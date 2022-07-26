Трибунал над главным террористом планеты

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26 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:27  |  vz.ru
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Россиянам вернули дешевую ипотеку

Ипотечные ставки в России пришли в норму Сергей Карпухин/ТАСС
Ипотечные ставки в России снова пришли к однозначным цифрам. Вместо более 20%, как было весной, Сбербанк и ВТБ обещают 9,9% годовых. Они первыми отреагировали на пятое снижение ключевой ставки регулятором. Но следом подключатся и другие игроки рынка. Поможет ли это выполнить поставленную Владимиром Путиным задачу вернуть ипотечный портфель до уровня прошлого года? Подробности...
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Российские комплексы ПВО на Украине превзошли сами себя

Системы С-400 в зоне спецоперации устойчиво перехватывают большую часть ракет противника Кирилл Кухмарь/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация выявила одно из главных преимуществ российской военной машины – совершенные средства ПВО и ПРО. Отечественные зенитно-ракетные комплексы не просто подтвердили свои характеристики, их возможности оказались даже выше ожидаемых. Это особенно наглядно показали результаты атак американских ракет по российским объектам. Подробности...
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Русские города Украины ждут прихода российской армии

Киев заподозрил жителей Краматорска в массовой лояльности к наступающей России zvezdakrama.org
Киевские власти публично недоумевают – почему население прифронтовых зон массово уклоняется от эвакуации в украинский тыл? Звучат подозрения, что жители Украины «как-то лояльно относятся к противнику», и угрозы в их адрес. И в самом деле, местное население признается, что ждет прихода российских войск. А способствует этому, как ни странно, сама украинская власть. Подробности...
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Россия и Израиль застыли на грани критического разрыва

Агентство «Сохнут», возможно, доживает свои последние дни на территории России Михаил Терещенко/ТАСС
Израиль дает понять, что готов к самым решительным антироссийским действиям в случае, если Москва запретит на своей территории деятельность агентства «Сохнут». Тель-Авив открыто угрожает присоединиться к западным санкциям, и это действительно может оказаться серьезным ударом. Но не только по России, но и по самому Израилю. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Трибунал над главным террористом планеты

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Это страна – военный преступник. Там царит беззаконие, она является рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру. Это самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. Его необходимо признать государством – пособником терроризма и призвать к ответу. Подробности...

Россия действует по-византийски

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
Москва – третий Рим. Россия – наследница Византийской империи. И речь тут далеко не только в глубоких и разветвленных православных корнях. Наша страна действует и думает так же, как второй Рим. И этот подход таит в себе как возможности, так и ловушки. Подробности...
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Протестанты в США подходят на роль агентов влияния России

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Официальная идеология западных элит противоположна любой форме христианства, и американские посольства во всех странах вывешивают отнюдь не христианские символы. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Украина крадет самолеты для третьей мировой

Худший и лучший президенты США (в одном лице)

Новые враги России

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Как выбирали победительницу конкурса «Мисс Москва – 2022»

На этой неделе в московском концертном зале «Известия Hall» прошел финал конкурса «Мисс Москва – 2022». Победительницей стала 24-летняя уроженка Белоруссии Анна Янкова. Всего за титул боролись 25 девушек в возрасте от 18 до 32 лет
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Всю Европу охватили лесные пожары

Сразу несколько стран Европы переживают волну сильных лесных пожаров. На фото – огонь, вспыхнувший на окраине Афин и вынудивший местных жителей эвакуироваться. Для тушения задействованы десятки пожарных машин и самолетов
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Жители Земли наблюдали суперлуние

Луна над зданием Конституционного суда РФ
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Валерий Коровин

    Трибунал над главным террористом планеты

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		26 июля 2022, 12:06

    Замглавы Минюста США Лиза Монако просит Конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией. То есть просит «позволить нам использовать норму против рэкета..., относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям». Ну и, соответственно, бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

    Тут даже сильно думать не надо, что ответить. Берем обычный, простой мидовский рецепт, а именно – вводим ответные, симметричные контрсанкции. Например, Минюст России обращается в Государственную думу РФ с просьбой разрешить бороться с вводящими против России санкции организациями, как… с террористами. То есть просит законодательно закрепить за теми, кто вводит санкции, статус террористических организаций, а за теми государствами, которые подстрекают к введению санкций других, – статус организаторов и пособников терроризма. Получается, кстати, куда более приближено к реальности, чему у Лизы Монако. Кто создает террористические организации по всему миру, снабжает их оружием и свергает с их помощью законные власти, ввергая целые государства и народы в пучину гражданской войны? Кто создал «Аль-Каиду*» в Афганистане, чтобы бороться с советским присутствием (в результате которого, кстати, за десять лет была отстроена вся имеющаяся в наличии инфраструктура и промышленность Афганистана)?

