Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Дело заведено после гибели людей при взрыве газа в Саратове
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в Саратове в пятницу, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Между тем источник в оперативных службах сообщил об угрозе повторного обрушения здания, поскольку конструкции дома получили серьезные повреждения.
Спасатели МЧС, кинологи и специальная техника работают на месте происшествия, разбирают завалы и ищут возможных пострадавших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратове произошел взрыв газа в подъезде десятиэтажного жилого дома. В результате инцидента обрушился торец здания. МЧС сообщило о гибели трех человек.