  • Новость часаЧисло жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему в Азии заново вспыхнула старая война за исторические святыни
    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
    На охрану границы Польши направили турецкие дроны Bayraktar
    Матвиенко призвала создать российского конкурента Лабубу
    Эрдоган решил предложить Путину и Трампу встретиться в Стамбуле
    Кремль оценил возможность встречи Путина и Зеленского до осени
    The Spectator: Зеленский не сможет отмыться за позорный закон
    Суд утвердил приговор генералу Попову по делу о хищениях
    Банк России снизил ключевую ставку на два процентных пункта
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    25 июля 2025, 17:59 • Новости дня

    Число жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести

    Число жертв взрыва газа в жилом доме Саратове достигло шести
    @ Екатерина Петрова/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Трагедия в жилом доме на улице Лунная в Саратове унесла жизни шести человек после того, как спасатели нашли под завалами еще одну жертву.

    Количество погибших при взрыве газа в жилом доме в Саратове увеличилось до шести человек, передает ТАСС.

    Представитель МЧС сообщил, что спасатели извлекли из-под обломков мужчину, который ранее подавал признаки жизни и был зажат между бетонными плитами более шести часов. После передачи пострадавшего медикам он, к сожалению, скончался.

    Взрыв произошел 25 июля в одном из жилых домов Саратове, после чего начались масштабные поисково-спасательные работы. Ранее сообщалось о пяти погибших, теперь число жертв выросло до шести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв газа обрушил многоэтажный жилой дом в Саратове и привел к жертвам. В Саратове ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Спасатели при разборе завалов обнаружили тело пятой жертвы.

    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

    Комментарии (9)
    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

    Комментарии (0)
    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 16:28 • Новости дня
    Суд утвердил приговор генералу Попову по делу о хищениях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приговор генералу Ивану Попову по делу о особо крупном мошенничестве и служебном подлоге признан законным.

    Второй западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы осужденного и его защитника, окончательно утвердив решение Тамбовского гарнизонного военного суда, передает РИА «Новости». Теперь Попов должен провести пять лет в колонии и лишается воинского звания.

    Судебное заседание по апелляции велось коллегией из трех судей. В нем участвовали сам Иван Попов и второй фигурант по делу Сергей Моисеев, оба находящиеся в СИЗО Тамбовской области, по видеосвязи.

    Вначале заседание было открытым, но затем суд перешел к закрытому режиму по ходатайству военного прокурора. Судья публично огласил, что апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения: «Апелляционную жалобу Попова Ивана Ивановича... оставить без удовлетворения».

    В апреле суд приговорил Попова к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 800 тыс. рублей с лишением воинского звания.

    Комментарии (7)
    24 июля 2025, 18:40 • Новости дня
    Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Курской области
    Хинштейн зарегистрирован кандидатом на выборах губернатора Курской области
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн получил официальный статус кандидата на предстоящих выборах главы региона.

    Об этом сам Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале. «Избирательная комиссия Курской области сегодня зарегистрировала меня кандидатом для участия в выборах губернатора региона», – написал он.

    Хинштейн добавил, что его главной задачей остается помощь жителям, а также решение их проблем и совместная работа на благо региона.

    В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.

    Комментарии (4)
    25 июля 2025, 11:48 • Новости дня
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    Зеленский сообщил о продвижении в переговорах вопроса о встрече с Путиным
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, что по вопросу его встречи с президентом России Владимиром Путиным «появилось продвижение».

    Делегации России и Украины в Стамбуле обсудили вопрос о возможной встрече российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, передает «Газета.Ru».

    По словам Зеленского, в ходе переговоров стороны начали обсуждать этот вопрос напрямую, и теперь есть «движение в направлении к какому-то формату встречи».

    «Мы поднимаем вопрос встречи на уровне лидеров публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить», – заявил Зеленский.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киев ставит повозку впереди лошади, предлагая организовать встречу лидеров России и Украины до достижения каких-либо договоренностей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сохраняет запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава российской делегации Владимир Мединский донес до Украины необходимость проработки условий соглашения для возможной встречи лидеров.

    Комментарии (3)
    24 июля 2025, 18:52 • Новости дня
    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области

    Путин провел встречу с губернатором Архангельской области Цыбульским

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в Северодвинске.

    Руководитель региона сопровождал главу государства на мероприятиях в Архангельской области, в том числе на церемонии поднятия флага на стратегическом ракетоносце «Дмитрий Пожарский», передает ТАСС.

    В сентябре Цыбульский будет участвовать в выборах главы региона. Областная избирательная комиссия зарегистрировала шестерых кандидатов. Голосование на выборах губернатора Архангельской области пройдет с 12 по 14 сентября.

    На прошлой неделе Путин в рамках рабочей поездки в Магнитогорск провел рабочую встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье

    МАК назвал причиной крушения SSJ-100 в Подмосковье ошибку при установке датчиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Причиной крушения SSJ-100 под Москвой 12 июля прошлого года стала некорректная установка датчиков угла атаки после обслуживания на заводе.

