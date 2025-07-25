Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
При взрыве газа в Саратове погиб ребенок
Несовершеннолетний умер при взрыве газа и обрушении нескольких этажей жилого дома в Саратове, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин.
«Есть [ребенок среди погибших]. Пока есть информация о двух погибших», – сказал Юрин ТАСС.
Между тем в МЧС России указали, что после взрыва произошло разрушение углового подъезда с 10-го по седьмой этажи.
Источник в оперативных службах указал, что при взрыве повреждения получили или полностью разрушились свыше 30 квартир пятого подъезда дома.
Дом был возведен в 2009 году, в нем есть центральное газоснабжение.
Панельный дом, в котором произошел взрыв, имеет 10 этажей, построен в 2009 году. Газоснабжение в нем центральное.
Ранее СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове в пятницу. Напомним, при взрыве погибло три человека.