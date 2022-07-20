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Глава ЕК: Турбина для «Северного потока» в пути и прибудет вовремя
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
«По турбине, которая была в Канаде. Она уже на пути назад, поэтому нет повода не поставлять газ... Она в пути, она будет там вовремя», – сказала она на пресс-конференции, сообщает РИА «Новости».
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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Путин напомнил Европе про «Северный поток – 2»
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Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, поставки снизятся, если Россия не получит турбину для «Северного потока – 1», но существует еще один вариант – «Северный поток – 2», заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что Газпром «всегда выполнял, выполняет и намерен выполнять все свои обязательства», Запад же хочет возложить на Россию ответственность за собственные ошибки в энергетической политике. Он указал, что в 2020 году газ в Европе стоил 150 евро за 1 тыс. кубических метров, в 2022 году – 1,7 тыс. евро, передает ТАСС.
«Не знаю, стоит ли вдаваться в детали по поводу энергетической политики европейских стран, которые пренебрегли значимостью традиционных видов энергии и сделали ставку на нетрадиционные. Они большие специалисты в области нетрадиционных отношений, вот и в области энергетики тоже решили сделать ставку на нетрадиционные виды энергии: солнце, ветряная энергия», – заявил Путин. Он добавил, что «зима оказалась длинной, ветра не было». «Вот тебе и все», – сказал Путин.
Он напомнил, что есть «еще один готовый маршрут – это «Северный поток – 2», хотя с ним теперь «есть проблемы», поскольку Газпром «зарезервировал мощности, создал эти мощности, и ему нужно с этим что-то делать, они не могут бесконечно висеть в воздухе». Этот вопрос обсуждался с канцлером Германии Олафом Шольцем, но тот ответил, что есть «вопросы поважнее», сейчас «не к месту» этим заниматься.
Путин же предупредил Шольца, что Россия «половину объема, предназначенного для «Северного потока», снимет для внутреннего потребления и переработки». Газпром «это уже сделал», то есть в случае запуска «будет не 55 млрд кубометров в год, а ровно половина». С учетом того, что «от этого года осталось только второе полугодие, то, значит, одна четверть», сказал Путин.
Как сообщил глава государства, Газпром пока не получил официальных документов о том, что турбина для «Северного потока – 1» будет скоро возвращена в Россию из Канады: «Мы должны понимать, что Газпром берет-то, в каком состоянии машина пришла и каков ее юридический статус: она под санкциями, не под санкциями? Что с ней делать? Завтра, может, заберут ее». Если России не вернут турбину, по маршруту можно будет перекачивать только 30 млн кубометров газа в сутки вместо нынешних 60 млн кубометров, пояснил Путин.
Он обратил внимание, что в конце июля на ремонтные работы «должна быть отправлена еще одна машина». Сейчас работают две турбины. «Северный поток – 1» – один из основных маршрутов для поставки газа в Европу, в год по нему прокачивается около 55 млрд кубометров, сказал Путин.
Отвечая на недовольство Запада, Путин предложил посчитать, сколько можно прокачать с помощью оставшихся мощностей, и поинтересовался: «При чем здесь Газпром?». Он подчеркнул, что страны Запада «закрыли один маршрут, второй маршрут, поставили под санкции газоперекачивающие станции».
«Мы поставляли в Европу до недавнего времени, без Турции – в Турцию где-то 30 с небольшим млрд кубических метров – в Европу 170 млрд кубических метров: 55 млрд шло по «Северному потоку – 1», 33 млрд, если память не изменяет – по Ямал – Европа. По двум ниткам, которые шли по территории Украины. Через Турцию в Европу – где-то 12 млрд по «Турецкому потоку», – рассказал Путин.
Однако Украина закрыла один из маршрутов поставок российского газа в Европу без всяких оснований и исключительно по политическим причинам, «все там нормально функционировало, никто не мешал». Польша «Ямал – Европу включила в реверсном режиме и стала примерно 32 млн кубических метров брать из Германии», то есть это был «российский газ», который «оказался для поляков дешевле», ведь Польша «брала у нас по достаточно высокой цене, ближе к рыночной, а Германия берет у нас по долгосрочным контрактам».
