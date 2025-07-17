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    Увеличено число оснований для лишения мигрантов гражданства России
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    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин На Украине не осталось никакой законной власти

    Ситуация со сменой украинского правительства – пример полнейшего беззакония. И сама процедура, и лица, в ней задействованные, не имеют никаких прав и полномочий этим заниматься. Казалось бы, все так понятно и однозначно, чтобы все страны мира отказали украинским властям в признании.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Возвращение морали и капитал доверия

    Постепенно стало проясняться, что в средне- и долгосрочной перспективе гораздо лучше быть честным, верным и надежным. Что честь, достоинство и деловая репутация – это то, что имеет смысл. Что доверие – важнейший капитал и личности, и общества.

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    17 июля 2025, 14:58 • Новости дня

    Германия и Британия подписали договор о дружбе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исторический договор о дружбе и оборонном сотрудничестве между Германией и Британией был подписан канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Киром Стармером в Лондоне.

    В документе подчеркивается стратегическое партнерство двух стран на фоне «коренных изменений геополитической обстановки» и «наиболее серьезной и непосредственной угрозы безопасности» со стороны России, как указано в первых абзацах соглашения, передает РИА «Новости».

    Мерц назвал церемонию подписания в Музее Виктории и Альберта «историческим днем для германо-британских отношений». Стармер заявил, что этот договор – первый в своем роде и символизирует особую важность союзников в сферах обороны, экономики, энергетики и торговли.

    Документ из 27 страниц предусматривает регулярные консультации между министерствами, сотрудничество по вопросам сдерживания, международной безопасности, контроля над вооружениями, борьбы с терроризмом и нелегальной миграцией, а также развитие научных и инновационных связей.

    Стороны подтвердили приверженность взаимной обороне, обязуясь прийти на помощь друг другу в случае вооруженного нападения, в том числе с применением военных средств. Особое внимание уделено противодействию гибридным угрозам, кибератакам и манипуляциям информацией. Лондон и Берлин также договорились укреплять силы на северном и восточном флангах НАТО, а кроме того – сотрудничать при развитии энергетической инфраструктуры в Северном море.

    Ранее Польша и Франция заключили новый договор о дружбе.

    14 июля 2025, 20:07 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    В Кремле отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ «убивать российских солдат»
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    После заявления главы Минобороны Германии Бориса Писториуса о готовности немецких военных «убивать российских солдат» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным.

    Песков, комментируя заявление Писториуса, признался, что ему трудно поверить в то, что министр обороны Германии рассуждает о готовности «убивать российских солдат». «Но, увы, это так», – отметил Песков, добавив: «Германия снова становится опасной», передает РБК.

    Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке можно только с позиции силы. Министр также сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных». Он подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше. По его словам, немецкая бригада в Вильнюсе хорошо знает свои задачи.

    Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко сообщил, что НАТО и Европейский союз предпринимают активные шаги к возможному военному противостоянию с Россией.

    1 июля Financial Times сообщило, что на фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    16 июля 2025, 11:34 • Новости дня
    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины

    Политолог Рар: Между Берлином и Парижем возник идейный спор из-за военной помощи Украине

    В Германии оценили отказ Франции покупать американское оружие для Украины
    @ IMAGO/Fotostand/Reuhl/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Пока во Франции призывают создать европейский ВПК, ФРГ закупает у Штатов оружие для Украины. В Берлине полагают, что независимость Европы может и подождать, когда речь идет о вооружении Киева, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Париж отказался участвовать в закупке оружия для Украины. Между тем Дональд Трамп сообщил, что ракеты для ЗРК Patriot уже отправлены ВСУ через Германию.

    «Как только началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. Другими словами, ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским», – напомнил немецкий политолог Александр Рар.

    Иной точки зрения придерживается Германия, добавил собеседник. «Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину», – уточнил эксперт.

    «Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины», – продолжил Рар.

    По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. «Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов», – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

    «Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на «защиту» США. Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс «непримиримости» с Россией. По его мнению, цель немедленного вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать», – подчеркнул эксперт.

    На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: «Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой», – отметил спикер.

