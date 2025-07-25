Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Глава МЧС заявил о возможных живых под завалами дома в Саратове
Глава МЧС Куренков заявил о возможных живых под завалами дома в Саратове
Спасательные работы в разрушенном взрывом газа жилом доме в Саратове продолжаются с особой осторожностью, сообщил глава МЧС России Александр Куренков.
По его словам, под завалами могут находиться выжившие, передает ТАСС.
«Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно», – заявил министр.
Куренков пояснил, что нависающие конструкции специально не обрушивают, чтобы не причинить вреда возможным пострадавшим.
Напомним, взрыв газа обрушил многоэтажный жилой дом в Саратове и привел к жертвам. В Саратове ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Сообщалось, что спасатели извлекли живого мужчину из-под завалов дома.