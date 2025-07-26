  • Новость часаМарочко сообщил об отступлении ВСУ из Голубовки и Бойковки
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    Почему в Азии заново вспыхнула старая война за исторические святыни
    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»
    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
    На курортах Турции установилась аномальная жара
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на октябрьском направлении
    Суд арестовал экс-губернатора Тамбовской области по делу о взятке
    Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»
    Кассационный суд Франции отменил ордер на арест Асада
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    26 июля 2025, 08:21 • Новости дня

    МО Эстонии сообщило о сокращении войск США в Европе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Численность американских войск в Европе планируется сократить на фоне того, что приоритет Вашингтона смещается в сторону Индо-Тихоокеанского региона, сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

    США пересматривают размещение своих военных по всему миру, что затронет и европейский регион, передает РИА «Новости». Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил, что присутствие американских войск в Европе будет сокращено. По его словам, решение принимается совместно с верховным главнокомандующим войсками США в Европе и штаб-квартирой НАТО.

    Певкур отметил в интервью эстонской телерадиокомпании ERR, что «более точные цифры, возможно, станут известны осенью». Он подчеркнул, что США меняют военные приоритеты, смещая внимание на Индо-Тихоокеанский регион. Точная степень сокращения американского военного присутствия в Европе пока не определена.

    В ходе визита в Вашингтон Певкур встретился с министром обороны США Питом Хегсетом, а также коллегами из Латвии и Литвы. Стороны обсудили укрепление трансатлантических связей и перспективы военного сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти продолжают отправлять оружие на Украину. Дональд Трамп предложил Германии передать Киеву батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot. Трамп также пообещал Владимиру Зеленскому дальнейшую поддержку в пределах возможностей США.

    25 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Google грозит штраф в 65 млрд рублей за каждый иск в США по делу о банкротстве ООО «Гугл»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арбитражный суд Москвы принял решение, которое запрещает Google Ireland Limited участвовать в судебных разбирательствах на территории США, касающихся банкротного дела ООО «Гугл» в России. Поводом стал иск конкурсного управляющего Валерия Таляровского, добившегося признания таких действий нарушающими российскую юрисдикцию. Суд постановил, что за каждое незаконное разбирательство корпорация может быть оштрафована на 65,08 млрд рублей.

    Несмотря на ранее установленный запрет, ирландский офис Google продолжил участие в процессе в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии, на что и последовала реакция российского арбитража, передают «Ведомости». По мнению суда, продолжение процессов за рубежом может существенно навредить ООО «Гугл», фактически заблокировав его участие в российской процедуре банкротства.

    Таляровский подчеркнул, что Google пытается добиться переноса споров в коммерческий арбитраж за рубежом, что, по его словам, невозможно как юридически – ввиду санкций, так и по существу, поскольку вопросы субсидиарной ответственности и признания сделок недействительными находятся в исключительной компетенции российских государственных судов.

    В заявлении управляющего говорится, что банкротство ООО «Гугл» связано с действиями головных компаний Google International LLC и Google LLC, которые в соответствии с антироссийскими санкциями заблокировали YouTube-каналы ряда российских СМИ – ныне являющихся кредиторами. Также к Google выдвигаются претензии за нарушение антимонопольного законодательства и регламентов, регулирующих деятельность интернет-СМИ в России.

    Издание поясняет, что сумма возможного взыскания – 65,08 млрд рублей – составляет половину от суммы претензий, которые предъявил конкурсный управляющий. Они касаются оспариваемых платежей, сделанных в пользу Google Ireland Limited в 2009 и 2018 годах.

    В марте с Google в России взыскали часть штрафа в размере восьми миллиардов рублей, который был наложен на компанию за уклонение от исполнения административного наказания за уклонение от уплаты ранее назначенных штрафов.

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    25 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о попытках срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

    По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 19:42 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Эксперт Кашин: «Адмирал Кузнецов» на рейде сжигал ресурс своей силовой установки

    Эксперт объяснил причину износа авианосца «Адмирал Кузнецов»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Техническое состояние «Адмирала Кузнецова» сильно ухудшилось из-за того, что авианосец не имел полноценно оборудованного причала и расходовал ресурс своей силовой установки на рейде, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. В пятницу в Объединенной судостроительной корпорации заявили, что ремонт «Адмирала Кузнецов» нецелесообразен и корабль может быть продан или утилизирован.