Кроме того, Путин заявил, что цены на нефть взлетят до небес в случае введения ограничений на ее поставки из России. По его словам, Запад в случае с нефтью наступает «на те же самые грабли», что и с поставками российского газа.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Газпром договорился о начале работы в Иране
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Газпром вместе с Иранской национальной нефтяной компанией (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству, включающий проработку совместной реализации СПГ-проектов и строительство газопроводов, сообщил российский холдинг.
«Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности, по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество», – цитирует сообщение Газпрома ТАСС.
Исполнительный директор NIOC Мохсен Ходжастемехр сообщал, что стороны решили вести совместную разработку газовых месторождений Северный Парс и площадки на месторождении в районе острова Киш. По его словам, российская сторона инвестирует в проект 10 млрд долларов.
Также стороны согласовали разработку Газпромом шести нефтяных месторождений и проработку другого проекта, в который «российская сторона вложит 15 млрд долларов».
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Названы сроки возобновления поставок газа по «Северному потоку»
Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания, сообщает Reuters.
«Ожидается, что поставки российского газа по газопроводу «Северный поток» возобновятся вовремя, в четверг, после завершения планового технического обслуживания», – излагает агентство информацию от источников, передает РИА «Новости».
При этом, по их данным, газопровод возобновит работу не на полную мощность, а на том же уровне, что был до 11 июля, когда началось техобслуживание. После этой новости акции немецкого концерна Uniper подскочили в цене на 11,6%.
Ранее стало известно об остановке прокачки газа по обеим ниткам «Северного потока» с 11 по 21 июля для проведения ежегодного планового ремонта. Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше.
В Кремле сообщали, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что из-за санкций не возвращаются из ремонта в Канаде турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в «Северный поток», ничего преднамеренного с российской стороны нет.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что европейские страны в срочном порядке готовятся к зиме без российского газа.
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СМИ: Санкции должны были расшатать Россию, но расшатали Запад
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Западные санкции в отношении России были направлены на то, чтобы нанести вред ее экономике и вызвать «невыносимые внутренние волнения» в Москве, пишет Newsweek, но вместо этого, как отмечает издание, шатается теперь сам Запад.
«Конфликт на Украине и связанные с ним санкции создали множество проблем для западных стран, в том числе неослабевающую инфляцию, стремительно растущие цены на бензин и неопределенность по поводу поставок природного газа в отопительный сезон, до которого осталось всего несколько месяцев», – приводит статью ИноТВ в своем Telegram-канале.
Как отмечается, в Европе возникает политическая неопределенность, о чем свидетельствуют разногласия в итальянском правительстве и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, одного из самых стойких европейских сторонников Украины.
Также в статье указывается на то, что в США недавние опросы показали снижение народной поддержки антироссийских санкций, особенно если те вызывают рост цен на товары внутри страны.
Напомним, новые санкции против России, согласованные главами МИД стран Евросоюза в Брюсселе, предусматривают запрет на закупку золота в России и поставки товаров двойного назначения, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. При этом новый пакет санкций против России не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей.
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Трюдо объяснил решение Канады вернуть турбину для «Северного потока»
Власти Канады приняли решение передать Германии турбину для газопровода «Северный поток», чтобы сохранить единство, заявил глава канадского правительства Джастин Трюдо.
«Решение было сложным, но оно было правильным, чтобы гарантировать, что мы все остаемся едины», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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ЕС захотел сократить потребление газа на 15%
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Странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%, сообщают европейские дипломаты.
Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Такой шаг вызван «опасениями, что Россия может прекратить поставки топлива». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок, передает РИА «Новости».
Дипломаты рассказали, что регламент даст ЕК право объявлять тревогу в масштабах ЕС в случае угрозы серьезного дефицита поставок или резкого роста спроса. ЕК в рамках плана «Экономия газа для безопасной зимы» посоветует снизить расходы на отопление и охлаждение. Также будут предложены рыночные меры. Указывается, что в случае суровой зимы под угрозой будет до 1,5% валового внутреннего продукта Европы.
