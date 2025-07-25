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В Саратове объявили режим ЧС после взрыва газа в доме
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Саратове после взрыва газа в многоквартирном жилом доме.
Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.
«В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», – говорится в сообщении губернатора.
Напомним, в Саратове в пятницу произошел взрыв газа, в результате которого был поврежден соседний жилой дом. При взрыве газа погиб ребенок. Позже число погибших выросло до четырех человек.