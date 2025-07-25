Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

Tекст: Вера Басилая

Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.