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21 июля, четверг | Последнее обновление — 08:12 | vz.ru
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Российский газ стал поступать в Германию после работ на «Северном потоке»
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Российский газ снова стал поступать в четверг утром в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля, сообщил представителя компании – оператора Nord Stream AG.
«Газ снова течет [по трубопроводу]», – передает ТАСС со ссылкой на агентство ДПА слова представителя компании.
Однако, как отметили в компании, до того, как газопровод заработает на полную мощность, должно еще пройти определенное время. Представитель Nord Stream AG сообщил, что на сегодня были заявлены объемы газа, соответствующие тем, которые поставлялись по «Северному потоку» непосредственно перед техническим обслуживанием – примерно 67 млн куб м в день. Это соответствует примерно 40-процентной загрузке газопровода.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
Путин раскрыл причину проблем с турбиной для «Северного потока»
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Канадское руководство намерено выйти на европейский рынок газа и нефти со своим сырьем, с этим связаны задержки с передачей турбины Газпрому, заявил президент России Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени».
«Одна машина нуждается в ремонте, в плановом. Ее не отдают из Канады, потому что ввели санкции против Газпрома, хотя это завод компании Siemens. Я вам скажу, почему Канада сделала это. Потому что она сама производит нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Он отметил, что в решении канадских властей задержать турбину нет политических мотивов, и спецоперация России на Украине ни при чем.
«Прагматические мотивы, связанные с попыткой выйти на европейский рынок», – подчеркнул глава российского государства.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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СМИ: Uniper получила письмо Газпрома о форс-мажоре по поставкам газа
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Немецкий энергоконцерн Uniper получил от Газпрома письмо о форс-мажорных обстоятельствах в отношении поставок газа, сообщает «Рейтер» со ссылкой на компанию.
«Uniper, главный импортер российского газа в Германии, в понедельник заявил, что получил письмо от Газпрома, в котором компания задним числом заявляет о форс-мажорных обстоятельствах в связи с прошлыми и текущими перебоями в поставках газа», – приводит сообщение агентства РИА «Новости».
Ранее в понедельник агентство «Рейтер» написало, что Газпром уведомил по крайней мере одного крупного покупателя о форс-мажоре на поставки газа в Европу. Тогда агентство не назвало этого покупателя. «Uniper считает это необоснованным и официально отклоняет требование о форс-мажоре», – приводит оно сейчас заявление Uniper.
8 июля немецкий импортер газа Uniper попросил у властей страны помощи для финансовой стабилизации.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. В прошлую пятницу Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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В Германии предположили возобновление поставок по «Северному потоку» до 40% от максимума
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Немецкий газотранспортный оператор Gascade полагает, что поставки газа по «Северному потоку» в скором времени вырастут до 40% от максимума.
«Мы предполагаем, что согласно текущим заявкам (по состоянию на 3 часа дня (16.00 мск – прим. ВЗГЛЯД) 20 июля), транспортировка газа по «Северному потоку» будет возобновлена на уровне до технического обслуживания (40% пропускной способности)», – цитирует сообщение компании ТАСС.
Так как запуск инфраструктуры после ремонта – сложный процесс, восстановление может занять несколько часов и продлиться до позднего утра четверга.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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В США предсказали энергетический «шторм» и хаос в Европе
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Из-за жары Европа, вероятно, столкнется с энергетическим «штормом» раньше, чем это предполагалось, при этом регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Rystad Energy.
Как отмечается в материале, в компании Maxar считают, что температура в некоторых частях Великобритании и Франции может подняться до рекордных уровней в начале этой недели. Несмотря на рост производства солнечной энергии, это также увеличивает спрос на охлаждение и приводит к росту мировых цен на сжиженный природный газ, передает РИА «Новости».
В Rystad Energy полагают, что повышение температуры помешает Европе восстановить свои запасы газа в преддверии зимы. Так, уровень хранилищ на континенте остается ниже нормы для этого времени года.
«Наши обновленные сценарии показывают, что Европа, вероятно, столкнется со штормом гораздо раньше, чем предполагалось ранее, и что регион будет недостаточно подготовлен к хаосу, который он принесет», – указывают аналитики.
Очередная волна жаркой погоды станет уже второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые напрямую связывают ее с потеплением климата и парниковым эффектом и предупреждают о возможном разрастании площадей лесных пожаров, которые уже зафиксированы во Франции, Португалии, Греции, Испании и привели к уничтожению тысяч гектаров лесов.
Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. Еврокомиссия (ЕК) 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
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Захарова высмеяла полет Джонсона на истребителе
Спикер МИД Мария Захарова саркастически прокомментировала видео с исполняющим обязанности премьер-министра Британии Борисом Джонсоном, который в кабине истребителя «Тайфун» Королевских ВВС поднял вверх большой палец.
«Борис Джонсон как бы показывает, что ему нравятся заоблачные цены на топливо, а заправка – удел небожителей. Английский юмор», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. ЕК 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
Между тем в прошлую субботу стало известно, что из-за аварии на техасском заводе СПГ экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в июле может упасть на 150 тыс. тонн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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СМИ: ЕК намерена ввести ограничения на потребление газа в Европе
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Европейская комиссия в ближайшие дни предложит странам-членам ЕС принять добровольные целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными в случае серьезных перебоев в поставках, сообщает газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на проект документа, который попал в распоряжение издания.
