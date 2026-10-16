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    Когда угольная отрасль выйдет из многомиллиардных убытков
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Дробницкий: Украина фактически принадлежит Лондону
    Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    Владимирская область отразила массированную атаку беспилотников
    Путин обязал компании согласовывать исполнение иностранных законов
    Трамп: С Зеленским не стоит иметь дело
    США приостановили продажу оружия союзникам
    Белый дом поручил ограничить работу связи Starshield для ВСУ
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо свободы слова нужна свобода дела

    «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

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    16 октября 2026, 09:26 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются и находятся на уровне ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Ноябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 994,9 доллара, а к 9:00 мск составили 998,1 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные биржи ICE.

    В 2021–2022 годах цены на газ в Европе достигали исторических максимумов, а весной 2022 года был установлен рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал новый рост цен: в августе они превысили 800 долларов, в начале сентября – 900 долларов, а в середине сентября ненадолго преодолели отметку в 1000 долларов.

    Ранее Европейская сеть операторов газотранспортных систем (ENTSOG) предупредила, что запасы газа в ПХГ ЕС могут сократиться до 11% к концу зимы при сохранении ограничений поставок СПГ и прекращении трубопроводного импорта из России. По данным Gas Infrastructure Europe, заполненность ПХГ в ЕС по итогам сентября превысила 71,5%, но осталась на минимальном уровне за историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум.

    В четверг биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение.

    В среду они опустились ниже 1000 долларов.

    15 октября 2026, 17:44 • Новости дня
    Париж оценил долю Европы в передаваемых Украине разведданных

    МИД Франции: Украина получает две трети разведданных от Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Две трети разведывательной информации, которую Украина получает от других государств, передается европейскими странами, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    Во Франции оценили долю Европы в предоставлении разведывательных данных Украине. Показатель озвучил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро.

    «Две трети разведданных, которые передаются Украине, поступают сегодня от европейцев, и в частности, от Франции», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию France Inter.

    Так министр прокомментировал ограничения в работе спутниковой связи Starlink на Украине и сообщения, что США могут оставить Киев без американских разведданных. Барро добавил, что основную поддержку Киеву уже давно оказывает именно Европа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник США предупредили Украину о готовности прекратить передачу разведданных.

    А в воскресенье США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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    15 октября 2026, 14:26 • Новости дня
    Газпром объявил о готовности к зиме

    Газпром заявил о готовности к предстоящему зимнему сезону

    Tекст: Мария Иванова

    Газпром сообщил о готовности к надежному снабжению потребителей газом предстоящей зимой, создав исторически рекордный оперативный резерв газа.

    Компания готова к осенне-зимнему периоду 2026/2027 года. К 1 октября завершены все планово-профилактические и ремонтные работы на газопроводах Единой системы газоснабжения России и «Силе Сибири», сообщает Газпром.

    В подземных хранилищах газа (ПХГ) России к 8 октября создан рекордный резерв в объеме 73,296 млрд кубометров. С учетом хранилищ в Белоруссии и Армении оперативный резерв составит 74,543 млрд куб. м.

    Также закончены ремонты на более чем 900 объектах добычи, транспортировки и хранения газа. Максимальная суточная производительность российских ПХГ сохранена на уровне 858,8 млн куб. м, что позволяет оперативно наращивать поставки при колебаниях спроса.

    На прошлой неделе компания сообщала, что создала рекордный запас газа в подземных хранилищах России.

    В августе Газпром заявил об антирекордных запасах газа в Европе.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    16 октября 2026, 00:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    Фон дер Ляйен предложила создать стратегические запасы газа ЕС
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать стратегический запас газа на фоне опасений, что континент столкнется с нехваткой его зимой, сообщили Politico три дипломата и два чиновника ЕС.