Как сообщили дипломаты, многие государства настроены против обязательных сокращений. По их словам, власти самих стран уже разработали чрезвычайные планы и намерены снижать спрос независимо от того, обязывает ли их к этому ЕС.
Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.
Лавров сказал, как в России воспринимают проблемы Европы в энергетике
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Касательно проблем Европы в энергетике российская сторона радоваться не будет, но и переживать особо тоже, заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Я не думаю, что это радостно для нас, я думаю, нам надо занять безразличную позицию: мы не можем радоваться по поводу того, что люди будут в Европе мерзнуть, будут жить плохо», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что навязанные из Брюсселя требования начинают мешать странам Евросоюза и раздражать их.
«Маятник качается из стороны в сторону. И маятник сейчас из стороны, которая ассоциировалась с быстрой интеграцией, он сейчас качнется в другую сторону, когда навязанные из Брюсселя требования, как я уже сказал, далеко не всегда опирающиеся на законодательные договоренности, начинают раздражать и мешать странам выстраивать свою внутреннюю национальную жизнь в соответствии с традициями, со своей религией», – отметил он, приведя в пример Венгрию, к которой ЕС «пристает» по поводу пропаганды нетрадиционных ценностей.
Австрия уже заявила, что вся Европа столкнется со сложной ситуацией в случае, если поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не будут восстановлены после плановых работ.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
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По «Северному потоку» поставили небольшие объемы газа для выравнивания давления
Поставленные сегодня по «Северному потоку» небольшие объемы газа были использованы для выравнивания давления на газопроводе, сообщили в компании Nord Stream AG.
«Эти небольшие объемы газа были использованы для технически необходимого выравнивания давления между Nord Stream и нижестоящим оператором», – цитирует ТАСС сообщение компании.
Ранее на сайте Nord Stream AG появились данные о небольших (около 2,5 тыс. кубометров в час) поставках газа по трубопроводу в течение пары часов сегодняшних суток – 19 июля.
До этого сообщалось, что поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся вовремя – в четверг, после завершения планового техобслуживания.
Газпром повторно запросил у Siemens документы по турбине для «Северного потока»
Газпром так и не получил от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока» и направил новый запрос немецкой компании, говорится в сообщении холдинга.
«Несмотря на ранее направленные запросы, Газпром на сегодняшний день так и не получил от компании Siemens официальных документов, позволяющих поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В этих обстоятельствах Газпром снова запросил компанию Siemens предоставить такие документы», – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
В Газпроме вновь обратили внимание, что гарантированный возврат направленного ранее на ремонт двигателя в условиях санкций и последующий капитальный ремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.
Напомним, в субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Между тем представитель Министерства по делам экономики и защиты климата Германии Беате Барон заявил, что трубопровод «Северный поток – 2» не сертифицирован, поэтому не может быть использован для поставок газа.
«Повторю, что говорилось ранее: «Северный поток – 2» не имеет сертификации, не имеет правового разрешения [на эксплуатацию]. Таким образом, этот вопрос не актуален», – сказала она.
Как заявил президент Владимир Путин по итогам визита в Тегеран, где он во вторник принимал участие в саммите в астанинском формате, запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
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В дома «Ночных волков» в Европе пришли с обысками
Члены всероссийского мотоклуба «Ночные волки», живущие в странах Европы, подверглись арестам и обыскам, но клуб продолжит бороться за свободу, заявил президент мотоклуба Александр Залдастанов (Хирург).
«Несколько дней назад во многих домах «Ночных волков» начались обыски, давление и даже аресты. Людям задавали какие-то идиотские вопросы, какие-то завуалированные угрозы и прочее. Все это говорит о том, что так называемые западные партнеры очень боятся нарастающего противодействия», – приводит его слова РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, мотоклуб «Ночные волки» и его президент Александр Залдастанов были включены в проект нового черного списка, обсуждаемого в ЕС.