    «Сама концепция "Адмирала Кузнецова" сильно отличалась от западных авианосцев, авианесущий крейсер должен был стать важным элементом обеспечения безопасности атомных подводных лодок, находящихся на боевой службе. Корабль не предназначался для проецирования силы и операций у берегов других континентов», – напомнил Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    «Отечественная школа палубной авиации создавалась ценой больших усилий и жертв, но при этом флот не смог обеспечить "Адмиралу Кузнецову" нормальные условия базирования в тяжелых условиях Севера, – продолжил собеседник. – Корабль не имел полноценно оборудованного причала и вынужден был проводить практически все время на рейде, сжигая ресурс своей силовой установки, что приводило к ухудшению его технического состояния».

    Кроме того, в ходе эксплуатации вскрылись проблемы с надежностью главной энергетической установки, которая периодически выходила из строя, что ограничивало возможности применения крейсера. «Таким образом, корабль быстрее изнашивался и не мог использоваться на полную мощность», – поясняет эксперт.

    Были, по его словам и другие проблемы: «Из-за отсутствия специального причала возникали большие трудности с погрузкой на "Адмирал Кузнецов" необходимого оборудования, топлива и боеприпасов». Кашин напомнил, что первые два китайских авианосца были построены примерно по тому же проекту, что и «Адмирал Кузнецов», но в КНР сразу создавалась вся необходимая инфраструктура не только для обучения экипажа и персонала, но и причалы, и судоремонтные мощности.

    Что касается вопроса о том, нужны ли России тяжелые авианосцы, то Кашин подчеркивает, что главное здесь – это вопрос распределения ресурсов. «Если посмотреть на полученный нами опыт, то становится ясно, что флот не может являться приоритетом номер один в борьбе за ресурсы. Приоритет номер один – это ракетные войска стратегического назначения и в целом стратегические ядерные силы», – рассуждает Кашин. По его словам, вторым приоритетом являются сухопутные войска.

    «Мы тратили миллиарды рублей на авианосец, который не могли нормально эксплуатировать. Если бы этого авианосца не было, то средства были бы потрачены на более современную бронетехнику, артиллерию и автотранспорт, средства связи, системы управления и беспилотники. И таких "белых слонов", роль которых в обеспечении нашей обороноспособности вызывает большие сомнения, у нас довольно много на флоте», – подытожил эксперт.

    В пятницу председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин назвал нецелесообразным ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из-за его возраста и высокой стоимости. Корабль может быть продан или утилизирован.

    Авианосец встал на длительный ремонт после участия в 2016-2017 годах в боевой операции у берегов Сирии. Сообщалось, что крейсер планировали модернизировать и продлить срок службы на 20 лет, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также усовершенствованной навигационной системой. Однако сроки завершения ремонта неоднократно переносились.

    В декабре 2019 года в Мурманске на авианосце произошел пожар. Причиной стала искра от сварки, которая попала в трюм, где находились остатки мазута. Пламя перекинулось на ветошь, а следом – на расположенные рядом кабели. Уже через полчаса огонь, раздуваемый воздушной тягой, распространился по нижним палубам крейсера.

    «Адмирал Кузнецов» был единственным в составе ВМФ России авианосцем, мог обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета. Корабль был заложен на стапеле Черноморского судостроительного завода в 1982 году. В составе его вооружения были крылатые противокорабельные ракеты «Гранит», зенитный ракетный и ракетно-пушечный комплексы «Клинок» и «Каштан», автоматическая корабельная артиллерийская установка, а также система противолодочной обороны. В составе авиакрыла «Адмирала Кузнецова» – истребители МиГ-29КР и МиГ-29КУБР, а также самолеты Су-33.

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    25 июля 2025, 14:40 • Новости дня
    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ Костин заявил о нецелесообразности ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов»

    Глава ВТБ счел бессмысленным ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»
    @ Лев Федосеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ремонт тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» является нецелесообразным из-за его возраста и высокой стоимости, он может быть продан или утилизирован, заявил глава ВТБ, председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Костин.

    Глава ВТБ и председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Андрей Костин заявил, что дальнейший ремонт авианосца «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» не имеет смысла. По его словам, кораблю уже более 40 лет, а восстановление обходится крайне дорого, пишет «Коммерсантъ».

