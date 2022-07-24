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Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
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Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
В Раде захотели конфисковать «излишки» газа из транзитных трубопроводов
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Украине следует конфисковать «излишки» российского газа из транзитных трубопроводов, заявил депутат и экс-спикер Рады, бывший глава правящей партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Он признал, что Киев должен выполнять свои транзитные обязательства перед своими партнерами, однако предложил решить энергетические проблемы Украины за счет нарушения прав российской стороны.
«Излишки российского газа необходимо конфисковать по закону и закачивать в наши хранилища. Потому что выходит парадоксальная ситуация – ежедневно мы прокачиваем миллионы кубометров российского газа и не обеспечиваем собственные хранилища необходимыми запасами», – передает РИА «Новости».
Он добавил, что украинские власти вместе с «Нафтогазом» должны разработать для этого стратегический план развития отрасли.
Ранее замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов заявил, что газоснабжение нарушено на вышедшей из-под контроля Киева территории Запорожской области из-за того, что с украинской стороны поврежден газопровод.
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Немецкий энергоконцерн грозит Газпрому судом
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Немецкий энергоконцерн Uniper считает нарушением контракта объявленный Газпромом форс-мажор по поставкам газа и не исключает разбирательства в суде, заявил глава компании Клаус-Дитер Маубах.
«Наш долгосрочный и ранее надежный партнер и поставщик Газпром не поставлял объемы газа, которые мы законтрактовали и оплатили, с середины июня 2022 года. Газпром на прошлой неделе – четыре недели спустя после нарушения поставок – объявил форс-мажор. Этот шаг, по нашему мнению, нарушает наш контракт, заключенный с Газпромом», – цитирует ТАСС Маубаха.
«Это, возможно, приведет к судебному разбирательству между нами и Газпромом. И я сожалею об этом», – добавил он.
Ранее СМИ сообщили о получении энергоконцерном Uniper от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа.
До этого энергоконцерн Uniper объявил о начале отбора газа из собственных хранилищ для обеспечения потребителей на фоне сокращения поставок газа из России и уведомил клиентов о возможном повышении цен.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
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Запуск «Северного потока – 2» сравнили с «поднятием белого флага в Европе»
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Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек выступил категорически против ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2», выразив мнение, что это стало бы «поднятием белого флага в Германии и Европе».
«Это было бы поднятием белого флага в Германии и Европе. Мы не должны этого делать», – заявил Хабек в интервью телеканалу CDF, добавив, что Германия является «сильной страной», передает ТАСС.
Он также выразил мнение, что запуск трубопровода ничего не изменит. «Ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2», очевидно, не является вариантом. Нельзя еще больше увеличивать зависимость от российского газа», – подчеркнул глава Минэкономики ФРГ. В таком случае, по его утверждению, «Россия добилась бы своей цели – нарушить санкции».
Он предостерег от того, чтобы рассматривать возобновление поставок российского газа по газопроводу «Северный поток» как признак надежности. По этой причине, заметил Хабек, Германия «должна найти альтернативы [поставкам газа из РФ] и быть экономной».
Касаясь вопроса о турбине компании Siemens, необходимой для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», министр назвал агрегат «надуманным аргументом» и «неубедительной игрой» России. У компании «Газпром», по его утверждению, достаточно турбин, эта одна турбина не понадобится. Вместе с тем глава Минэкономики ФРГ указал, что даже до проведения плановой инспекции «Северного потока» загрузка газопровода могла составлять 100%.
Ранее в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Накануне вечером транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии. В свою очередь глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России топливом из других стран.
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Канцлер Германии назвал Россию ненадежным поставщиком газа
Канцлер Германии Олаф Шольц считает Россию ненадежным поставщиком газа, об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал – Европа» или «Северный поток», – передает ТАСС слова Шольца.
При этом глава правительства Германии заявил, что не стоит полагаться на поставки газа из России.
«Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
Он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», и назвал причину сокращения поставок газа, озвученную Москвой, «неубедительной».
«Мы знаем, что нет газового эмбарго ни со стороны Евросоюза, ни со стороны Группы семи по весомым, хорошо обдуманным причинам. И это весьма примечательный сигнал, что действовавшее десятилетиями утверждение о том, что независимо от того, плохие времена или хорошие, оговоренные контрактами объемы газа будут всегда поставляться, сегодня не соответствует действительности», – заявил Шольц.