    «Мне кажется, что, в отличие от трезвых американцев, Германия считает, что нужно вооружить Украину «до зубов», и тогда она победит на поле боя, – рассуждает аналитик. – При этом тактика Владимира Зеленского с самого начала состояла в том, чтобы втянуть НАТО в войну с Россией. Это был его единственный шанс устоять».

    «Запад все эти годы отказывал Зеленскому в этом, избегая стать прямым участником военного конфликта. На сегодняшний день он, похоже, заручается все большей поддержкой Мерца, который по разным причинам не боится сильнее втягиваться в военный конфликт. Но я думаю, что немцы все же не станут переходить «красные линии», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей.

    Президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно призывал страны Европы отдавать предпочтение закупкам у местных компаний, чтобы укрепить оборонную промышленность континента. «По этой причине Париж не присоединится к инициативе по закупке американского оружия», – говорится в материале.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. «И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено», – сказал глава Белого дома.

    Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время.

    Заместитель начальника ГУР украинского Минобороны Вадим Скибицкий признался: в Киеве не поняли, что имел в виду Трамп. «17 – это огромное число, если мы говорим о батареях. Если речь о пусковых установках, то это возможно», – сказал он. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея Patriot стоит около одного млрд долларов, а ракетная система – около четырех млн долларов.

    Отметим, спустя несколько часов после заявления Трампа Борис Писториус встретился с Питом Хегсетом. Немецкий министр обороны заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot. По словам министра обороны Германии, он договорился с главой Пентагона «быстро и тихо» решать любые вопросы по этой сделке. Газета ВЗГЛЯД писала, что ЕС и Украина уткнулись в дефицит ЗРК Patriot.

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    17 июля 2025, 14:54 • Видео
    Мелания Трамп – тайный друг Украины

    Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деде?

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    15 июля 2025, 01:13 • Новости дня
    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках систем Patriot Украине

    Писториус призвал не строить иллюзий о поставках Patriot Украине
    @ JENS BUETTNER/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом призвал не строить иллюзий о поставках Украине систем Patriot, так как для этого потребуется немало времени.

    «То, что Украине они очень нужны, ясно, и мы это видели. Но не стройте себе иллюзий – система Patriot, о которой мы говорим, что ее следует отправить Украине, потребует месяцы для поставки. И потребуются еще дни или недели, пока будет принято решение об этом. А после этого все пойдет быстро», – приводит слова Писториуса на брифинге РИА «Новости».

    Министр ФРГ добавил, что количество поставляемых батарей и их технические характеристики пока обсуждаются, поэтому детали сделки не разглашаются.

    Стоимость одной батареи Patriot Писториус оценил примерно в 1 млрд долларов.

    Ранее он сообщал, что обсуждает с США не только сроки передачи, но и возможную продажу Вашингтоном двух батарей Patriot для последующей отправки Киеву. Также на переговорах рассматривался вопрос совместной «дорожной карты» по обеспечению безопасности Европы силами США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о договоренности по поставкам оружия США для Киева за счет ЕС. В частности, Вашингтон рассматривает передачу киевским властям 17 комплексов Patriot.

    Киев получит системы противовоздушной обороны Patriot, которые глава киевского режима Владимир Зеленский давно просил, по особой схеме, пишет WP.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Европа заплатит Америке за воюющую Украину.

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    16 июля 2025, 16:04 • Новости дня
    В Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    В Минобороны Германии опровергли начало передачи Patriot Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Согласование условий передачи систем Patriot на Украину продолжается, и, по словам немецкой стороны, сама отправка этих комплексов может растянуться на несколько месяцев.

    Согласование условий поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot Украине пока продолжается, передает ТАСС. Представитель Минобороны Германии Митко Мюллер заявил на брифинге, что ведомству неизвестно о начале передачи этих систем Киеву.

    По словам Мюллера, «конкретные условия, в том числе то, какие системы будут предоставлены, пока согласовываются». Он подчеркнул: «Я не могу подтвердить, что сейчас что-то находится в пути. Мне об этом неизвестно».

    Также представитель министерства отметил, что процесс передачи Patriot Киеву может занять месяцы, поскольку речь идет о сложной системе, которую нельзя просто взять с полки.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о договоренности между США и НАТО по поставкам вооружения на Украину за счет европейских государств.

    Европейские страны увеличили закупки вооружений у собственных производителей.

