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Санду лишила гражданства пятерых приднестровцев за службу в российской группе войск
Президент Майя Санду распорядилась лишить молдавского гражданства пятерых жителей, служивших в российской группе войск в Приднестровье.
Указ о лишении гражданства был подписан президентом Молдавии Майей Санду, передает ТАСС.
В документе говорится, что гражданства страны лишены Эдуард Мокусей 1974 года рождения, Николай Овсов 1986 года рождения, Александр Приходченко 1976 года рождения, Андрей Саблицов 1982 года рождения и Денис Стефанов 1981 года рождения.
Решение принято на основании закона, предусматривающего возможность лишения гражданства за добровольное участие в иностранных вооруженных силах. Пресс-секретарь президента Игорь Захаров заявил: «Пять человек, которых лишили молдавского гражданства, добровольно вступили в состав российских войск, незаконно размещенных в Приднестровье (ОГРВ)».
Оперативная группа российских войск находится на территории Приднестровья с середины 1990-х годов и обеспечивает охрану складов боеприпасов, а также выполняет задачи по поддержанию мира в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина Молдавии по подозрению в подготовке теракта. Киев обещал задержанному пистолет для совершения убийства в России. В Госдуме отметили, что Молдавия превращается в полигон для украинских спецслужб.