    Эта информация содержится в окончательном отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает ТАСС.

    «Недостоверные показания углов атаки самолета явились следствием перепутывания накладок датчиков углов атаки левого и правого бортов воздушного судна при их демонтаже/монтаже», – говорится в документе.

    Самолет перешел на снижение и превысил максимальную скорость из-за неверных данных с датчиков. Экипаж не смог определить причину сбоя. МАК рекомендовал ПАО «Яковлев» строго соблюдать требования руководства по технической эксплуатации при замене датчиков. Летчикам разработали рекомендации по действиям в случае отказа датчиков.

    Напомним, в июле 2024 года в Подмосковье потерпел крушение Superjet 100. Сообщалось, что пилоты увели борт от жилых построек.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 19:25 • Новости дня
    Путин провел встречу с главой ВТБ и ОСК Костиным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел встречу с Андреем Костиным, который занимает пост главы ВТБ и председателя совета директоров Объединенной судостроительной корпорации.

    Встреча состоялась в Северодвинске, передает ТАСС.

    В Северодвинске расположены шесть предприятий ОСК, включая крупнейший судостроительный завод «Севмаш» и судоремонтный центр «Звездочка».

    Ранее в этот день президент провел совещание, посвященное развитию подводных сил Военно-морского флота России, а также принял участие в церемонии поднятия флага на атомном подводном крейсере «Князь Пожарский».

    Кроме того, в рамках своего визита Путин встретился с главой Архангельской области Александром Цыбульским.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 21:02 • Новости дня
    Суд арестовал министра имущества Челябинской области

    Басманный суд отправил министра имущества Челябинской области Белоусова в СИЗО до сентября

    Tекст: Денис Тельманов

    Басманный суд города Москвы вынес решение о заключении под стражу министра имущества Челябинской области, обвиняемого в превышении полномочий.

    Как сообщает ТАСС, министр имущества Челябинской области Эльдар Белоусов был арестован Басманным судом Москвы по делу о превышении должностных полномочий.

    Суд удовлетворил ходатайство следствия и определил меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября.

    Судья Тимур Вахрамеев огласил решение в присутствии участников процесса, отметив: «Избрать в отношении обвиняемого Белоусова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 22 сентября».

    Рассмотрение вопроса о мере пресечения проходило в закрытом режиме, без доступа прессы и слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали бывшего вице-губернатора Челябинской области Александра Богашова по делу о превышении полномочий. Источник в правоохранительных органах сообщил о факте задержания.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 18:59 • Новости дня
    Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей в Белгородской области

    Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей в Ракитянском районе Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак украинских беспилотников в Ракитянском районе Белгородской области пострадали двое мужчин, один из которых получил минно-взрывную травму.

    В селе Илек-Кошары FPV-дрон поразил сельскохозяйственное предприятие: мужчина, находившийся рядом в момент взрыва, получил непроникающее ранение живота. Его оперативно доставили в Ракитянскую центральную районную больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. На месте происшествия повреждены четыре единицы спецтехники, остекление и фасад ангара.

    Второй инцидент произошел возле села Новозахаровка, где дрон атаковал трактор, работавший в поле. Мужчина, находившийся внутри, получил минно-взрывную травму, а также ушибы головы и грудной клетки. Его доставили в ту же больницу попутным транспортом.

    После оказания первой медицинской помощи обоих пострадавших направят для дальнейшего лечения в городскую больницу №2 Белгорода.

    Накануне в результате атак ВСУ на Белгородскую область ранены три женщины.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 20:19 • Новости дня
    В результате атаки украинского дрона в Курской области погибла пенсионерка

    В результате удара украинского БПЛА в Курской области погибла пенсионерка

    Tекст: Евгения Караваева

    В частном доме деревни Сухая Курской области произошел взрыв после атаки украинского БПЛА, погибла местная жительница.

    Беспилотник атаковал жилой дом в деревне Сухая Рыльского района. В результате взрыва погибла пенсионерка, которой было 85 лет, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram.

    Власти региона выразили соболезнования родным, назвав случившееся невосполнимой утратой.

    Ранее мужчину с осколочными ранами госпитализировали после атаки БПЛА в Курской области. Особая боль жителей – гибель пятилетнего мальчика Анатолия, который пытался прикрыть маму от дрона ВСУ на пляже.

    Комментарии (0)
    24 июля 2025, 20:46 • Новости дня
    В Ханты-Мансийске стартовала программа «Добрые города»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образовательная программа «Добрые города», направленная на повышение эффективности совместной работы государства, граждан, бизнеса и НКО в решении социальных вопросов, стартовала в Ханты-Мансийске.