Глава «Ночных волков» отметил, что никто из его товарищей «не дал слабину», не отказался от дружбы и своих убеждений. «Запретить нас не удастся. Убеждения, правду, идею, невозможно победить запретами», – заключил он.
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В Брюсселе решили обязать европейцев экономить газ
Европейская комиссия готовится взять на себя новые чрезвычайные полномочия, чтобы заставить страны-участницы ЕС сократить потребление газа, сообщили СМИ.
Как утверждается в публикации Politico, такой вариант развития событий произойдет, если блок в ближайшие месяцы столкнется с «катастрофической» нехваткой поставок топлива.
План комиссии по обязательному сокращению потребления газа включает правовой механизм, позволяющий решать вопрос о принимаемых мерах квалифицированным большинством голосов, передает РИА «Новости». Это позволило бы обойти процедуру голосования в Европейском парламенте и лишило бы любую отдельную страну возможности наложить вето на планы ЕС.
Испанская газета El Pais пишет, что согласно инициативе Брюссела, которая будет озвучена в среду, если газ больше не будет поступать из России, все страны сообщества, в том числе менее зависимые от российских энергоносителей, такие как Испания, будут вынуждены нормировать потребление энергии, передает ТАСС.
Согласно проекту, сначала Брюссель предлагает добровольное сокращение потребления, которое может быть задействовано с 1 августа 2022 года по 31 марта будущего года на фоне предполагаемого уменьшения поставок из России. Инициатива также дает ЕК полномочия объявить всеобщее состояние готовности, чтобы в таком случае ввести обязательное сокращение потребления для всех членов сообщества. В предложении уточняется, что соответствующая мера вступит в силу «в первый день месяца, следующего за объявлением тревоги, и завершится 31 марта 2023 года».
В проекте еще не указан процент сокращения, однако источники в ЕК отмечают, что рассматривается возможность установить его на уровне 15%, что серьезно ударит по промышленному производству почти во всех странах ЕС. Тем не менее некоторые государства сообщества считают, что обязательное нормирование потребления газа по решению Брюсселя может означать вмешательство в национальную политику. Это также заставит все страны ЕС разделить экономические последствия сокращения поставок, что должно существенно повлиять на Германию, сильно зависящую от российского газа. За ошибки энергетической политики Берлина заплатят все члены сообщества, пишет издание.
Ранее европейские дипломаты рассказали, что странам ЕС предложат добровольное сокращение потребления природного газа на 15%. Bloomberg пишет, что сократить потребление предложат «со следующего месяца». Соответствующую цель внесут в постановление, сопровождающее план сокращения спроса, который Еврокомиссия должна представить в среду, чтобы справиться с потенциальным полным прекращением российских поставок.
Напомним, ЕК рассмотрит 20 июля действия ЕС на случай прекращения поставок российского газа. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони предупредил, что отключение Евросоюза от российского газа приведет к рецессии в ЕС и замедлению экономической активности.
Лавров заявил об исчерпании потенциала санкций ЕС против России
Потенциал антироссийских санкций исчерпан, поэтому Евросоюз вынужден вносить в них уточнения, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Насчет очередного анонсированного пакета санкций, что он из себя представляет – санкции или даже изъятие санкций? И то, и другое, потому что они (ЕС) уже исчерпали все возможные сферы, где они были готовы наносить нам ущерб, и сейчас вынуждены уже думать над тем, что же они сотворили и как это на них влияет», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров отметил, что поскольку антироссийские санкции начали негативно сказываться на самом Евросоюзе, в режим ограничений были внесены корректировки, позволяющие обслуживать экспорт российского продовольствия.
Глава российского внешнеполитического ведомства также заявил, что США и Великобритания оказывают колоссальное давление на генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, чтобы использовать его в своих интересах. «Это печально», – отметил Лавров.