    Существующие в Европе газовые хранилища, которые, как правило, пополняются в течение года коммерческими структурами, в этом году находятся на рекордно низком уровне после того, как высокие летние цены, связанные с войной в Иране, подорвали рыночные стимулы к пополнению запасов, пишет Politico.

    В результате ЕС недостаточно подготовлен к зиме. Один высокопоставленный чиновник ЕС охарактеризовал идею главы ЕК как долгосрочную меру, призванную защитить блок от будущих рисков, как это уже делается странами с нефтью и нефтепродуктами.

    Документы, подробно описывающие ноябрьские планы по обновлению архитектуры газовой безопасности ЕС, с которыми ознакомилась Politico, включают планы по улучшению антикризисного управления компаниями. Напрямую создание стратегических запасов в бумагах не упоминается, но подразумевается в намерении призвать энергетические компании делать запасы газа больше.

    Страны, которые полагаются на коммерческую заправку хранилищ, в этом году были вынуждены изменить подход, поскольку стали очевидны ограничения существующей модели.

    Нидерланды перешли на субсидирование закупок электроэнергии, что обошлось им почти в 1 млрд евро, в то время как Германия изучает возможность создания собственных стратегических запасов.

    По словам двух дипломатов, отдельное предложение Еврокомиссии о создании общеевропейского механизма для осуществления совместных закупок энергоносителей было воспринято лидерами ЕС в четверг без энтузиазма, резюмирует газета Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европа ускорила закачку газа в подземные хранилища к зиме. Еврокомиссия предрекла Европе очень сложную зиму.

    Британию предупредили о самых высоких за десятилетия рисках блэкаутов.

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    16 октября 2026, 01:45 • Новости дня
    Захарова раскрыла «топорную схему» фейк-кампании о помощи Звинчуку

    Захарова раскрыла схему кампании дезинформации о помощи Звинчуку

    Tекст: Катерина Туманова

    В блогосфере началась массовая публикация однотипной дезинформации с целью очернить действия сотрудников дипмиссии по поддержке задержанных в Черногории россиян, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «С каждым разом фейки всё топорнее и примитивнее. Если раньше старались хотя бы внешне по-разному обыграть спущенную методичку, то теперь просто лениво клепают, как говорят на профжаргоне, «копипасту». Совпадение текстов местами стопроцентное», – написала она в Telegram-канале, приложив наглядные материалы.

    Захарова отметила, что точкой входа для распространения фейков становятся иноагентские ресурсы, но дипломат была удивлена, что среди распространителей дезинформации оказались члены Союза писателей России.

    «Хотя после такого мощного тиражирования заимствований можно их смело записывать в члены Союза Списателей», – иронично завершила пост Захарова.

    Напомним, владельца Telegram-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и команду задержали в черногорском городе Рисан после официального запроса на съемку фильма в Цетинском монастыре. Посольство России оперативно потребовало от местных властей разъяснить причины произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Звинчук 11 октября вернулся в Россию после задержания в Черногории.

    Он заявил, что Мария Захарова сыграла ключевую роль в возвращении команды Звинчука на родину.

    Звинчук также поблагодарил МИД и спецслужбы за возвращение в Россию.

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    15 октября 2026, 14:33 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение

    Биржевые цены на газ в Европе замедлили утреннее снижение до 993,5 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Биржевые цены на газ в Европе днем в четверг замедлили утреннее снижение, опустившись до 993,5 доллара за тысячу кубометров.

    Согласно данным лондонской биржи ICE, ноябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе распределительного центра TTF открыли торги на отметке 1012,3 доллара за тысячу кубометров. К 14:00 мск этот показатель составил 993,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, которая составила 1007,2 доллара.

    Исторический рекорд цен на газ в Европе был установлен весной 2022 года – 3892 доллара за тысячу кубометров. В этом году конфликт на Ближнем Востоке привел к новому значительному удорожанию газа.