Канцлер добавил, что сейчас в стране работают угольные электростанции, которые позволяют экономить газ.
Ранее Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
В четверг министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту. Позже сообщалось, что транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения.
Президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Набиуллина: ЦБ начал проводить политику девалютизации из-за угрозы санкций
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Банк России учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков, поэтому регулятор проводит политику девалютизации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
«Что касается НКЦ и НРД, в отношении НРД применены уже некоторые санкции, в отношении НКЦ, других банков мы всегда учитываем такой риск санкций и поэтому проводим и стимулируем политику девалютизации», – цитирует ее ТАСС.
Также она добавила, что «даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться».
По оценке ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на сумму около 85 млрд долларов в эквиваленте. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
Ранее Набиуллина назвала сжатой пружиной в экономике вынужденное накопление населением сбережений.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.
«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
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Названы возможные сроки строительства газопровода в Запорожскую область
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«России важно успеть построить газопровод до начала отопительного сезона. Но из-за опасности обстрелов данного участка, подрядчиком этого проекта могут выступить военные», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков, комментируя планы построить ветку Бердянск – Мелитополь, которая позволит «запитать» Запорожскую область газом из России.
«Москва попытается проложить трубу в кратчайшие сроки, чтобы никто не мог отключить подачу газа на освобожденных территориях. При этом часть инфраструктуры там уже есть, так что в этом случае получится обойтись без строительства котельных и электростанций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.
«Сложность заключается в том, что Мелитополь находится под российским контролем, но туда заходит труба со стороны пока еще украинского Днепропетровска. Так что, возможно, наши власти допускают, что не успеют освободить этот город до начала отопительного сезона и построить полноценную артерию в Днепропетровск, а оттуда на юг в Мелитополь», – рассуждает собеседник.
Ветка Бердянск – Мелитополь станет хорошим «запасным вариантом», уверен эксперт. «По большому счету, нам предстоит проложить трубу на 100-110 км. Это не так много, и сделать это можно за несколько месяцев. Другое дело, что у всех есть понимание, сколько времени и сил этот процесс занимает в спокойное время, но нет представления, как строительство будет проходить в условиях боевых действий», – говорит Юшков.
Не исключено, что в некоторых аспектах придется прибегать к нарушению некоторых технических норм, предполагает собеседник. «Проектировать все придется в экстренном режиме. Возможно, труба будет класться прямо по земле, ее могут даже не закапывать. Дело облегчает тот факт, что там не придется строить газокомпрессорную станцию – а это, обычно, самый сложный и длительный процесс», – пояснил эксперт.
«Никто не знает, сколько будет стоить такая работа. Но об этом Россия точно не будет думать. Нам важно сделать так, чтобы люди не замерзли с приходом холодов. Возможно, к работе будут привлечены военные подрядчики, потому что из-за рискованности дела гражданские компании могут отказаться», – заключил Юшков.
Ранее член администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что Россия построит газопровод в Запорожскую область. «Проектные работы и изыскания подходят к завершению. Уже поставлена необходимая техника. После строительства газопровода Запорожская область будет запитана за счет поставок газа из Российской Федерации», – передает РИА «Новости» слова Рогова.
Напомним, Украина 8 июля намеренно перекрыла газопровод, от которого была запитана Запорожская область, и более 100 населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения остались без газоснабжения. При этом в регионе серьезные излишки электроэнергии, так как здесь работает Запорожская АЭС. Власти Запорожской области попросили Россию о помощи в связи с отключением газоснабжения украинской стороной.
После этого вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минэнерго оперативно проработать вопрос газификации региона. При этом глава администрации региона Евгений Балицкий заявил, что в области проложат газопровод Бердянск – Мелитополь.
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Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию
Турбина для газопровода «Северный поток», отправленная Канадой, прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Эксперт объяснил формулу ухода Philip Morris с российского рынка
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Такая крупная компания как Philip Morris International, которая была одна из первых на табачном рынке нашей страны, скорее всего уйдет по формуле «уйти, чтобы остаться», сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) и член Экспертного совета при Государственной думе РФ Байсолт Хамзатов, комментируя намеренья компании уйти из России до конца 2022 года.
Американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, сообщила о намеренье уйти с российского рынка. По словам генерального директора Яцека Ольчака, это произойдет до конца 2022 года.
«Я думаю, что Philip Morris уходит по формуле «уйти, чтобы остаться». Не думаю, что такая крупная компания потеряет такой огромный рынок, как российский. Это вообще та компания, которая зашла на наш табачный рынок еще в СССР. Они проделали огромную работу, чтобы наладить здесь свой бизнес. Поэтому, не думаю, что все эти усилия так просто будут оставлены», – говорит Хамзатов.
Эксперт рассказывает, что на сегодняшний день многие крупные иностранные компании уходят по формуле «уйти, чтобы остаться». Например, компания продает свой бизнес в России российскому бизнесмену, проводит полный ребрендинг и выдает старый продукт за совершенно новый. Так, например, вместо американской Coca-Cola и Fantа по данным СМИ в России будут выпускать напитки Funky Monkey Cola и Orange с абсолютно идентичным вкусом. Отличаться газировки будут лишь дизайном и названием.
«Полагаю, что те продукты, которые доступны от Philip Morris сейчас, просто будут переформатированы. Пока не могу сказать, как именно и во что, но они однозначно найдут возможности и останутся в стране. Но в качестве параллельного импорта этот продукт совершенно точно не будет рассматриваться. Понятно, что россияне привыкли к этим брендам, но это не значит, что им не найдется в крайнем случае замены», – считает собеседник.
Ранее японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, не исключила, что может продать бизнес в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей ведения деятельности.
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Венгрия попросила увеличить объем поставок российского газа
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Правительство Венгрии хотело бы, чтобы поставляемые в страну из России объемы природного газа были увеличены, заявил находящийся в Москве с визитом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«Я хотел бы сегодня поговорить о том, чтобы уже имеющиеся объемы поставляемого в Венгрию из России газа были увеличены», – сказал он в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.
Сийярто уточнил, что венгерское правительство уполномочило его вести переговоры по этому вопросу, поэтому он прибыл в Москву.
«Интересам наших стран в полной мере отвечает полное выполнение долгосрочных контрактов на экспорт природного газа из России, которые были заключены в прошлом году. Сегодня наши коллеги сообщили о заинтересованности венгерского правительства дополнительно закупить природный газ в текущем году. Эта просьба будет незамедлительно доложена и рассмотрена», – сказал Лавров.
Ранее официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи сообщил, что Сийярто также проведет встречи с вице-премьером Александром Новаком и вице-премьером – министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, а также обсудит дополнительные закупки для своей страны 700 млн кубометров газа.
В пятницу наибольший шум вызвало заявление венгерского премьера Виктора Орбана, который сравнил политику антироссийских санкций с «выстрелом себе в легкие».
Глава МИД Сийярто в свою очередь заявил об отказе даже обсуждать ограничительные меры в отношении Газпрома и российского газа в целом.
А председатель парламента Ласло Кевер назвал первопричиной нынешних событий на Украине попытку воплотить в жизнь антироссийскую стратегию США.
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В Японии предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ
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Японские эксперты в области энергетики выразили мнение, что тенденция к сокращению импорта трубопроводного газа странами ЕС и его замещению сжиженным природным газом (СПГ), объемы производства которого вряд ли будут значительно увеличены, приведет к жесткой конкуренции на рынке СПГ в ближайшие годы.
«ЕС, несомненно, пытается снизить объем импорта трубопроводного газа и планирует заместить его наращиванием импорта СПГ, и уже увеличивает [закупки сжиженного газа]. Перспектив значительного увеличения производства СПГ США, Австралией и Катаром нет», – считает аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба, мнение которого приводит ТАСС.
При этом, по его словам, «если принять во внимание увеличение импорта со стороны ЕС, а также ожидаемый летом дефицит электроэнергии в Китае, где не удалась политика наращивания производства угля, то вероятность жесткой конкуренции на рынке СПГ высокая».