По его словам, Запад пытается втянуть Гутерреша в свои игры вокруг украинского зерна. «Мы объясняли долгие месяцы, что да, само удобрение не подпадает под санкции, но фрахт, страховка, посещение нашими судами, которые везут эти товары, иностранных портов, ну и заходы в наши порты судов иностранных для того, чтобы забирать грузы – все это попало сразу под первый или второй пакет (санкций – прим. ВЗГЛЯД) ... поэтому, когда нам в глаза лгут и заявляют, что все это неправда и все от вас зависит – это нечистоплотно», – сказал Лавров.
Ранее президент Владимир Путин заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.
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ЕС решил вести подготовку к первой зиме без газа из России
Евросоюз принял решение готовиться впервые провести зиму без российского газа, для чего страны сообщества могут в нынешнем и следующем году продлить работу своих атомных и угольных электростанций, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
«Мы приняли решение: мы готовимся к зиме без российского газа. Чтобы продержаться эту зиму и, возможно, следующую зиму, государства ЕС могут продлить работу своих АЭС или угольных станций», – приводит его слова ТАСС.
В свою очередь заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс подчеркнул важность перехода на альтернативную энергетику, которая в условиях крайне высоких цен на газ впервые стала рентабельной.
Кроме того, Еврокомиссия считает «вероятным сценарием» полное отключение российского газа, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя план действий Еврокомиссии по газу.
«Чтобы пройти зиму, в ситуации полного отключения российского газа необходимо заполнить наши газохранилища, поэтому необходимо сократить потребление газа. Мы призываем страны ЕС сократить потребление на 15%, что является эквивалентом 40 млрд кубометров», – сказала она, отметив, что «газохранилища в странах ЕС сейчас заполнены на 62%», но «поток российского газа в ЕС составляет не более одной трети от показателей [июля] прошлого года».
Также в опубликованном в среду плане действий Еврокомиссии по подготовке к прекращению поставок российского газа говорится, что «новое законодательство ставит цель для всех стран-членов сократить спрос на газ на 15% с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года. Страны до конца сентября должны представить планы добровольного сокращения газа».
Еврокомиссия ожидает, что цены на газ останутся высокими, однако сокращение его потребления может исправить ситуацию.
Австрия уже заявила, что вся Европа столкнется со сложной ситуацией в случае, если поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не будут восстановлены после плановых работ.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
Австрия предрекла напряженность в ЕС в случае прекращения поставок по «Северному потоку»
Вся Европа столкнется со сложной ситуацией в случае, если поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не будут восстановлены после плановых работ, заявила министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер.
«Для нас «Северный поток» – это не главный маршрут поставок. Но для Германии он является таковым. То есть если по «Северному потоку» больше не будет поставок, то вся Европа столкнется с напряженной ситуацией, крайне напряженной ситуацией», – передает ТАСС ее слова.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке 2».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
Напомним, СМИ сообщали, что Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию. Турбина оставалась в Монреале из-за санкций против Газпрома. В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию.
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Лавров: Россия без особых потерь переориентируется в случае отказа Европы от энергоносителей
Если Европа откажется от российских энергоносителей, Россия переориентируется без серьезных потерь, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью главреду RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарите Симоньян.
«Если они это сделают, у нас никаких проблем особых не возникнет. Президент сказал, что в связи с тем, что они творят по поводу «Северного потока – 2», мы всегда готовы его запустить. Он под давлением находится. Но уже в нынешней ситуации 50% объема, которые для этого газопровода были предназначены, уже зарезервированы для нашего внутреннего потребления – как для целей отопления, так и для целей химической промышленности и для других промышленных задач. Мы переориентируемся без каких-либо серьезных потерь, я в этом не сомневаюсь, у нас есть покупатель, есть спрос», – передает РИА «Новости» его слова.
Лавров добавил, что вряд ли в интересах Европы полностью разорвать все связи с Россией. «Я не думаю, что в их интересах полностью разорвать все связи с нами и перейти на сжиженный природный газ, который американцы пытаются им всучить», – отметил он.
Австрия уже заявила, что вся Европа столкнется со сложной ситуацией в случае, если поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не будут восстановлены после плановых работ.
Ранее глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России и напомнил об альтернативном варианте – «Северном потоке – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Европа совершает энергетический суицид.
-
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