    В августе эксперты предупреждали, что зимой стоимость газа на бирже может превысить 1200 долларов из-за проблем с заполнением подземных хранилищ. По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы, средняя заполненность ПХГ в Евросоюзе в сентябре превысила 71,5%, но осталась на самом низком уровне за всю историю наблюдений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров.

    В среду цена упала ниже этой отметки.

    В понедельник биржевые котировки выросли до 950 долларов.

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    15 октября 2026, 12:36 • Новости дня
    Саммит ЕС впервые отложил обсуждение Украины на второй день встречи

    Саммит Евросоюза впервые отложил дискуссию об Украине на второй день

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что лидеры европейских стран впервые с начала спецоперации решили перенести обсуждение вопросов поддержки Киева на второй день саммита в Брюсселе.

    В первый день встречи основная речь пойдет об энергетическом кризисе сообщества и проблемах согласования семилетнего бюджетного плана, передает ТАСС.

    «Поддержка Украины, ее мы будем обсуждать во второй день саммита», – заявила Каллас журналистам по прибытии на встречу.

    Отмечается, что это первый случай с начала российской специальной военной операции, когда украинский вопрос обсуждается не в первый день встречи лидеров стран Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Каллас сочла лидеров ЕС слишком занятыми для обсуждения Грузии.

    В среду европейские политики решили обсудить проблему вывоза украинского зерна.

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    15 октября 2026, 13:59 • Новости дня
    Полянский уличил страны Европы в панике из-за диалога России и США

    Полянский: Европейские страны запаниковали из-за диалога Москвы и Вашингтона

    Tекст: Дарья Григоренко

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что европейские государства впадают в панику и пытаются сорвать процесс при признаках налаживания диалога Москвы и Вашингтона.

    Полянский на закрытом заседании постсовета ОБСЕ отметил, что Брюссель нервно реагирует на возобновившийся американо-российский диалог, передает РИА «Новости».

    «Как только между Россией и США появляются признаки налаживания уважительного и взаимовыгодного диалога, как только неприкасаемость и непогрешимость киевского главаря ставится под вопрос, европейские государства неизменно впадают в панику и предпринимают шаги, направленные на срыв этого процесса», – заявил он.

    По его словам, для срыва движения к устойчивому миру Евросоюз использует поставки оружия Киеву и новые санкции. Дипломат добавил, что России нужен долгосрочный мир с признанием реалий на земле, а спецоперация будет продолжаться до реализации всех поставленных задач.

    Полянский также отметил, что в Киеве не задумываются о деэскалации, она существует лишь в речах Владимира Зеленского, рассчитанных на западную аудиторию. С 5 по 11 октября из-за действий украинских военных погибли 52 мирных жителя и 274 получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что усилия США по Украине разбиваются о нежелание Киева идти на мир.

    Во вторник постоянный представитель России при ОБСЕ рассказал о негласных контактах с европейцами.

    Евросоюз готовил новые санкции против Москвы вопреки мирным инициативам Вашингтона.

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    15 октября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков назвал деструктивной позицию Европы по дизельной сделке России и США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Позиция стран Европы по сделке между Россией и США о поставках дизельного топлива является деструктивной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Мы по-прежнему видим деструктивную позицию европейских стран. Они не то что не приветствовали эту сделку, они подвергли ее достаточно жесткой критике. И лично президента Трампа, и подобное решение американской администрации», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Кроме того, Песков отметил, что глобальные энергетические рынки находятся в крайне напряженном состоянии. По его словам, на это влияет множество факторов, в том числе невозможность выводить значительные объемы российской нефти и нефтепродуктов на экспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг The New York Post узнала о сроках доставки в США российского дизельного топлива.

    Во вторник президент Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ поставки топлива.

    В тот же день премьер Чехии Андрей Бабиш назвал сделку России и США по дизелю шоком.

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    15 октября 2026, 13:09 • Новости дня
    Песков назвал планы Европы дискриминацией российских спортсменов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал противоречащими идеям олимпизма разрабатываемые в Европе меры по пресечению участия отечественных атлетов в соревнованиях.

