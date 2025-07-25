Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Взрыв газа в Саратове повредил соседний дом
Взрывная волна побила остекление соседнего дома в Саратове, где произошел взрыв газа, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Из соседнего дома людей также эвакуировали, там взрывной волной повредило остекление, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
На базе школы развернули пункт временного размещения, на месте работают психологи.
Между тем источник в оперативных службах сообщил, что из другого подъезда жилого дома, где произошел взрыв, вывели пять человек, они не получили травм.
По данным МЧС, в результате взрыва в доме в Саратове погибли три человека. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин указывал, что предварительной причиной, по которой произошел взрыв, стала утечка газа.