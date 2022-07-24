|
|
Le Monde: Европа исчерпала все возможности по санкциям против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Европейский союз принял новый пакет санкций против России, но на этот раз среди них нет никаких серьезных мер, пишет французская газета Le Monde.
Европа приняла новый пакет санкций против России, но в отличие от шести предыдущих наборов мер в этом пакете нет каких-либо весомых ограничений, передает RT текст статьи Le Monde.
«Мы исчерпали свои возможности», – приводит издание слова неназванного дипломата. ЕС не готов отказываться от российского газа, ведь даже справиться с проблемами в поставках удается с трудом. Даже Польша и страны Прибалтики не готовы выкладывать на стол такое предложение, тем более что оно подчеркнуло бы разногласия внутри блока, констатирует автор публикации.
Поэтому новые санкции призваны лишь скорректировать действие прежних, отмечает автор статьи, чтобы они работали эффективнее и чтобы их было сложнее обойти. Так, например, запрет на доступ в европейские порты для российских кораблей был расширен на порты соседних стран, где сейчас выгружаются некоторые товары.
К тому же Европа стремилась, чтобы ее санкции гармонично сочетались с санкциями «Большой семерки»: там, например, в конце июня отказались от российского золота. По той же причине был расширен запрет на экспорт в Россию ряда товаров, включая полицейские каски и технологии для ядерного сектора. Эксперты подсчитали, что в прошлом году в Россию было экспортировано товаров на 88,4 млрд долларов, а сегодня 28% из них под запретом. При этом 51% российских товаров теперь нельзя поставлять в ЕС.
Однако есть и послабления, отмечает автор статьи. Из-за того, что страны ЕС обвиняли в том, что их действия ведут к нехватке еды и голоду в Африке, Европа решила, что сможет разблокировать фонды российских банков, если это будет нужно для восстановления торговли продуктами питания, пишет Le Monde.
Напомним, 21 июля Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения. Новый пакет ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия расширила перечень недружественных стран
Правительство расширило список недружественных России иностранных государств еще пятью странами, сообщила пресс-служба кабмина.
Перечень пополнили Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия. Список не окончательный и может расширяться, передает РИА «Новости».
Накануне Евросоюз утвердил седьмой пакет санкций против России. В Кремле в свете введения новых антироссийских санкций сравнили европейскую бюрократию с советской.
Ранее в МИДе заявили о необходимости пересмотра отношений России с недружественными странами. Эксперт НОМ, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов указывал, что русофобия началась тогда, когда зародился цивилизационный конфликт между Западом и Россией.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
На Украине предсказали потерю союзника в Европе по борьбе с Россией
|
|
Словакия может отказаться от поставок оружия Киеву и поддержки санкций против российских энергоресурсов, сообщило украинское издание «Европейская правда».
Авторы статьи предполагают, что позиция Братиславы по поддержке Украины поменяется в случае смены власти в Словакии на досрочных выборах, так как лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс – социальная демократия» Роберт Фицо критикует политику передачи вооружений Киеву, передает РИА «Новости».
«Смена власти в Словакии вероятно приведет к проблемам с передачей оружия Украине. А помощь Братиславы остается крайне важной для Киева. Кроме гаубиц и ПВО, которые Братислава уже передала, Украине крайне важно получить анонсированные самолеты МиГ-29 и танки», – говорится в статье.
Издание считает, что новое правительство Словакии может последовать примеру Венгрии, которая выступает против введения эмбарго на российский газ.
«Новое правительство может изменить и позицию Словакии в отношении санкций, присоединившись к позиции Виктора Орбана. Тем более отказ от российской нефти для Братиславы станет не менее сложным шагом, чем для Будапешта», – пишет издание.
Авторы публикации пришли к выводу, что для предотвращения этой ситуации Киеву следует назначить «нового и мотивированного» украинского посла в Братиславе.
Между тем накануне правительство РФ расширило список недружественных России иностранных государств, включив в него, в том числе, Словакию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Набиуллина: ЦБ начал проводить политику девалютизации из-за угрозы санкций
|
|
Банк России учитывает возможность риска санкций против Национального клирингового центра (НКЦ) и других банков, поэтому регулятор проводит политику девалютизации, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.
«Что касается НКЦ и НРД, в отношении НРД применены уже некоторые санкции, в отношении НКЦ, других банков мы всегда учитываем такой риск санкций и поэтому проводим и стимулируем политику девалютизации», – цитирует ее ТАСС.