    Мероприятие, организованное Академией «Добрино», Ассоциацией Добро.рф, «Росатомом» и ВАРМСУ при поддержке правительства ХМАО, объединило 14 муниципальных команд, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    На открытии выступили губернатор ХМАО Руслан Кухарук, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева и председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

    «Югра – один из первых регионов, создавших экосистему поддержки гражданских инициатив, включающую гранты. Это позволило поддержать более 1 900 инициатив жителей», – отметил Кухарук.

    Ирина Гусева рассказала о роли добровольчества в укреплении местных сообществ. «Муниципалитеты сегодня решают множество задач – от экологии до поддержки семей участников СВО. Муниципальные практики демонстрируют эффективность совместной работы общества и власти», – сказала она.

    По словам Артема Метелева, программа «Добрые города» поможет создать условия для вовлечения жителей в благотворительность и волонтерство, а также новые рабочие места в НКО. «Качество жизни, доверие и счастье людей – главная цель программы», – подчеркнул он.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 13:19 • Новости дня
    Кремль заявил о невозможности в одночасье сблизить меморандумы России и Украины

    Песков сообщил о противоположности проектов меморандумов России и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры между Россией и Украиной по урегулированию осложняются тем, что стороны предлагают полностью противоположные проекты меморандумов, их нельзя сблизить в одночасье, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Проекты меморандумов России и Украины по урегулированию конфликта имеют принципиальные различия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, на данный момент подходы к проектам меморандумов, которыми стороны обменялись во время второго раунда переговоров, диаметрально противоположны.

    Песков добавил: «Вряд ли их можно сблизить в одночасье. Для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа».

    Ранее в Кремле заявили о наличии диаметрально противоположных позиций сторон по проектам меморандумов.

    Политолог Евгений Минченко оценил итоги третьего раунда переговоров России и Украины в Стамбуле.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 15:28 • Новости дня
    Набиуллина заявила о сохранении роста инвестиций в экономику России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Рост инвестиций в российскую экономику продолжится в 2025 году, однако темпы увеличения будут ниже, чем в последние два года, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    На пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ она отметила, что инвестиционная активность в стране остается высокой, чему способствует поддержка со стороны государства, особенно в приоритетных отраслях, передает ТАСС.

    «Мы ожидаем, что инвестиции вырастут в этом году, но темпы их роста будут ниже, чем предыдущие два года», – заявила Набиуллина.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил важность иностранных инвестиций для развития регионов, особенно в создании международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке.

    Президент России Владимир Путин призывал увеличить объем инвестиций в ключевых отраслях экономики.

    Комментарии (0)
    25 июля 2025, 16:12 • Новости дня
    В Саратове объявили режим ЧС после взрыва газа в доме

    Tекст: Валерия Городецкая

    Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен в Саратове после взрыва газа в многоквартирном жилом доме.

    Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

    «В настоящий момент в связи с происшествием на Блинова принято решение об объявлении режима ЧС регионального уровня. Это необходимо для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств и привлечения максимальных ресурсов для ликвидации последствий и оказания помощи пострадавшим», – говорится в сообщении губернатора.

    Напомним, в Саратове в пятницу произошел взрыв газа, в результате которого был поврежден соседний жилой дом. При взрыве газа погиб ребенок. Позже число погибших выросло до четырех человек.

    Комментарии (0)
    Главное
    МАК завершил расследование крушения SSJ-100 в Подмосковье
    Многонациональные военные учения начались в Грузии
    Зеленский запер послов G7 в комнате без связи на время принятия закона о НАБУ
    Число погибших при взрыве в Саратове выросло до четырех человек
    В МВД отказались менять правила допуска водителей старше 60 лет
    Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в Сумской области и ДНР
    Форвард «Партизана» выложил фото под «Катюшу» после победы над украинской «Александрией»

    Почему Запад обвинил Россию в остановке экспорта казахстанской нефти

    Из-за новых правил России, по которым иностранные суда могут заходить в наши порты только с разрешения ФСБ, остановился экспорт казахстанской нефти. Об этом заявили западные СМИ, предположив, что таков ответ России на новые санкции Евросоюза, так как именно европейцы покупают эту нефть. Однако Запад увидел опасность там, где ее нет, закрыв глава на реально небезопасные вещи. Что же происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский встал на путь Януковича

    На фоне массовых протестов на Украине и давления со стороны Запада Владимир Зеленский решил восстановить полномочия антикоррупционных органов – НАБУ и САП. Соответствующий законопроект он уже внес в Раду. Однако в экспертном сообществе усомнились в том, что ему это поможет, так как Зеленский начал повторять стратегические ошибки Виктора Януковича. Подробности

    Перейти в раздел

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

    Перейти в раздел

    Главной профессией украинцев в Прибалтике становится контрабанда

    Граждане Украины, въехавшие в Прибалтику в качестве беженцев, осваивают там разного рода криминальные ниши – от контрабанды сигарет до контрабанды людей. Отчасти это связано с тем, что украинцы столкнулись с давлением местных националистов, которые после короткого «медового месяца» в отношениях больше не дают им никаких поблажек. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

      Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации