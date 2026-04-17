Молдавия решилась на антироссийский выпад в Приднестровье

Tекст: Анастасия Куликова

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что командование оперативной группой российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено персонами нон грата. «Подтверждаю, в этом списке несколько человек. Они объявлены нежелательными лицами в Молдавии по простой причине – российская армия нелегально находится на территории Молдавии», – сказал он.

Гросу добавил, что теперь попытка выезда «на правый берег» грозит российским офицерам депортацией в Россию без права возвращения. По информации молдавских СМИ, среди персон нон грата – командующий ОГРВ Дмитрий Зеленков и три его заместителя: Дмитрий Опалев, Сергей Мащенко и Сергей Ширшов. Въезд на территорию Молдавии также запрещен начальнику штаба Марату Яруллину и Алексею Богомолову, который руководит полевым банком в Тирасполе.

Напомним, в Приднестровье находится оперативная группа российских войск, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основные ее задачи – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

Летом 2025 года президент Молдавии Майя Санду лишила молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье. Среди них – Эдуард Мокусей, Николай Овсов, Александр Приходченко, Андрей Саблицов и Денис Стефанов.

Тогда же Санду говорила, что Кишинев готов вернуться к переговорам по Приднестровью только при условии вывода российских войск. «Главный вопрос – как мы сможем избавиться от российской армии мирным путем. Если найдется такое решение, возможно, появится и геополитическое окно возможностей», – отмечала она.

Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов в интервью РИА «Новости» высказывал мнение, что власти Молдавии хотят вывести войска России из Приднестровья, чтобы взять ПМР под свой контроль. Причем перебираются различные способы достичь этой цели.

Один из них – экономическое давление. Такой план, в частности, обсуждался в 2024 году. Издание Politico тогда писало, что примерно 80% электроэнергии Молдавия получает с Кучурганской электростанции, которая находится в Приднестровье. ПМР благодаря этому пополняет свой бюджет. По задумке, отказ Кишинева от электроэнергии из ПМР может разрушить политический режим в республике.

Отметим, после прихода к власти Санду Молдавия взяла курс на евроинтеграцию. На днях министр иностранных дел страны Михай Попшой сообщил, что республика выйдет из СНГ в апреле 2027 года. Он уточнил, что Кишинев 8 апреля направил уведомление в секретариат в Минске. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг Молдавии попыткой окончательно дистанцироваться от России.

В экспертном сообществе сочли объявление руководства ОГРВ персонами нон грата очередным недружественным шагом. Причем объяснение Кишиневом своих действий выглядит сомнительно. Политолог Алексей Мартынов напомнил, что ОГРВ находится в Приднестровье на основании соглашения 1992 года «О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова», а также ряда других договоров.

Эксперт подчеркнул: утверждение Гросу о том, что российские военные находятся в ПМР незаконно, не соответствует действительности. «Гросу либо демонстрирует свою некомпетентность, либо умышленно искажает факты», – считает собеседник. По его мнению, заявление чиновника, как и решение Кишинева объявить командование ОГРВ персонами нон грата – «провокация и нарушение всех правовых соглашений».

«Решение Кишинева не нужно воспринимать в отрыве от его предыдущих недружественных шагов в отношении Тирасполя и Москвы –

гаранта приднестровского урегулирования», – отметил Александр Щерба, бывший председатель Верховного совета ПМР. Он напомнил, что подобные действия со стороны молдавских властей усилились в последние несколько месяцев. «Сейчас против Приднестровья вводятся дополнительные ограничения на свободу экономической деятельности хозяйствующих субъектов, устанавливаются новые налоги», – уточнил собеседник.

«В целом же Кишинев перешел в атаку и на Россию, причем не только на дипломатическом, но и на правовом уровне», – подчеркнул политик. По его мнению, молдавское руководство создает эскалацию в отношении ПМР, чтобы «повысить ставки в приднестровском вопросе и стать более привлекательными в глазах европейского истеблишмента».

«Цель Молдавии – скорейшее вступление в Евросоюз. При этом республика не соответствует ни экономическим, ни социальным, ни политическим стандартам ЕС. В стране не соблюдаются права человека и законодательство о свободе СМИ. Кишинев пытается подменить условия для евроинтеграции некой потенциальной угрозой и страхом перед "русским миром"», – детализировал Щерба.

«Судя по всему, Кишинев продолжит эскалацию в отношениях с Москвой.

Не исключено, что конечной целью является полная замена миротворческого контингента некой гражданской миссией», – полагает спикер. Схожей точки зрения придерживается Павел Данилин, директор Центра политического анализа. Он также отметил, что Молдавия выходит из СНГ.

«Молдавское руководство продолжает принимать решения, ведущие к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Одно из них – намерение подвергнуть ревизии присутствие российских миротворцев в ПМР. Не исключено, что Кишинев предполагает силовым или юридическим способом осуществить вывод нашего контингента, а затем занять Приднестровье», – предположил собеседник.

Эксперт назвал такое возможное развитие событий «крайне опасным». Впрочем, по его мнению, Москва не допустит вывода войск. «В конце концов, присутствие миротворцев в ПМР согласовано на международном уровне. Но нужно понимать, что Кишинев ограничивает возможности российской стороны по поддержке контингента», – отметил политолог. Мартынов указал, что

в последние годы ротация в оперативной группе сильно затруднена:

«В аэропорту Кишинева военных России просто разворачивают». Внесение командира ОГРВ и его заместителей в список нежелательных лиц призвано еще сильнее осложнить ситуацию, полагает он. «Решение Кишинева ведет к эскалации. Я не исключаю, что план разработали вовсе не Гросу или Майя Санду, а в Британии или Франции», – рассуждает политолог.

«После объявления командования российских войск персонами нон грата возможны провокации физического плана. Однако до вывода группы дело вряд ли дойдет», – считает спикер. Он напомнил, что ОГРВ занимается обеспечением безопасности и охраной военных складов в селе Колбасна.

«Срок годности подавляющей части хранящихся на объекте снарядов истек, и они подлежат утилизации. В одно время обсуждался международный проект строительства завода для этих целей. Но он так и не был реализован», – пояснил Мартынов.

По его словам, причин тому несколько – «начиная от вороватости молдавских властей и заканчивая тем, что не удалось договориться, кто в итоге будет оператором этого процесса». «Другими словами, вопрос вывода оперативной группы российских войск ставился разными людьми и в разное время. Однако с практической точки зрения это все еще невозможно», – заключил эксперт.