Также она добавила, что «даже в самом таком, апокалиптическом, если можно сказать, сценарии, сложном сценарии, у нас наличный доллар в стране будет обращаться».
По оценке ЦБ, население России владеет наличными долларами и евро на сумму около 85 млрд долларов в эквиваленте. Однако регулятор будет проводить политику девалютизации.
Ранее Набиуллина назвала сжатой пружиной в экономике вынужденное накопление населением сбережений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
СМИ: Турбина для «Северного потока» застряла при транзите в Германии
Транспортируемая из Канады турбина для газопровода «Северный поток» застряла при транзите в Германии, якобы нет разрешения со стороны России для ее возвращения, сообщают западные СМИ.
Отмечается, что процесс возвращения турбины займет несколько дней или недель. Сроки ее доставки пока неизвестны.
«Турбина, из-за которой, как заявляла Москва, был меньший поток газа в Европу по газопроводу «Северный поток», застряла при транзите в Германии, так как Россия еще не дала разрешение на ее транспортировку обратно», – говорится в сообщении агентства Reuters, передает РИА «Новости».
Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявлял, что турбина уже прибыла в Германию. О ее передаче Газпрому в Германии обещали сообщить по факту.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Президент Хорватии признал опасность плохих отношений с Россией
|
|
Хорватия находится в недружественных отношениях с Россией, что беспокоит Загреб, заявил президент страны Зоран Миланович.
«Мы действительно находимся в недружественных отношениях с Россией. (Однако – прим. ВЗГЛЯД) в этом мы не участвуем настолько активно, насколько некоторые другие страны, которые фактически находятся в состоянии войны (с РФ – прим. ВЗГЛЯД), – сказал Миланович, передает ТАСС. Подобное состояние он назвал опасной ситуацией.
Ранее Россия актуализировала перечень стран, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
В список попали Греция, Дания, Словакия, Словения и Хорватия, следует из документа на сайте кабмина России.
Также указано количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми дипмиссии из этих стран могут заключать трудовые договоры. Так, за Грецией закреплен лимит в 34 человека, за Данией – 20, за Словакией – 16. Словения и Хорватия не смогут нанимать сотрудников в свои консульства.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Турбина для «Северного потока» прибыла в Германию
Турбина для газопровода «Северный поток», отправленная Канадой, прибыла в Германию, о ее передаче «Газпрому» сообщат по факту, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
«У нас тесные контакты с Siemens, но мы говорим о том, что уже было сделано. Турбина, это я могу сказать, в начале неделе была в Германии. Когда она достигнет российской территории и будет передана «Газпрому», мы сообщим», – передает РИА «Новости» слова Хабека.
В среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что турбина для газопровода «Северный поток» находится в пути и вернется из Канады вовремя.
В субботу Газпром затребовал от Siemens документы, которые позволяют вывезти газотурбинный двигатель для «Северного потока» в Россию. По данным СМИ, Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию.
Путин отмечал, что запуск «Северного потока – 2» является одним из способов увеличить поставки российского газа в Европу, хотя половина мощностей этого трубопровода уже зарезервирована на внутреннее потребление.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Во Франции сравнили санкции против России с ошибкой Наполеона
Вводя санкции против России, Европа должна была вспомнить разрушительные последствия континентальной блокады Англии, установленной Наполеоном в 1806 году, пишет в Le Figaro французский эксперт в области экономики и права Оливье Де Мейзон Руж.
«Последствия блокады оказались контрпродуктивными, поскольку сырье и станки были в дефиците, а продажи за пределами Европы так и не были замещены», – приводит текст статьи РИА «Новости».
По мнению эксперта, отрезанная от европейских рынков британская империя была вынуждена наладить торговлю с заокеанскими партнерами, что в дальнейшем пошло на пользу стране. Франция же сдала позиции морской державы, позволив молодым Соединенным Штатам нарастить мощь.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как русские генералы более 200 лет назад нашли секрет победы над Наполеоном.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Европейский эксперт назвал продуктовую сделку уроком для США и ЕС
Подписание документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна стало уроком для Евросоюза и США, которые не смогли достичь заметного результата в своих переговорах по военным и энергетическим вопросам, выразил мнение профессор Брюссельского свободного университета Самуэль Фурфари.