    Разрабатываемые европейскими странами ограничения для россиян являются попыткой оказать влияние на исход турниров и преднамеренно исключить сильнейших конкурентов, передает РИА «Новости».

    «Это никак не вяжется с идеями олимпизма, это никак не вяжется с общим пониманием того, что спорт должен быть вне политики», – сказал Песков.

    Он назвал подобные шаги попыткой политизации спорта и недопустимыми действиями со стороны государств, принимающих международные турниры. По словам пресс-секретаря, Москва продолжит контакты с Международным олимпийским комитетом и другими федерациями для защиты интересов отечественных атлетов.

    Ранее издание Politico сообщило о разработке странами Европы новых мер по отстранению россиян от спортивных состязаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Госдуме предупредили о самоуничтожении спорта в Европе из-за санкций.

    В среду World Gymnastics выразила сожаление из-за невыдачи виз гимнасткам из России.

    Во вторник Федерация гимнастики решила обратиться в МОК из-за инцидента со спортсменками.

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    15 октября 2026, 11:38 • Новости дня
    Россия и Словакия договорились возобновить работу межправкомиссии

    Politico: Россия и Словакия запланировали заседание комиссии в Москве

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что заседание российско-словацкой межправительственной комиссии по сотрудничеству, не собиравшейся с 2021 года, намечено на 25 ноября в Москве.

    Россия и Словакия готовятся возобновить работу межправительственной комиссии по экономическому, научному и техническому сотрудничеству, первое за пять лет заседание которой планируется провести в Москве 25 ноября, следует из служебной записки министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова о его видеозвонке с главой МИД Словакии Юраем Бланаром от 20 августа, пишет Politico.

    Фицо в среду подтвердил дату встречи, тогда как российская записка, датированная 10 сентября, первоначально предлагала провести заседание 26–27 октября; комиссия не собиралась с ноября 2021 года, после начала в феврале 2022 года спецоперации на Украине. На повестку ноябрьской встречи, по данным документа, вынесены поставки в Словакию российского газа, нефти по трубопроводу «Дружба» и ядерного топлива, а также обсуждение статуса Российского центра науки и культуры в Братиславе.

    В разговоре в августе Бланар подчеркнул несогласие Словакии с курсом Евросоюза на отказ от российских энергоносителей, попросив включить в повестку переговоров вопросы долгосрочных поставок газа, нефти и регулярных отгрузок ядерного топлива для словацких АЭС, при этом словацкая сторона также предложила создать рабочие группы по культуре, туризму, сельскому хозяйству и экологии. В записке Фальков отметил, что Бланар выступает против «дискриминации российских спортсменов» и ожидает обсуждения этой темы на комиссии.

    Сам Фицо еще 9 мая посетил Москву на праздновании Дня Победы и провел там переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который тогда пообещал сделать все возможное для обеспечения энергетических потребностей Словакии. Politico увязывает кремлевский диалог с Братиславой с более широкой стратегией Москвы по укреплению связей с отдельными странами Евросоюза, указывая на пример Венгрии, где правительство Виктора Орбана перед апрельскими выборами возобновило работу российско-венгерской межправкомиссии по экономическому сотрудничеству.

    Издание также напоминает о недавних шагах по допуску российских спортсменов на международные соревнования: Международный олимпийский комитет в июле отменил отстранение Олимпийского комитета России и заявил, что прежние рекомендации по ограничениям для спортсменов более не действуют, в августе международная федерация стрельбы из лука World Archery сняла запрет на участие российских атлетов и функционеров, а президент ФИФА Джанни Инфантино выступил за возвращение России в международный футбол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-премьер России Александр Новак назвал условие ослабления санкций США против российского топливно-энергетического комплекса. В понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Евросоюз в лицемерии и истерии из-за его позиции по конфликту на Украине. Европа тогда осудила план Дональда Трампа по закупке российского дизельного топлива для снижения цен на горючее.