    Франция отказалась участвовать в совместной закупке оружия для Украины, чтобы поддержать свое производство вооружений.

    В Германии оценили отказ Франции от покупки американского оружия для поставок на Украину. Кремль заявил о наличии разногласий в Европе по поводу оплаты вооружений для Украины

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    17 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС

    Политолог Рар: Планы фон дер Ляйен о повышении бюджета ЕС потерпят крах

    Рар объяснил отказ Германии повышать бюджет ЕС
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств. На Германию, которая высказалась против, ЕК начнет оказывать давление, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Урсула фон дер Ляйен и ее сообщники в Еврокомиссии понимают, что у них есть два пути. Первый предполагает, что Евросоюз будет расти, крепнуть, и Европа таким образом станет настоящей «империей» на мировой арене. Второй сценарий подразумевает, что со временем Брюссель потеряет свою власть, которую вернут себе национальные правительства», – указал немецкий политолог Александр Рар.

    По его словам, в ЕК выбрали первый вариант. «Брюссель требует повышения бюджета в первую очередь для милитаризации Европы, которую Еврокомиссия хочет проводить самостоятельно и контролировать. Этот амбициозный проект поддержали «зеленые», «левые», а также пособники идеи вымирания национальных государств и превращения континента в одну мощную брюссельскую «мягкую империю», – детализировал собеседник.

    «Но не все так гладко. Немецкое правительство, возглавляемое консерваторами, отказало Брюсселю в повышении бюджета – во всяком случае из немецкой казны. Фон дер Ляйен сейчас попробует заручиться поддержкой более покладистых стран, в частности Бельгии, Швеции, Дании, Прибалтийских государств. Впрочем, ни у кого нет денег на оплату новой европейской бюрократии, поэтому эта идея, скорее всего, потерпит крах», – рассуждает эксперт.

    Политолог допускает, что Германия может изменить свою позицию и согласиться с предложением по увеличению бюджета. «Это, вероятно, произойдет, если ряд других европейских стран пообещают дать ЕС новые деньги. Фон дер Ляйен тогда начнет давить на Берлин и попытается пристыдить немецкое руководство, оказавшееся в лагере противников сильного и дееспособного Евросоюза. Но это уже будет шантажом», – заключил Рар.

    Ранее правительство Германии заявило, что ФРГ не сможет принять предложение Еврокомиссии по увеличению семилетнего бюджета Европейского союза на 2028 – 2034 годы. Официальный представитель немецкого кабмина Штефан Корнелиус назвал идею ЕК неприемлемой в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    Он добавил, что Берлин также выступает против дополнительного корпоративного налогообложения, предложенного ЕК. В то же время Корнелиус подчеркнул, что необходимо поддерживать реформаторский подход ЕК и сосредоточиться на новых приоритетах бюджета. «Это правильный курс, который сделает Европу сильной в будущем», – сказал представитель правительства Германии.

    Реформирование долгосрочного бюджета ЕС – одна из самых сложных задач, стоящих перед Урсулой фон дер Ляйен, пишет Politico. «Большинство правительств не хотят давать ЕС ни пенни сверх того, что они уже дают, но Европейский парламент требует обратного. Конфликт на Украине вызвал острую необходимость в инвестициях в оборону», – говорится в материале.

    Между тем, ФРГ продолжает милитаризацию. Напомним, немецкий министр обороны сообщил, что страна готова приобрести у США пусковые установки Typhon. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие угрозы создает это решение для России и как Москва ответит на соответствующие действия Берлина.

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    15 июля 2025, 06:27 • Новости дня
    Актер Макконахи удивил британцев неожиданным жестом в адрес Виндзоров на Уимблдоне
    Актер Макконахи удивил британцев неожиданным жестом в адрес Виндзоров на Уимблдоне
    @ Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Болельщики Уимблдонского турнира были поражены неожиданным жестом голливудской звезды Мэттью Макконахи в адрес королевской семьи – принцессы Кейт, принца Уильяма и их детей.

    Макконахи проявил уважение к Виндзорам, когда они вошли в Королевскую ложу на Уимблдоне 13 июля, за что получил похвалу от многих впечатленных зрителей, пишет Daily Star.

    Когда Уильям и Кейт вместе с принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем пробирались сквозь толпу, Мэттью был замечен на заднем плане. Он поднялся со своего места в знак уважения, пока Виндзоры спускались по лестнице.

