При взрыве газа в Саратове погиб ребенок

Tекст: Алексей Дегтярев

«Есть [ребенок среди погибших]. Пока есть информация о двух погибших», – сказал Юрин ТАСС.

Между тем в МЧС России указали, что после взрыва произошло разрушение углового подъезда с 10-го по седьмой этажи.

Источник в оперативных службах указал, что при взрыве повреждения получили или полностью разрушились свыше 30 квартир пятого подъезда дома.

Дом был возведен в 2009 году, в нем есть центральное газоснабжение.

Панельный дом, в котором произошел взрыв, имеет 10 этажей, построен в 2009 году. Газоснабжение в нем центральное.

Ранее СК завел уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Саратове в пятницу. Напомним, при взрыве погибло три человека.