Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Глава МЧС поручил срочно организовать выплаты пострадавшим в Саратове
Глава МЧС России Александр Куренков на совещании на месте взрыва в жилом доме в Саратове поручил срочно подготовить списки пострадавших и необходимые документы для обоснования размера ущерба.
Куренков потребовал оперативно организовать выплату материальной помощи и компенсаций за утраченные вещи, передает РИА «Новости».
«Необходимо подготовить списки пострадавших и другие документы, обосновывающие размер нанесенного ущерба, и оперативно организовать выплату пострадавшим материальной помощи и компенсации за утрату имущества», – заявил министр.
Он также распорядился обеспечить круглосуточную охрану поврежденного дома. После комплексной проверки здания жителям непострадавших квартир разрешат забрать документы и предметы первой необходимости.
Куренков поручил Национальному центру управления в кризисных ситуациях осуществлять общее руководство и координацию всех задействованных служб при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
Напомним, в пятницу взрыв газа обрушил многоэтажный жилой дом в Саратове и привел к жертвам, после чего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.
Сообщалось, что спасатели извлекли живого мужчину из-под завалов дома.