности большой России, ибо в этом случае подразумевается, что Россия только для русских. А как же остальные идентичности? Татары, например, или башкиры? А так, отвечали западные доброхоты, у вас же есть свои республики – Татарстан, Башкортостан и множество других, ну так и выходите из состава России, раз она только для русских. Именно поэтому есть два термина – русские и россияне, которые разводят эти разные статусы.

    Но в национальных республиках постсоветского пространства такое разведение происходит не везде. Оно есть, например, в Казахстане, где при каждом удобном случае вам подчеркнут – не казах, а казахстанец. Но этого нет, например, в Азербайджане или том же Узбекистане. Азербайджанец – это и идентичность, принадлежность к народу, и гражданство Азербайджана. То же в Узбекистане: идентичность, принадлежность к узбекскому народу – узбек; гражданство национального государства Узбекистан – тоже узбек. А каракалпак? А у вас своя автономия. Получается, что после упразднения автономии все каракалпаки автоматически становятся узбеками на том лишь основании, что они граждане Узбекистана и имеют узбекские паспорта. Ведь вывеска упразднена, а значит и титул отдельного народа тоже упразднен. 

    Понятно, что если ты называешь каракалпаков узбеками и говоришь, что они больше не каракалпаки, а узбеки, при том, что другой возможности утвердить свою идентичность, кроме как вынести ее в название своей автономии, нет, то каракалпаки, естественно, будут возмущены упразднением своей автономии, которая фиксирует их наличие. А значит – жди беды. Народ не отказывается от своей идентичности без боя. 

    Подобный пример мы наблюдаем сейчас в Новороссии, где русские борются за свою идентичность, чтобы не стать принудительно украинцами. То же самое происходило в Приднестровье, где русские боролись за свою идентичность с оружием в руках, чтобы не стать молдаванами или тем более румынами. Таким же образом боролись за свою идентичность абхазы и осетины, чтобы не стать грузинами в рамках грузинского национального государства.

    Запад же тут как тут. Ему – чем больше хаоса на постсоветском пространстве, чем больше крови и резни, тем лучше, больше проблем главному их геополитическому оппоненту – России. Ведь это Россия печется, чтобы на ее окраинах не было войн и конфликтов, Запад же напротив – их разжигает при первой возможности. Именно поэтому тем, что другого формата, кроме как провозгласить свою собственную национальную республику, не существует в рамках национального государства, пользуются и внешние силы. Разумеется, они используют эту политизацию традиционных этносов и народов для оказания давления на власти и раскола государства.

    Ситуацией, которая сложилась сейчас в Каракалпакии, вполне могут воспользоваться западные стратеги для того, чтобы оказать давление на Узбекистан, Мирзиёева и потребовать от него политических уступок, угрожая тем, что они поддержат процесс искусственной политизации каракалпаков и их стремление к созданию собственной национальной республики. 

    Как же быть, как решить всё множество подобных проблем на постсоветском пространстве? Двигаться от обратного. Если государство-нация (etat-nation – фр.) – это продукт Модерна, то надо двигаться от него к традиции, то есть к традиционному государству, или государству-империи. Где коллективная идентичность является не преодоленной (номинально, так лишь провозглашается, а по факту – нет), а, напротив, нормативной.

    И здесь не надо пугаться слова «империя», ибо в данном случае это лишь технический термин, обозначающий не что иное, как традиционное (а не модернистское) государство. Где народ и этнос – это нормально, даже хорошо и естественно.

    Проблема Узбекистана, как и других конфликтных точек постсоветского пространства, может быть решена признанием субъектности каракалпакского народа. То есть внесением в конституцию того факта, что каракалпаки – это народ, который является соучредителем государства Узбекистан и имеет право на сохранение своей традиции, идентичности, культуры, языковых особенностей и прочего. Так народ получает юридическую фиксацию. Тогда снимется необходимость настаивать на автономии или тем более на собственной Каракалпакской республике (до чего каракалпакам один шаг, согласно действующей конституции Узбекистана без поправок, и Запад им в этом поможет, не стоит сомневаться).

    Но в этом случае Узбекистан перестанет быть национальным государством, а станет государством-империей. Можно не использовать термин «империя», но это будет не республика, не государство-нация, а именно традиционное государство, где не только каракалпаки, но и другие народы и этносы получают свой самостоятельный статус. По этому пути могла пойти Украина, по этому пути должна пойти Россия, которая тоже не национальное государство, а государство-империя или традиционное государство, но это уже совсем другая история. 

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