Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.0 комментариев
Названа предварительная причина обрушения дома в Саратове
Бусаргин: Причиной обрушения дома в Саратове стала утечка газа
Предварительной причиной, по которой произошел взрыв в жилом доме Саратова, стала утечка газа, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«Предварительная причина – утечка газа», – заявил глава региона, передает ТАСС.
Разбор завалов завершат в пятницу, и уже в субботу начнется его обследование, пояснил губернатор.
По словам главы региона, на месте продолжают работать все экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Ранее начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин сообщал, что ребенок умер при взрыве газа и обрушении нескольких этажей жилого дома в Саратове. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.