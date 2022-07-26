Трибунал над главным террористом планеты

Замглавы Минюста США Лиза Монако просит Конгресс разрешить бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций, как с мафией. То есть просит «позволить нам использовать норму против рэкета..., относиться к этим олигархам и тем, кто уклоняется от санкций, как к преступным организациям». Ну и, соответственно, бороться с уклоняющимися от антироссийских санкций подобно тому, как раньше боролись с мафией, чтобы иметь возможность преследовать «всю сеть».

Тут даже сильно думать не надо, что ответить. Берем обычный, простой мидовский рецепт, а именно – вводим ответные, симметричные контрсанкции. Например, Минюст России обращается в Государственную думу РФ с просьбой разрешить бороться с вводящими против России санкции организациями, как… с террористами. То есть просит законодательно закрепить за теми, кто вводит санкции, статус террористических организаций, а за теми государствами, которые подстрекают к введению санкций других, – статус организаторов и пособников терроризма. Получается, кстати, куда более приближено к реальности, чему у Лизы Монако. Кто создает террористические организации по всему миру, снабжает их оружием и свергает с их помощью законные власти, ввергая целые государства и народы в пучину гражданской войны? Кто создал «Аль-Каиду*» в Афганистане, чтобы бороться с советским присутствием (в результате которого, кстати, за десять лет была отстроена вся имеющаяся в наличии инфраструктура и промышленность Афганистана)?

Кто создал ДАИШ, чтобы бороться с законным сирийским режимом, в результате чего было разрушено целое государство, миллионы женщин, стариков и детей стали беженцами, а сотни тысяч мужчин сгинули в мясорубке гражданской войны? Кто устроил блокаду Кубы и Ирана, длящуюся десятилетиями, и не снял ее даже во время ковида, когда в том же Иране без медикаментов и необходимого оборудования умирали дети? И это только начало очень длинного списка.

Кто крадет деньги со счетов государств и частных лиц без всякого суда и следствия, не обращая внимания на закон и международное право, но основываясь лишь на каких-то там своих «правилах»? Кто похищает людей по всему миру, арестовывает их в третьих странах, а затем вывозит на территорию своей страны, и там бросает в тюрьмы по надуманным обвинениям? Кто создал тюрьму на территории другого государства, куда свозит всех, кто им не нравится, и там держит без срока и суда, пытая, издеваясь и убивая без счета и какого-либо контроля? Кто создал сотни подобных подпольных тюрем по всему миру? Кто организовал десятки незаконных вторжений в суверенные государства, провел сотни военных операций по всему миру и тысячи незаконных ликвидаций тех, кто им не понравился? Кто настроил десятки биолабораторий вокруг России и по всему миру, где создает биологическое оружие, которое испытывает на обычных людях? Кто создал ковид, и попытался свалить это на другого?

Вы не в состоянии больше это слушать, возмущение вас переполняет, и вам не терпится узнать, кто же этот заказчик, пособник и рассадник терроризма, беззакония, волюнтаризма и беспредела? Да и вообще, возможно ли такое сейчас, в XXI веке, в мире торжества закона, прав человека и демократии? Быть может это какой-то диктаторский тоталитарный режим, где процветает коррупция, воровство, жажда наживы и несправедливость, где человеческая жизнь ничего не стоит, а высшие чиновники покрывают преступления нижестоящих в рамках круговой поруки? О да, вы абсолютно правы. Это действительно страна – военный преступник. И там действительно царит беззаконие, они действительно являются рассадником хаоса, терроризма и войн по всему миру, и это действительно самое тоталитарное, самое нетерпимое к инакомыслию, самое несвободное государство. И именно его и необходимо признать государством – пособником терроризма, призвав к ответу.

Мало того, это государство-террорист с помощью беззаконных принудительных мер заставляет и другие, более слабые государства, преступать закон. Сначала оно разбомбило два мирных города с помощью варварских, чудовищных, бесчеловечных, беспрецедентных по количеству человеческих жертв (причем погибли в основном мирные люди) ядерных бомбардировок. Собственно, это был единственный в истории человечества случай использования ядерного оружия против живых людей. Потом оно оккупировало это раздавленное и униженное государство, наставило там своих военных баз, и вот уже почти восемьдесят лет неподсудно насилует его народ, полностью растоптав его самобытность, культуру и гордость. И вот сегодня они заставляют это государство принимать антироссийские санкции. А что делать, принимают, ведь они унижены и не смеют перечить.

Это же государство-насильник оккупировало целый континент на западе Евразии, превратив его в свою колонию, над которой измывается уже почти восемьдесят лет, лишив суверенитета, какой-либо самостоятельности, самобытной культуры; превратив его народы в безликую, бесполую постчеловеческую биомассу, которую лишили всего, не только традиционных семей, здоровых детей, возможности сохранять свою идентичность, но даже тепла в домах и бензина. Разумеется, весь этот оккупированный континент где-то на западе Евразии тоже заставили ввести антироссийские санкции. А куда деваться? Не введем антироссийские санкции – отключат (последний, сжиженный) газ.

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Все же остальное население планеты, то есть абсолютное и подавляющее большинство человечества – остальная Евразия, Латинская Америка, Африка, Арабский мир, Индия и Азиатско-Тихоокеанский регион во главе с Китаем антироссийских санкций не поддержали, и уже сейчас готовы выступить свидетелями на суде против этого зарвавшегося государства-террориста, насильника и оккупанта. Точнее, против его первертных постчеловеческих элит, изнасиловавших всех, кого поработили, подавили, завоевали и держат под контролем – то есть абсолютное меньшинство человечества, которое эти первертные элиты, растоптавшие их человеческое достоинство, тихо ненавидит и втайне жаждет расправы над ними. В сухом остатке, к введению санкций против России подстрекают меньшинства среди (угнетенных) меньшинств, которые и стоят за распространением терроризма в мировом масштабе, за всеми возможными преступлениями, бесчинствами, военными вторжениями, расправами, убийствами, незаконными санкциями, бактериологической заразой и прочими бедами, которые постигли человечества в тот момент, когда оно, разинув рот, допустило введение их «правил» вместо международного права и закона.

Собственно, дело осталось за малым: признать за этими меньшинствами статус пособников терроризма и инициаторов беззакония, на основании чего Минюст РФ создает международный трибунал, на котором свидетелями выступает абсолютное большинство человечества; судит зарвавшихся выскочек, после чего изолирует их, а против их пособников вводит санкции, параллельно отлавливая и изолируя (или добивая) их. То есть преследуя, как выражается некая Лиза Монако, «всю сеть». В конце концов, сколько можно терпеть измывательства этой кучки сумасшедших американских маньяков над миром?