Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

Tекст: Мария Иванова

Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 994,9 доллара, а к 9:00 мск составили 998,1 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.

В 2021–2022 годах цены на газ в Европе достигали исторических максимумов, а весной 2022 года был установлен рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый рост цен: в августе они превысили 800 долларов, в начале сентября – 900 долларов, а в середине сентября ненадолго преодолели отметку в 1000 долларов.

Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в ПХГ ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений поставок СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ в ЕС по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

В четверг биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение.

В среду они опустились ниже 1000 долларов.