«Это, конечно, укрепляет позиции президента Турции Эрдогана, который проявил великолепные дипломатические навыки, очень осторожно приведя обе стороны к сепаратным переговорам в Стамбуле с помощью Организации Объединенных Наций. Результат налицо. Это урок для Европейского союза и США, чьи слишком болтливые подходы – вспомните Эммануэля Макрона по военным вопросам или Джо Байдена в Саудовской Аравии по энергетическим вопросам - не принесли заметного результата», – передает РИА «Новости» его слова.
Профессор отметил, что Турция и ООН «смогли работать гораздо эффективнее, чтобы добиться соглашения».
Также Фурфари добавил, что подписание «продуктовой сделки» ослабит напряженность на мировых рынках и позволит избежать голода на Ближнем Востоке и в Африке.
Ранее в ООН заверили, что операционные издержки при экспорте продовольствия и удобрений России снизятся после подписания документов о снятии ограничений.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки.
Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал «продуктовую сделку» способом стабилизации цен на продовольствие.
Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Стамбул для участия в подписании документов о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Немецкие СМИ: Россия выигрывает экономическую войну
Некоторые в Германии интерпретируют возобновление газовых поставок по «Северному потоку» как «признак слабости» России, однако это лишь «свист в лесу», призванный развеять овладевший ими страх, ведь они осознают, что в ближайшее время ФРГ не может отказаться от российского голубого топлива, пишет немецкий интернет-журнал Telepolis.
«Россия все-таки возобновила поставки газа в Германию. Мечта самых ярых сторонников холодной войны не сбылась. Политолог Штефан Майстер из Германского общества внешней политики вообще интерпретирует возобновление газовых поставок как признак слабости России. По его мнению, угрозами сокращения экспорта голубого топлива и расширения военной операции на Украине глава Кремля Владимир Путин всего лишь пытается усилить свою переговорную позицию», – передает RT текст статьи германского издания.
При этом автор публикации задается вопросом: «Почему тогда Берлин не отказывается от российской энергии? И почему всю прошедшую неделю в Германии только и переживали насчет того, потечет ли голубое топливо снова по трубам?»
«В действительности все это свидетельствует о том, что позиция России сильная и она выигрывает экономическую войну», – подчеркивает немецкое издание.
Когда в конце мая ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, стоимость черного золота выросла и Россия заработала на этом деньги, напоминает издание. «Москва сейчас с легкостью может найти альтернативные рынки для своей энергии. Экспорт газа и нефти в Китай постоянно увеличивается», – отмечает автор.
Он указал, что все это противоречит заявлениям в немецких СМИ, что возобновление поставок из России – это признак силы Германии. «Все эти утверждения – всего лишь свист в лесу, с помощью которого некоторые пытаются преодолеть овладевший ими страх, ведь они понимают, что в ближайшие месяцы ФРГ не сможет отказаться от российского газа», – констатируется в статье.
«К тому же на фоне растущей инфляции, особенно в энергетическом секторе, немцы начинают задаваться вопросами об эффективности санкций, которые бьют по Германии сильнее, чем по России. Ведь если люди в ФРГ сидят в холоде, а Москва продает газ по более высокой цене, то даже сторонники эмбарго должны осознать, что что-то идет не так», – отмечается в публикации.
«При этом любые заявления о том, что антироссийская санкционная политика Запада провалилась, власти называют дезинформацией. И делают это для укрепления внутреннего фронта в преддверии возможных протестов. Потенциальных демонстрантов уже записывают в правый лагерь. Но кризисом могут воспользоваться и левые для того, чтобы поставить под сомнение капиталистическую колонизацию страны. Это может подорвать мирную обстановку в государстве. Именно поэтому в борьбе с Россией Берлин обороняет внутренний фронт с особым ожесточением», – заключает Telepolis.
В четверг утром российский газ снова стал поступать в Германию по «Северному потоку» после проведения технических работ на трубопроводе, которые длились с 11 июля. В тот же день ФРГ возобновила прием газа.
Эксперт объяснил формулу ухода Philip Morris с российского рынка
|
|
Такая крупная компания как Philip Morris International, которая была одна из первых на табачном рынке нашей страны, скорее всего уйдет по формуле «уйти, чтобы остаться», сказал газете ВЗГЛЯД первый заместитель директора Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК) и член Экспертного совета при Государственной думе РФ Байсолт Хамзатов, комментируя намеренья компании уйти из России до конца 2022 года.
Американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, сообщила о намеренье уйти с российского рынка. По словам генерального директора Яцека Ольчака, это произойдет до конца 2022 года.
«Я думаю, что Philip Morris уходит по формуле «уйти, чтобы остаться». Не думаю, что такая крупная компания потеряет такой огромный рынок, как российский. Это вообще та компания, которая зашла на наш табачный рынок еще в СССР. Они проделали огромную работу, чтобы наладить здесь свой бизнес. Поэтому, не думаю, что все эти усилия так просто будут оставлены», – говорит Хамзатов.
Эксперт рассказывает, что на сегодняшний день многие крупные иностранные компании уходят по формуле «уйти, чтобы остаться». Например, компания продает свой бизнес в России российскому бизнесмену, проводит полный ребрендинг и выдает старый продукт за совершенно новый. Так, например, вместо американской Coca-Cola и Fantа по данным СМИ в России будут выпускать напитки Funky Monkey Cola и Orange с абсолютно идентичным вкусом. Отличаться газировки будут лишь дизайном и названием.
«Полагаю, что те продукты, которые доступны от Philip Morris сейчас, просто будут переформатированы. Пока не могу сказать, как именно и во что, но они однозначно найдут возможности и останутся в стране. Но в качестве параллельного импорта этот продукт совершенно точно не будет рассматриваться. Понятно, что россияне привыкли к этим брендам, но это не значит, что им не найдется в крайнем случае замены», – считает собеседник.
Ранее японская корпорация Japan Tobacco, один из крупнейших в мире производителей сигарет, не исключила, что может продать бизнес в России из-за ситуации вокруг Украины и связанных с этим сложностей ведения деятельности.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Седьмой пакет санкций ЕС смягчил ряд антироссийских ограничений
|
|
Седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
«Новый пакет по уточнению и настройке санкций будет включать запрет на приобретение, импорт или передачу золота из России, включая ювелирные украшения», – передает ТАСС содержание документа.
Также уточняется, что ЕС принял решение расширить изъятия из ограничений, чтобы разрешить транзакции с отдельными государственными структурами в том, что касается сельскохозяйственных продуктов и транспортировки нефти в третьи страны
Кроме того, ЕС снял запрет на поставки России ряда товаров, услуг и технологий для авиационной отрасли, «чего требуют международные стандарты авиабезопасности ИКАО». В то же время ЕС расширил черный список физических и юридических лиц и список запрещенных к поставкам в Россию товаров и технологий двойного назначения.
Ранее в четверг Совет Евросоюза утвердил седьмой пакет антироссийских санкций, включая частичное эмбарго на золото, включение в черный список 55 физических и юридических лиц, расширение списка запрещенных к ввозу товаров двойного назначения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Нидерландах заявили о пределе военной помощи Украине
Нидерланды подошли к пределу по оказанию помощи Киеву военной техникой, заявил статс-секретарь Минобороны страны Кристоф ван дер Мат.
«Наш гараж не заполнен до отказа [военной техникой]», – сказал ван дер Мат, передает ТАСС со ссылкой на NL Times.
Он добавил, что боевые действия на Украине напрямую затрагивают интересы страны, но оказание помощи все больше отражается на состоянии ВС государства. Чиновник напомнил про поставку на Украину 18 самоходных гаубиц.
«В результате мы уже сейчас видим, как это негативно отражается на нашем собственном обучении. И это влияние продолжит расти», – сказал статс-секретарь.
Ранее в четверг глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон решил передать Киеву десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Польше испугались проблем с отоплением из-за эмбарго на уголь
Польше грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, заявил бывший министр экономики Януш Штайнхофф в интервью Wirtualna Polska.
Он указал на сложности с тем, чтобы избежать дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю. «Решение о введении эмбарго на российский уголь было принято практически в одночасье, безрассудно и непродуманно», – приводит слова бывшего министра экономики Польши РИА «Новости».
Штайнхофф выразил мнение, что решение Варшавы имело бы смысл, если бы его приняли совместно все члены ЕС. «Эти страны тоже приняли решение о блокировке импорта угля из России, но с 15 августа. Мы – в одночасье, подвергая наших предпринимателей, занимавшихся импортом угля, большим потерям. И, конечно же, тех, кто использует уголь для отопления домов», – высказался экс-министр.
Напомним, 15 апреля Польша полностью запретила импорт угля из России, Белоруссии и Донбасса. На этом фоне стоимость тонны угля у поставщиков превысила 600 долларов. Уже в середине июля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что угля в стране в достаточном количестве нет, а в ближайшие недели и месяцы с доступностью угля будет «много проблем». В связи со сложившейся ситуацией польский премьер Матеуш Моравецкий поручил изучить возможность увеличения добычи угля в Польше. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отказ от российского угля и газа заставил Польшу собирать дрова.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эксперт прокомментировала введение ЕС седьмого пакета санкций против России
Член экспертного клуба «Дигория» Ангелина Картунова рассказала газете ВЗГЛЯД, кому больше вреда принесет седьмой пакет санкций, введенный Евросоюзом против Москвы.
По ее словам, возможности по санкционному давлению истощаются, что связано с реальными экономическими возможностями Европы.
«Так, в седьмом пакете антироссийских санкций отсутствуют газовые ограничения. Все-таки среди европейских лидеров самоубийц нет: надвигающийся энергетический кризис уже стал реальным политическим фактором, влияющим на принятия решений», – заявила эксперт.
Она отметила чаще символический характер санкций, подчеркивая, что возможности реального давления уже давно использованы. Картунова указала на послабления, например, в авиационной отрасли, с российской нефтью и продовольствием, так как эти ограничения больше вредя самой Европе.
«Конечно, центральным элементом седьмого пакета является отказ от покупки российского золота. Однако это лишь означает то, что Россия будет самостоятельно продавать золото основным покупателям: Индии и Китаю, – без перекупщика в лице Великобритании», – рассказала Картунова.
Также Европа, несмотря на активные обсуждения, в очередном пакете санкций так и не затронула вопрос по продажам российского титана.
Из этого следует, что новый пакет западных санкций может лишь нанести вред экономике Европы, в то время как на российскую экономику эти меры окажут несущественный эффект, отметила она.
Эксперт указала на активную дегемонизацию мировой системы. Так, в США опасаются, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем в преддверии возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров.
«Это продемонстрирует решительность Китая в отказе подчиняться американским правилам на мировой арене. Готовность Китая следовать своим национальным интересам, невзирая на угрозы со стороны США, доказывает и то, что пример России в отказе соблюдать правила однополярного мира признан крупными геополитическими игроками успешным. Воплощение угроз Запада на деле вредит ему самому, это значит, что отказ от навязанных американских правил имеет гораздо меньшие издержки, чем пугает западная пропаганда», – заключила эксперт.
Напоним, седьмой пакет санкций Евросоюза ввел запрет на экспорт из России золота и расширил черный список ЕС, но существенно смягчил ряд финансовых ограничений против российского экспорта нефти и продовольствия и отменил некоторые запреты на поставку России отдельных товаров и услуг для авиации, говорится в распространенном в четверг заявлении Совета ЕС.
В Европе зафиксировали случаи контрабанды оружия с Украины
Полицейская служба ЕС Европол отмечает случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны, есть риск попадания оружия в руки преступников и террористов, сообщает DPA со ссылкой на представителя ведомства Яна Оп Ген Оорта.
По словам представителя Европола, зафиксированы случаи торговли оружием и военной продукцией, следователи из стран ЕС также имеют информацию о торговле тяжелым вооружением. Он также отметил, что сохраняется риск, что оружие может попасть в руки организованных преступных группировок и террористов. При этом точные данные о количестве и типах оружия не приводятся, передает РИА «Новости».
Представитель Европола заявил о вызывающих беспокойство рисках. В частности, по его словам, отмечается выезд с Украины отдельных лиц с оружием. Также в Европоле опасаются, что оружие могут складировать в схронах у границы Украины для последующей контрабанды. Он также заявил, что в даркнете имеются объявления о продаже оружия, например противотанковых ракет «Джавелин» (Javelin), однако аутентичность таких объявлений требует дополнительной проверки. Кроме того, представитель ведомства отметил, что такие объявления могут быть частью «российской пропаганды», направленной на то, чтобы настроить общественное мнение против поставок оружия Украине.
Телерадиокомпания SWR также сообщает со ссылкой на секретный документ Европола, что в регионе активно действуют криминальные группы, которые планируют или уже осуществляют контрабанду «значительного числа» оружия с Украины.
Напомним, в прошлый понедельник Евросоюз решил создать в Молдавии центр по борьбе с контрабандой оружия. В начале июня Россия предупреждала США о непредсказуемых последствиях поставок оружия Украине.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД