Санду лишила гражданства пятерых приднестровцев за службу в российской группе войск

Tекст: Дмитрий Зубарев

Указ о лишении гражданства был подписан президентом Молдавии Майей Санду, передает ТАСС.

В документе говорится, что гражданства страны лишены Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.

Решение принято на основании закона, предусматривающего возможность лишения гражданства за добровольное участие в иностранных вооруженных силах. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров заявил: «Пять человек, которых лишили молдавского гражданства, добровольно вступили в состав российских войск, незаконно размещенных в Приднестровье (ОГРВ)».

Оперативная группа российских войск находится на территории Приднестровья с середины 1990-х годов и обеспечивает охрану складов боеприпасов, а также выполняет задачи по поддержанию мира в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта. Киев обещал задержанному пистолет для совершения убийства в России. В Госдуме отметили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.