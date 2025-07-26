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Исполнители теракта в «Крокусе» купили телефоны и ножи перед атакой
Исполнители теракта в «Крокусе» приобрели ножи и смартфоны перед атакой
Незадолго до нападения на концертный зал в Подмосковье четверо террористов уничтожили свои старые телефоны и приобрели новые смартфоны и ножи для атаки.
Четверо исполнителей теракта в «Крокус сити холл» накануне нападения приобрели четыре новых смартфона и кухонные ножи, сообщает ТАСС.
Согласно материалам дела, они действовали по указанию неустановленного лица с псевдонимом «Сайфулло», которое требовало от них соблюдать максимальную конспирацию. «Так, 21 марта 2024 года, выполняя указания неустановленного лица с псевдонимом „Сайфулло“ о максимальной конспирации преступной деятельности, Фаридуни Ш., Рачабализода С. М., Мирзоев Д. Б. и Файзов М. З. уничтожили находящиеся в их распоряжении мобильные телефоны», – отмечается в материалах следствия.
В тот же день один из нападавших приобрел четыре мобильных телефона и четыре ножа бытового назначения в магазине сети О’кей, расположенном в Красногорске. Согласно данным следствия, новые телефоны и ножи использовались для подготовки к теракту, чтобы избежать слежки и обеспечить себе оружие для атаки.
Также установлено, что перед нападением террористы скачали специальные обучающие видеоролики в интернете. С помощью этих материалов они самостоятельно изготовили из ткани разгрузочные жилеты для хранения боеприпасов, которые были использованы в ходе атаки на «Крокус сити холл».
Нападение произошло 22 марта 2024 года. По данным Следственного комитета, жертвами теракта стали 149 человек. Исполнители попытались скрыться на Украине, но были задержаны в Брянской области и доставлены в Москву. Позже были найдены и другие соучастники нападения на концертный зал.
Ранее стало известно, что трое участников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» приняли наркотик с мефедроном для уменьшения страха перед нападением.
Четверо непосредственных исполнителей теракта были признаны вменяемыми по результатам психиатрической экспертизы.
Организаторы теракта действовали в интересах Украины.