По его словам, эта конкуренция может ослабнуть, если, например, начнется глобальная рецессия или Япония, один из крупнейших импортеров СПГ в мире, увеличит число перезапускаемых АЭС, остановленных после аварии на «Фукусиме-1» в марте 2011 года. «Но в долгосрочной перспективе тяжелая ситуация с балансом спроса и предложения может сохраняться до 2026 года, когда будет расширена [производственная база] Катара», – добавил он.
Вместе с тем партнер японского подразделения консалтинговой компании KPMG Цунэо Миямото считает, что жесткая конкуренция может сохраняться и после 2026 года, поскольку сейчас у Европы еще не так много мощностей для приема СПГ. «Без сомнений, ЕС стремится снизить объемы импорта трубопроводного газа. Он работает над подготовкой инфраструктуры, принимающей СПГ, и эта работа будет завершена в районе 2026–2027 гг. Через четыре-пять лет конкуренция может стать еще более жесткой», – сказал Миямото в интервью изданию «Асахи».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Шольц подтвердил покупку 30% акций Uniper властями Германии для спасения компании
Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что правительство ФРГ приобретает 30% акций энергоконцерна Uniper для спасения компании в условиях финансового кризиса, вызванного сокращением поставок газа из России.
На пресс-конференции в Берлине Шольц пояснил, что акционеры и финское правительство сообщили властям ФРГ о достигнутой договоренности, сообщает ТАСС.
«Решение заключается в том, что мы приобретаем тридцатипроцентную долю в компании Uniper, мы купим акции этой компании за номинальную стоимость», – рассказал Шольц.
Кроме того, он дал понять, что не следует полагаться на поставки газа из России.
«Есть несколько трубопроводов, которые достигают Германии, некоторых мощностей всегда будет достаточно для выполнения обязательств России по поставкам, будь то трубопровод через Украину, «Ямал» или «Северный поток». Технически никогда не было бы проблемой выполнить все обязательства поставщика, которые есть у России», – сказал глава правительства ФРГ.
В этом контексте он упомянул ремонт турбины компании Siemens, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока». По утверждению Шольца, заявления Москвы о том, что поставки газа были сокращены по техническим причинам, «неубедительны».
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
Philip Morris заявила о намерении уйти из России к концу года
Табачная компания Philip Morris International намерена к концу 2022 года покинуть российский рынок, заявил исполнительный директор Яцек Ольчак в интервью Bloomberg.
«Мы усердно работаем над тем, чтобы свернуть наше присутствие в России. Но я не думаю, что это произойдет в течение следующего квартала. Я предполагаю, что примерно к концу года мы сможем уйти из России», – передает «Коммерсант» его слова.
Ольчак добавил, что российский рынок является для Philip Morris седьмым по величине. Доля продукции табачной компании на рынке в РФ составляет 27%, поэтому процесс будет «довольно сложным».
Philip Morris International производит продукцию под марками Marlboro, Parliament, Bond, Chesterfield, L&M.
Ранее сообщалось, что одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой Hennes&Mauritz (H&M) сообщила о решении уйти с российского рынка.
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В Японии усомнились в способности США и Австралии нарастить экспорт СПГ
Аналитик, основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба выразил мнение, что США и Австралия вряд ли смогут нарастить объемы производства сжиженного природного газа (СПГ), о чем на прошлой неделе своих коллег просил министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.
«В США 8 июня произошел взрыв на [СПГ-терминале] Freeport LNG, на который приходится 17% экспорта сжиженного газа из США, поэтому возможности экспорта снижаются», – приводит мнение эксперта ТАСС.
Он выразил мнение, что вероятность возобновления полноценной деятельности СПГ-терминала в США в течение года довольно низкая. С другой стороны, добавил он, наращивание объемов экспорта СПГ под вопросом из-за ограничений на выбросы вредных веществ, таких как формальдегид из турбин внутреннего сгорания, которые теперь распространяются и на газовые турбины, используемые, в том числе, на СПГ-терминалах.