По информации газеты, Брюссель планирует призвать членов ЕС к «немедленному» сокращению потребления газа, акцентируя внимание на том, что без существенной экономии континент рискует остаться без топлива этой зимой, передает ТАСС.
«Совместные действия сейчас будут менее разрушительными и дорогостоящими, они будут способствовать солидарности и помогут избежать необходимости незапланированных и несогласованных действий в дальнейшем, в возможной кризисной ситуации с истощением запасов газа», – говорится в документе. Вместе с тем проект документа не содержит точных цифр, но ожидается, что они будут доработаны и уточнены до окончательной публикации предложения 20 июля.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.
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Газпром повторно запросил у Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Газпром так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос немецкой компании, говорится в сообщении холдинга.
«Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах Газпром снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В Газпроме вновь обратили внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Трюдо объяснил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Власти Канады приняли решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток», чтобы сохранить единство, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.
«Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Администрация США похвасталась кратным ростом экспорта СПГ в Европу
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Объем поставляемого в европейские страны американского сжиженного природного газа (СПГ) с марта вырос почти в три раза по сравнению с 2021 годом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«С марта мировой экспорт СПГ в Европу вырос на 75% по сравнению с 2021 годом, при этом экспорт СПГ из США в Европу увеличился почти в три раза. Мы продолжаем работать с нашими европейскими партнерами над снижением энергетической зависимости Европы от российских энергоносителей», – приводит слова Жан-Пьер ТАСС.
Она напомнила, что США ведут консультации со своими союзниками и партнерами по всему миру «с целью диверсификации поставок энергоносителей в Европу».
Официальный представитель Белого дома в очередной раз бездоказательно обвинила Россию в «использовании природного газа в качестве политического и экономического оружия». По ее версии, политика Москвы «оказывает давление на рынки энергоносителей, повышает цены для потребителей и угрожает глобальной энергетической безопасности». Пресс-секретарь Белого дома выступила с утверждением, что «эти действия только подчеркивают важность работы, которую проводят как Соединенные Штаты, так и Еврокомиссия, чтобы положить конец зависимости от российских энергоносителей». По ее словам, учрежденная США и ЕС соответствующая рабочая группа «регулярно собирается для обсуждения способов снижения спроса на природный газ в Европе».
Ранее в США предсказали энергетический «шторм» в Европе. Накануне стало известно о планах Еврокомиссии ограничить потребление газа в Европе. ЕК 20 июля намерена рассмотреть действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа.
Между тем в прошлую субботу стало известно, что из-за аварии на техасском заводе СПГ экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в июле может упасть на 150 тыс. тонн. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что колоссальный рост цен на газ породил в Европе интерес к обыкновенным дровам, в регионе образовался ажиотажный спрос на это топливо.
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Газпром зафиксировал исторический рекорд поставок газа в Китай
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Газпром в воскресенье зафиксировал новый исторический рекорд суточных поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», говорится в сообщении холдинга.
«17 июля зафиксирован новый исторический рекорд суточного объема поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», – отмечается в сообщении Газпрома в Telegram-канале.
Напомним, в начале февраля российский Газпром и китайская компания CNPC подписали долгосрочный договор на крупную поставку газа в Китай. Однако, как писала газета ВЗГЛЯД, от России и Китая ожидали другой газовый контракт. В январе Газпром установил новый абсолютный суточный рекорд поставок газа в Китай в рамках контракта с китайской компанией CNPC. СМИ сообщали, что Россия и Китай близки к заключению сделки по строительству газопровода «Сила Сибири – 2». Планируется, что продолжением «Силы Сибири – 2» станет газопровод «Союз Восток» по территории Монголии.
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Заявки на газ с «Северного потока» в Германии оказались такими же, как до остановки
Первые заявки на прием газа по газопроводу «Северный поток» Германией на 21 июля находятся на уровне до остановки газопровода на техобслуживание, следует из данных операторов немецких газопроводов OPAL и NEL.
Отметим, что номинации на прием газа на точке входа в Германию на приемном терминале в Грайфсвальде суммарно для обоих газопроводов на утро 21 июля составляют около 70 млн куб. м в сутки, передает ТАСС.
Подчеркивается, что данные следующих уточненных заявок и физического потока через эту точку входа в Германию могут отличаться от первоначальных заявок.
Напомним, поставки газа по ключевому газопроводу «Северный поток» из России в Европу прекратились в понедельник, 11 июля, в 7.00 мск. 1 июля оператор «Северного потока» Nord Stream AG подтвердил временную остановку обеих ниток газопровода на период до 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта.
Также сообщалось, что темпы заполнения газом подземных хранилищ Европы в понедельник, 11 июля, упали вдвое на фоне остановки «Северного потока» на плановое техобслуживание.
В Siemens заявили о готовности обслуживать больше турбин для «Северного потока»
Компания Siemens выразила готовность обслуживать еще больше турбин для поставки газа по «Северному потоку» при наличии соответствующего запроса, сообщили в пресс-службе компании.
«Если будет политический запрос и возможность в рамках санкционного режима, мы будем проводить техническое обслуживание турбин в привычных высоких стандартах качества, если нас об этом попросят», – передает заявление компании РИА «Новости».
В компании добавили, что главная цель – доставка турбины до места работы в возможно короткие сроки.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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