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    15 октября 2026, 10:23 • Новости дня
    Европа признала неспособность заменить системы Starlink на Украине

    Reuters: Европа не смогла найти для ВСУ замену терминалам Starlink

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти европейских государств признают неспособность предоставить Украине оперативную замену терминалам спутниковой связи Starlink, сообщили западные СМИ.

    У Европы нет готовой альтернативы для замены систем Starlink на украинских беспилотниках, пишет Reuters.

    Правительства и компании работают над долгосрочными вариантами, однако европейская сеть Eutelsat OneWeb не подходит для использования в военных условиях из-за устаревшей архитектуры и высокой стоимости.

    Кроме того, смена сетей потребует замены тысяч терминалов, так как устройства Starlink и Starshield используют запатентованные технологии и не могут быть подключены к другим сетям, отмечают журналисты.

    «Ответ на эту ситуацию – развивать наши собственные возможности», – заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс. При этом европейский проект IRIS² далек от ввода в эксплуатацию.

    Европа и Украина сильно зависят от американских систем спутниковой связи, а также от инфракрасных датчиков раннего предупреждения, аналогов которым в ЕС нет.

    В среду украинские власти сообщили о перебоях в работе военного сервиса Starshield, что затруднило выполнение задач дронами и системами ПВО. Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вторую ночь подряд не получал предупреждений от США о ракетных атаках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду на Украине заявили о срыве операций ВСУ из-за отключения интернета Starlink.

    Владимир Зеленский призвал Илона Маска вернуть доступ к терминалам.

    Предприниматель ответил Киеву на претензии в ограничении связи.

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    16 октября 2026, 05:13 • Новости дня
    Швеция выдала США россиянина за экспорт микроэлектроники

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швеции передали Соединенным Штатам 52-летнего гражданина России Александра Суворова, которого обвиняют в незаконных поставках американской микроэлектроники двойного назначения.

    «Пятидесятидвухлетнему гражданину России Александру Суворову в рамках уголовного иска предъявлены обвинения по трем пунктам, связанным с незаконным экспортом микроэлектронных компонентов из Соединенных Штатов в Россию через подставную компанию, базирующуюся в Гонконге. Пятнадцатого октября Суворов был экстрадирован из Швеции в Северный округ штата Нью-Йорк», – приводит РИА «Новости» заявление ведомства.

    Следствие считает, что с марта 2022 по апрель 2023 года обвиняемый закупал американскую микроэлектронику для российских заказчиков. Оплату и перевалку грузов осуществляли через гонконгскую фирму GS Group Limited, чтобы скрыть конечных получателей.

    По всем трем пунктам обвинения россиянину грозит до 45 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до 1,75 млн долларов. Первое судебное заседание назначено на 16 октября в Олбани, штат Нью-Йорк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в США обвинили трех россиян в киберпреступлениях и мошенничестве. США добились экстрадиции россиянина из Грузии по делу о кибермошенничестве.

    МИД рекомендовал россиянам избегать стран с договорами о выдаче с США.

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    16 октября 2026, 09:09 • Новости дня
    Запасы газа в хранилищах Европы обновили исторический минимум

    Запасы газа в хранилищах Европы оказались на минимальном с 2011 года уровне

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне похолодания и роста цен темпы закачки газа в подземные хранилища Евросоюза продолжают падать, а уровень запасов опускается до исторических минимумов.

    К середине октября Европа смогла закачать в подземные хранилища лишь 74,1% необходимых к зиме объемов газа, передает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

    Отмечается, что этот показатель на 14,85 процентного пункта ниже среднего значения за последние пять лет. В хранилищах находится около 81 млрд куб. м газа, что стало наименьшим значением на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС должны обеспечивать заполнение хранилищ на 90%. Однако на фоне ожиданий теплой зимы этот показатель может быть снижен до 80%. В Газпроме ранее прогнозировали, что европейские запасы могут не достичь и 75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг заполненность газовых хранилищ Европы достигла минимума с 2011 года.