    Кто создал ДАИШ, чтобы бороться с законным сирийским режимом, в результате чего было разрушено целое государство, миллионы женщин, стариков и детей стали беженцами, а сотни тысяч мужчин сгинули в мясорубке гражданской войны? Кто устроил блокаду Кубы и Ирана, длящуюся десятилетиями, и не снял ее даже во время ковида, когда в том же Иране без медикаментов и необходимого оборудования умирали дети? И это только начало очень длинного списка.

    Кто крадет деньги со счетов государств и частных лиц без всякого суда и следствия, не обращая внимания на закон и международное право, но основываясь лишь на каких-то там своих «правилах»? Кто похищает людей по всему миру, арестовывает их в третьих странах, а затем вывозит на территорию своей страны, и там бросает в тюрьмы по надуманным обвинениям? Кто создал тюрьму на территории другого государства, куда свозит всех, кто им не нравится, и там держит без срока и суда, пытая, издеваясь и убивая без счета и какого-либо контроля? Кто создал сотни подобных подпольных тюрем по всему миру? Кто организовал десятки незаконных вторжений в суверенные государства, провел сотни военных операций по всему миру и тысячи незаконных ликвидаций тех, кто им не понравился? Кто настроил десятки биолабораторий вокруг России и по всему миру, где создает биологическое оружие, которое испытывает на обычных людях? Кто создал ковид, и попытался свалить это на другого?

    Вы не в состоянии больше это слушать, возмущение вас переполняет, и вам не терпится узнать, кто же этот заказчик, пособник и рассадник терроризма, беззакония, волюнтаризма и беспредела? Да и вообще, возможно ли такое сейчас, в XXI веке, в мире торжества закона, прав человека и демократии? Быть может это какой-то диктаторский тоталитарный режим, где процветает коррупция, воровство, жажда наживы и несправедливость, где человеческая жизнь ничего не стоит, а высшие чиновники покрывают преступления нижестоящих в рамках круговой поруки? О да, вы абсолютно правы. Это действительно страна – военный преступник. И там действительно царит беззаконие, они действительно являются рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру, и это действительно самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. И именно его и необходимо признать государством – пособником терроризма, призвав к ответу.

    Фото: YAY/ТАСС

    Мало того, это государство-террорист с помощью беззаконных принудительных мер заставляет и другие, более слабые государства, преступать закон. Сначала оно разбомбило два мирных города с помощью варварских, чудовищных, бесчеловечных, беспрецедентных по количеству человеческих жертв (причем погибли в основном мирные люди) ядерных бомбардировок. Собственно, это был единственный в истории человечества случай использования ядерного оружия против живых людей. Потом оно оккупировало это раздавленное и униженное государство, наставило там своих военных баз, и вот уже почти восемьдесят лет неподсудно насилует его народ, полностью растоптав его самобытность, культуру и гордость. И вот сегодня они заставляют это государство принимать антироссийские санкции. А что делать, принимают, ведь они унижены и не смеют перечить.

    Это же государство-насильник оккупировало целый континент на западе Евразии, превратив его в свою колонию, над которой измывается уже почти восемьдесят лет, лишив суверенитета, какой-либо самостоятельности, самобытной культуры; превратив его народы в безликую, бесполую постчеловеческую биомассу, которую лишили всего, не только традиционных семей, здоровых детей, возможности сохранять свою идентичность, но даже тепла в домах и бензина. Разумеется, весь этот оккупированный континент где-то на западе Евразии тоже заставили ввести антироссийские санкции. А куда деваться? Не введем антироссийские санкции – отключат (последний, сжиженный) газ.

    Все же остальное население планеты, то есть абсолютное и подавляющее большинство человечества – остальная Евразия, Латинская Америка, Африка, Арабский мир, Индия и Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем антироссийских санкций не поддержали, и уже сейчас готовы выступить свидетелями на суде против этого зарвавшегося государства-террориста, насильника и оккупанта. Точнее, против его первертных постчеловеческих элит, изнасиловавших всех, кого поработили, подавили, завоевали и держат под контролем – то есть абсолютное меньшинство человечества, которое эти первертные элиты, растоптавшие их человеческое достоинство, тихо ненавидит и втайне жаждет расправы над ними. В сухом остатке, к введению санкций против России подстрекают меньшинства среди (угнетенных) меньшинств, которые и стоят за распространением терроризма в мировом масштабе, за всеми возможными преступлениями, бесчинствами, военными вторжениями, расправами, убийствами, незаконными санкциями, бактериологической заразой и прочими бедами, которые постигли человечества в тот момент, когда оно, разинув рот, допустило введение их «правил» вместо международного права и закона.

    Собственно, дело осталось за малым: признать за этими меньшинствами статус пособников терроризма и инициаторов беззакония, на основании чего Минюст РФ создает международный трибунал, на котором свидетелями выступает абсолютное большинство человечества; судит зарвавшихся выскочек, после чего изолирует их, а против их пособников вводит санкции, параллельно отлавливая и изолируя (или добивая) их. То есть преследуя, как выражается некая Лиза Монако, «всю сеть». В конце концов, сколько можно терпеть измывательства этой кучки сумасшедших американских маньяков над миром?

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