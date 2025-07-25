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В Саратове объявили день траура после взрыва в доме
Власти Саратовской области объявили 26 июля днем траура по жертвам взрыва в многоквартирном доме.
Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В связи с трагическими событиями в многоквартирном доме на улице Блинова в Саратове принято решение объявить на территории области траурный день в субботу, 26 июля», – написал он.
Напомним, число жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести. Ранее под завалами дома обнаружили живого мужчину.
После случившегося в Саратове ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил срочно подготовить списки пострадавших и необходимые документы для обоснования размера ущерба. Он заявил о возможных живых под завалами дома.