    На прошлой неделе европейские операторы предрекли истощение запасов до 11% к концу зимы.

    В начале месяца эксперты подсчитали срок исчерпания объемов топлива в регионе.

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    16 октября 2026, 09:49 • Новости дня
    Саммиту ЕС предрекли «боксерский поединок» Санчеса и Мелони из-за мигрантов

    Rapporteur: Премьерам Италии и Испании предрекли жесткий спор из-за мигрантов

    Tекст: Мария Иванова

    Обсуждение миграционной политики во второй день саммита Евросоюза в Брюсселе может перерасти в острое противостояние премьер-министра Испании Педро Санчеса и главы правительства Италии Джорджи Мелони.

    Участники встречи на высшем уровне готовятся к напряженным дискуссиям на фоне миграционного кризиса и взаимных претензий Мадрида и Рима по поводу соблюдения шенгенских правил, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Rapporteur.

    «Мы ожидаем, что обед, посвященный миграции, превратится в боксерский поединок между Санчесом и Мелони, и почти ничего больше», – заявил один из европейских дипломатов.

    Италия и Дания намерены поднять вопрос о том, как миграционная политика отдельных государств усугубляет приток нелегалов и сказывается на остальных странах ЕС. Одной из главных тем разногласий станет подход испанского правительства.

    Противоречия обострились после летнего кризиса в Сеуте, когда более 80 тыс. человек пересекли границу с Марокко и оказались в испанском анклаве. На этом фоне Италия и Испания вводили взаимные пограничные проверки. Итальянские ограничения истекли 15 октября, а испанские должны прекратить действие на следующей неделе, однако Рим еще не принял решение о продлении своих мер.

    Разногласия разворачиваются на фоне приближающихся выборов в обеих странах. В Испании парламентское голосование назначено на ноябрь, а в Италии очередные выборы ожидаются в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты предрекли Италии возвращение тысяч мигрантов из государств Евросоюза.

    Угроза распада объединения заставила итальянцев сдаться перед Испанией.

    Испанские власти решили установить пограничный контроль для граждан Италии.

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    16 октября 2026, 09:53 • Новости дня
    Премьер Финляндии раскритиковал Трампа за дизельную сделку с Россией

    Tекст: Игорь Иножарский

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в решениях президента США Дональда Трампа поддержать Россию в конфликте на Украине нет логики, и призвал Вашингтон вспомнить о европейских союзниках.

    Решение американского лидера поддержать Москву и заключить соглашение о поставках дизельного топлива вызвало шок и разочарование у союзников Киева, пишет Politico.

    «Мое послание ему заключается в том, что мы союзники. Мы состоим в НАТО. А что является самой большой угрозой для НАТО? Это Россия, и именно поэтому в этом нет никакой логики. У меня нет ответов, но есть много вопросов», – заявил Орпо в кулуарах саммита Европейского совета в Брюсселе.

    Политик связал действия главы Белого дома с предстоящими выборами в США. По его словам, Европа должна найти способ снабжать Украину оружием и финансировать ее зимой и в следующем году независимо от того, смогут ли лидеры ЕС полагаться на Соединенные Штаты.

    Для помощи Киеву Хельсинки вместе со Стокгольмом призывают Европейскую комиссию возобновить обсуждение вопроса об использовании замороженных российских активов. Орпо подчеркнул, что Финляндия уже попросила ЕК продолжить работу с Бельгией и другими странами объединения для поиска решения по изъятию этих средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американская пресса назвала дизельную сделку ударом по Владимиру Зеленскому. Во вторник Трамп счел российское руководство более заинтересованным в соглашении по Украине, чем власти в Киеве. В воскресенье журналисты сообщили о шоке союзников Киева из-за договоренностей Москвы и Вашингтона.

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