В Австралии же, по словам эксперта, наблюдается нехватка электроэнергии на внутреннем рынке. «Причина – в устаревших угольных электростанциях, поэтому в будущем потребуется увеличение числа газовых электростанций», – сказал он. По его словам, у Австралии «нет возможностей нарастить поставки СПГ в Японию», поскольку она еще не решила свои собственные проблемы: для перевозки СПГ из районов добычи на северо-западе в районы потребления на юго-востоке нужны плавучие регазицикационные установки, а их недостаточно из-за высокого спроса в Европе. Кроме того, по его словам, «газовые месторождения Австралии, ставшей в 2021 году крупнейшим экспортером СПГ в мире, начинают устаревать, а новых месторождений нет, поэтому увеличить объемы поставок будет крайне сложно».
С просьбой к США и Австралии нарастить объемы производства СПГ и обеспечить его стабильные поставки в Японию Хагиуда обратился на проходившем в Сиднее энергетическом форуме. Это произошло на фоне опасений относительно будущих поставок СПГ с проекта «Сахалин-2» после решения Москвы сделать его оператором создаваемое российское ООО. При этом Хагиуда заявлял, что это «не приведет к немедленному прекращению поставок», а Москва отмечала, что не видит таких рисков. Тем не менее, по данным японских СМИ, в Токио восприняли этот шаг Москвы с озабоченностью, допуская, в том числе, остановку поставок.
Вместе с тем Оба считает, что вопрос дальнейших поставок из России зависит от решений Токио. «До настоящего момента президент [России Владимир] Путин и российское правительство не грозило Японии остановкой поставок СПГ. Только зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев говорил, что Япония не сможет покупать российский газ при условии, если реализует политику ограничений цены российской нефти», – сказал он, высказав мнение, что такое заявление Медведева не является отражением позиции российского правительства. «В настоящий момент вопрос, покупать или не покупать российский СПГ, зависит от решения японской стороны», – добавил эксперт.
По мнению Обы, «в настоящее время действительно сокращаются объемы поставок природного газа в европейские страны, и причины для этого не всегда рациональные». «Поэтому я могу понять, почему приходится реагировать на беспокойство граждан, которые опасаются, что Россия в будущем может прекратить поставки в Японию», – сказал он.
Однако, решение Москвы по «Сахалину-2» не грозит остановкой поставок, считает Оба. «Действительно, в соответствии с указом президента Путина контроль над проектом «Сахалин-2» переходит российской компании, однако это вопрос разработки [энергоресурсов], а контракты на поставку – это отдельный разговор», – сказал он.
Вместе с тем, если все же допустить такую возможность, уточнил Оба, самой эффективной мерой для восполнения российского СПГ будет атомная энергетика. «Объем поставок СПГ с «Сахалина-2» равен примерно 6 млн тонн в год, это эквивалентно семи атомным реакторам. Поэтому я думаю, с точки зрения экономии газа самым эффективным является перезапуск АЭС, и в будущем есть возможность решений в этом направлении», – считает Оба.
Ранее японские эксперты предсказали годы жесткой конкуренции за СПГ.
В прошлую субботу министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда призвал компании Mitsui и Mitsubishi «крепко удерживать» долю в проекте «Сахалин-2». В частности, власти Японии попросили Mitsui и Mitsubishi оставаться акционерами после того, как новая российская компания станет оператором проекта.
Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал указ о смене оператора проекта «Сахалин–2» в связи с нарушением иностранными юридическими и физическими лицами обязательств, связанных с исполнением соглашения о разделе продукции. Оператор проекта «Сахалин-2» – Sakhalin Energy (совместное предприятие «Газпрома», Shell, Mitsui и Mitsubishi) – будет заменен на новое российское юрлицо, а имущество компании станет собственностью России. Эксперты объяснили указ Путина передать «Сахалин-2» российскому оператору. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Японию напугала ситуация с «Сахалином-2».
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Набиуллина заявила о работе по разморозке международных резервов России
Банк России продолжает готовить иски для разморозки международных резервов РФ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина
«Что касается статуса исков по поводу разморозки ЗВР (золотовалютные резервы – прим. ВЗГЛЯД) – это сложный процесс. Мы в стадии их (исков) подготовки», – приводит ТАСС слова Набиуллиной.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
Газета ВЗГЛЯД выясняла, каковы шансы России отсудить у Запада свои резервы.
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