    Костин отметил: «Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован».

    Авианосец «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт после участия в боевой операции у берегов Сирии. Ранее сообщалось, что крейсер планировали модернизировать, оснастив новой палубой с трамплином, силовой установкой, кабельными трассами, системой управления взлетом и посадкой палубной авиации, а также новой навигационной системой.

    По информации источника в кораблестроительной отрасли, после этих работ срок службы корабля должен был увеличиться на 20 лет.

    В составе ВМФ России сейчас находится один авианосец – «Адмирал Кузнецов», который проходит ремонт и модернизацию. Он способен и обслуживать 28 самолетов и 24 вертолета.

    Мурманский гарнизонный военный суд ранее восстановил картину возникновения и развития пожара на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

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    25 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    Семья Тиммы подала заявления о привлечении Седоковой к уголовной ответственности

    Семья Яниса Тиммы решила привлечь Анну Седокову к уголовной ответственности

    Семья Тиммы подала заявления о привлечении Седоковой к уголовной ответственности
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Семья погибшего баскетболиста Яниса Тиммы обратилась в правоохранительные органы Латвии и России с заявлением о привлечении к уголовной ответственности певицы Анны Седоковой, сообщила адвокат Маргарита Грачева.

    Адвокат Маргарита Грачева, представляющая интересы родственников погибшего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, сообщила, что заявления в отношении певицы Анны Седоковой были поданы в правоохранительные органы Латвии и России, передает РИА «Новости».

    По словам Грачевой, семья Тиммы требует привлечь Седокову к уголовной ответственности по статье УК РФ «Доведение до самоубийства».

    Ранее стало известно, что тело Яниса Тиммы, бывшего мужа Седоковой, было найдено в центре Москвы 17 декабря. Сообщалось, что он покончил с собой.

    В начале апреля адвокат Екатерина Гордон сообщила о прекращении работы ее команды по вопросу оформления наследства для родственников Тиммы в России, отметив, что не видит перспектив юридической борьбы с Седоковой. Отец Яниса Тиммы Райтис Тимма ранее заявлял о намерении продолжить юридическую борьбу против Седоковой.

    Ранее певица Анна Седокова оформила заявление на вступление в наследство в последний разрешенный срок, чтобы сохранить совместно нажитое имущество в браке с Янисом Тиммой.

    Следственная проверка установила, что латвийский баскетболист Янис Тимма и бывший супруг Анны Седоковой покончил с собой.

    Следствие в Москве отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы. Родные намеревались обжаловать это решение.

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    25 июля 2025, 18:53 • Новости дня
    Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт

    Следователь сообщил о заказе взрыва украинскими властями и участии криминалитета

    Дело о взрыве в ЖК «Алые паруса» переквалифицировали на теракт
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве уголовное дело о гибели главы Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна после взрыва в «Алых парусах» изменило квалификацию на терроризм.

    Дело о февральском взрыве в жилом комплексе «Алые паруса» было переквалифицировано с убийства на теракт, передает ТАСС.

    Как сообщил руководитель управления СК по Москве Максим Денисов, расследование продвинулось, и следствие пришло к выводу, что подрыв был совершен по заказу украинских властей и реализован через этнический криминалитет.

    По словам Денисова, один из сообщников доставил классическую противопехотную мину со специальным взрывателем: для подрыва использовали отдельно заложенный пластид, который, скорее всего, привели в действие дистанционно. От него сработала основная мина.

    Денисов также отметил, что не менее двух других фигурантов осуществляли наблюдение, а один из них после взрыва покинул Россию и теперь заочно привлечен к ответственности.

    Следователь подчеркнул, что исполнитель, погибший на месте, осознанно совершал преступление. «У него родственники на Украине – дочь. Возможно, ему обещали деньги», – прокомментировал Денисов возможный мотив. В рамках расследования также возбуждено дело об организации незаконной миграции,э.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Калининградской области и Москве ликвидировали межрегиональный канал незаконной миграции, через который около 40 мигрантов из Центральной Азии въехали в Россию по фиктивным приглашениям и заплатили за услуги от 2 до 15 тыс. рублей. Суд в Москве арестовал фигуранта уголовного дела о незаконной миграции, возбужденного после расследования взрыва в жилом комплексе «Алые паруса», где погиб Армен Саркисян.

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    25 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю уничтожены четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    С 19 по 25 июля ВС России нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    25 июля 2025, 20:27 • Новости дня
    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России

    Reuters: Глава индийской Nayara Energy ушел в отставку из-за санкций ЕС против России

    Глава индийской нефтекомпании ушел в отставку из-за санкций ЕС против России
    @ nayaraenergy.com

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор индийской компании Nayara Energy, связанной с Роснефтью, Алессандро де Доридес подал в отставку после введения новых санкций Европейского союза против России, пишет Reuters.

    В материале Reuters уточняется, что санкции были нацелены против самой компании, что и стало причиной ухода топ-менеджера, передает «Ura.Ru».

    «Генеральный директор подал в отставку из-за санкций Европейского союза, которые были направлены против компании», – говорится в публикации.

    По информации агентства, на место Доридеса уже назначен новый исполнительный директор Сергей Денисов, работающий в Nayara Energy с 2017 года. Алессандро де Доридес возглавлял компанию с апреля 2024 года. Решение о кадровых перестановках принято 23 июля.

    Напомним, 18 июля Евросоюз согласовал 18-й пакет санкций против России. Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасны новые ограничения.

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    25 июля 2025, 10:10 • Новости дня
    Сына брянского замгубернатора Симоненко арестовали по делу о фортификациях
    Сына брянского замгубернатора Симоненко арестовали по делу о фортификациях
    @ Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный директор Брянского металлообрабатывающего завода Юрий Симоненко, являющийся сыном вице-губернатора региона Николая Симоненко, отправлен под стражу по делу о строительстве оборонительных сооружений.

    Мещанский райсуд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заключении Юрия Симоненко под стражу на месяц и 30 суток, передает ТАСС.

    Ему предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями при возведении фортификационных сооружений в Брянской области.

    По данным источника в правоохранительных органах, Юрий Симоненко является сыном вице-губернатора Брянской области Николая Симоненко.

    Напомним, Симоненко-старшего, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями при строительстве оборонительных сооружений, направили в столицу.

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    25 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Зеленский запер послов G7 в комнате без связи на время принятия закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что во время подписания закона, лишающего НАБУ и САП независимости, дипломатов G7 на Украине на два часа изолировали в комнате без связи.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил возмущение действиями Владимира Зеленского, который, по его словам, запер прибывших в Киев послов G7 в отдельном помещении и лишил их связи на два часа, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, дипломаты поделились с западными журналистами, что оценили этот шаг как способ заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона.

    Гончаренко считает, что этот поступок указывает на понимание Зеленским возможной негативной реакции западных партнеров, но он все же предпочел рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского по поводу изменений, лишающих независимости два антикоррупционных ведомства.

    СМИ сообщили, что Зеленский под давлением Запада решил отменить изменения в законе о НАБУ и САП.

    В Киеве и других городах Украины вспыхнули протесты, которые не утихли даже после решения Зеленского вернуть полномочия НАБУ.

    Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов.

    Комментарии (7)
    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 13:33 • Новости дня
    Банк России снизил ключевую ставку до 18%

    ЦБ снизил ключевую ставку на два процентных пункта – до 18%

    Банк России снизил ключевую ставку до 18%
    @ Алексей Орлов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Центробанк решил снизить ключевую ставку сразу на два процентных пункта, установив ее на уровне 18%.

    Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 18,00% годовых. Основной причиной стала более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления на фоне замедления внутреннего спроса и возвращения экономики к сбалансированному росту, следует из сообщения на сайте ЦБ.

    В официальном заявлении Банка России говорится, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

    ЦБ прогнозирует, что при текущей денежно-кредитной политике годовая инфляция в 2025 году составит 6,0–7,0%, а к 2026 году снизится до целевого уровня в 4,0%.

    По данным ЦБ, во втором квартале рост цен с поправкой на сезонность снизился до 4,8% в пересчете на год, а аналогичный показатель базовой инфляции составил 4,5%. Несмотря на укрепление рубля и проявление эффектов жесткой денежно-кредитной политики, инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне, что может затруднить дальнейшее замедление инфляции.

    Экономическая активность продолжает умеренно расти, наблюдаются признаки снижения напряженности на рынке труда, а безработица держится на исторических минимумах. Кредитная активность по-прежнему остается сдержанной, особенно в сегменте необеспеченного потребительского кредитования, несмотря на сохранение жестких условий.

