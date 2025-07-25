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Число жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести
Трагедия в жилом доме на улице Лунная в Саратове унесла жизни шести человек после того, как спасатели нашли под завалами еще одну жертву.
Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове увеличилось до шести человек, передает ТАСС.
Представитель МЧС сообщил, что спасатели извлекли из-под обломков мужчину, который ранее подавал признаки жизни и был зажат между бетонными плитами более шести часов. После передачи пострадавшего медикам он, к сожалению, скончался.
Взрыв произошел 25 июля в одном из жилых домов Саратове, после чего начались масштабные поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о пяти погибших, теперь число жертв выросло до шести.
Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв газа обрушил многоэтажный жилой дом в Саратове и привел к жертвам. В Саратове ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Спасатели при разборе завалов обнаружили тело пятой жертвы.