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отметил, что для строительной отрасли оптимальной ставкой станет снижение ключевой ставки до 10-12% к концу года.

    Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов заявил, что в июле будут обсуждаться варианты снижения ключевой ставки на 100 базисных пунктов и больше.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина допустила снижение ключевой ставки в случае продолжения текущих экономических тенденций и ускоренного замедления инфляции.

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    25 июля 2025, 12:24 • Новости дня
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская армия Таиланда задействовала украинские танки T-84 «Оплот» во время операции на границе с Камбоджей, что стало первым боевым применением этих машин, сообщают СМИ.

    Операция с участием танков «Оплот» проводилась на территории, прилегающей к тайско-камбоджийской границе, передает Defence Blog.

    По сообщениям местных СМИ и военных экспертов, бронетехника была направлена для поддержки наступления на позиции камбоджийских военных. Эксперты отмечают, что это первое зафиксированное применение данных танков в боевых условиях.

    Танки T-84 «Оплот» были закуплены Таиландом в 2011 году, всего по контракту было приобретено 49 единиц у украинского завода «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». Ранее представители тайских военных называли эти танки самыми современными образцами в арсенале страны.

    Несмотря на сообщения о боевом применении, независимого подтверждения участия техники в боях пока нет.

    Бои между Камбоджей и Таиландом распространились на 12 приграничных районов. Власти Таиланда допустили возможность полномасштабной войны с Камбоджей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развале украинского танкостроения.

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    25 июля 2025, 19:59 • Новости дня
    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы

    МИД: При крушении Ан-24 в Амурской области погибли граждане КНР и Белоруссии

    При крушении Ан-24 в Амурской области погибли иностранцы
    @ Следственный комитет РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Среди 42 пассажиров потерпевшего крушение самолета Ан-24 в Амурской области находились граждане Белоруссии и КНР, которые погибли в результате происшествия, сообщил МИД России.

    Представительство МИД в Благовещенске оказывает содействие в тесном взаимодействии с посольствами этих стран, а также с сотрудниками МЧС, Росавиации и местными властями, сообщается на сайте дипведомства.

    В МИД подчеркнули, что среди 42 пассажиров были два иностранных гражданина – Белоруссии и КНР. В России с прискорбием восприняли новость о трагедии и выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Отмечается, что российские службы продолжают сотрудничество с иностранными дипмиссиями для оказания необходимой помощи.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

    Позже было найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту. Специалисты рассматривают две основные версии катастрофы – это техническая неисправность самолета и ошибка пилотов.

    Сообщалось, что упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    25 июля 2025, 20:08 • Новости дня
    На курортах Турции установилась аномальная жара

    Температура в ряде городов Турции достигла рекордных 49,9 градуса

    На курортах Турции установилась аномальная жара
    @ Martin Siepmann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В восточных регионах Турции зафиксированы экстремальные значения температуры, в том числе в курортных зонах. В ряде мест страны температура уже достигла 49,9 градуса по Цельсию.

    Аномальная жара установилась в Турции, температура воздуха в ряде восточных городов приблизилась к 50 градусам, сообщает Anadolu. В четверг температура свыше 40 градусов отмечена как минимум в 38 городах страны, включая популярные курортные зоны Анталья и Мугла, а также Анкару.

    Агентство уточняет, что в Сиирте термометры показали 49,1 градуса, в Кызылтепе – 48,8 градуса, аналогичные значения зафиксированы в Джизре. В пятницу был установлен новый температурный рекорд: в городе Силопи столбики термометров достигли отметки 49,9 градуса.

    На фоне экстремальной жары в ряде провинций разгораются лесные пожары. В Анталье за пятницу удалось потушить возгорания минимум в трех районах, однако к вечеру огонь распространился на Аланью и Газипашу. В этих районах были эвакуированы жители четырех домов.

    По прогнозу Генерального управления метеорологии Турции, аномальная жара продлится до 2 августа и будет превышать сезонные показатели на 7–12 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании заявили о резком росте числа смертей, которые связаны с аномальной жарой, наблюдавшейся с середины мая по июль 2025 года. В Москве установили температурный рекорд года, когда на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 33,1 градуса, что почти сравнялось с историческим максимумом.

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