    Этот момент не ускользнул от внимания поклонников, которые в соцсети X/Twitter принялись хвалить голливудскую кинозвезду.

    «Мэттью Макконахи аплодирует стоя принцу и принцессе Уэльским. Какой прекрасный джентльмен-южанин» (прозвище апеллирует к фильму Гая Риччи «Джентльмены», где сыграл актер). Другой пользователь поддержал предыдущего: «Вот это класс!» А еще один добавил: «Мэттью был воспитан правильно. Я всегда восхищался этим».

    Некоторые были озадачены тем, что американец знает, что нужно определенным образом выражать почтение к монархам, и оценили этот жест, сообщает The Express.

    К Мэтью в Королевской ложе присоединились другие известные лица, такие как Пол Мескаль, Николь Кидман и мэр Лондона Садик Хан. Кира Найтли была замечена рядом с Эндрю Скоттом и другие.

    Однако не меньшим поводом для комментариев в соцсетях стал коллега Макконахи по фильму «Джентльмены» Хью Грант, он тоже посетил Уимблдон и… заснул на матче Новака Джоковича и Флавио Коболли, писала Daily Mail

    64-летний Грант уснул в Королевской ложе, где присутствовала также его супруга Анна и даже королева Британии Камилла. Матч 1/4 финала затянулся на 3 часа 13 минут, так что актера можно понять.

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    17 июля 2025, 10:21 • Новости дня
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    Испания обошла Германию по числу просителей убежища
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые за много лет Испания вышла на первое место в Евросоюзе по числу заявок на убежище, приняв 76020 обращений за полгода.

    Впервые за несколько лет Германия уступила лидерство по числу заявлений на убежище в Европе, сообщают различные СМИ со ссылкой на еще не опубликованный отчет Агентства ЕС по вопросам убежища, передает портал Migrando.de. За первые шесть месяцев 2025 года Германия заняла лишь третье место с 61 336 первичными обращениями – меньше, чем в Испании (76 020) и Франции (75 428).

    Общее количество заявлений на убежище в Евросоюзе (включая Норвегию и Швейцарию) также снижается: за полгода подано около 388 299 обращений, что на 23% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым заметным стало изменение стран происхождения: большинство просителей прибыли из Венесуэлы (48 413), Афганистана (41 127) и Сирии (23 307).

    В Испании преобладают заявки от граждан Венесуэлы, а Германия, несмотря на спад, остается основным направлением для выходцев из Афганистана и Сирии. Немецкое правительство сочло новые данные подтверждением эффективности своей политики. Министр внутренних дел Александер Добриндт заявил: «Цифры доказывают успех».

    После смены власти Германия ужесточила политику в отношении мигрантов: введены строгие пограничные проверки, приостановлено воссоединение семей для некоторых категорий, ограничены права на натурализацию, а также подготовлен законопроект о признании стран происхождения безопасными без одобрения парламента. Кроме того, планируется ограничить юридическую помощь депортируемым и расширить практику депортаций в третьи страны на уровне ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия и Афганистан ведут через посредников переговоры о секретной сделке по возвращению афганских граждан на родину. Польские власти объявили о временном ужесточении контроля на границе с Германией и Литвой на фоне роста числа нелегальных мигрантов.

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    14 июля 2025, 23:19 • Новости дня
    Экс-глава МИД Австрии Кнайсль услышала в призывах Писториуса слова Геббельса

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр обороны Германии Борис Писториус, который, является самым популярным немецким политиком, заявил, что немецкая армия готова убивать русских солдат в случае агрессии, отметила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, напомним, что нечто подобное уже звучало с германских трибун в 40-х годах XX века.

    «Это тот же Писториус, который хочет сделать немцев боеспособными, или, если использовать его термин kriegstuchtig – «воинственными»… впервые употребленный в 2024 году. Раньше это было любимое слово в лексиконе (министра пропаганды фашистской Германии Йозефа) Геббельса», – написала она в Telegram-канале.

    Кнайсль добавила, что при просмотре заявлений немецкого офицера на видео, начало 1940-х годов ощущается острее.

    «Удар вглубь России… Немецкая армия обсуждала это в онлайн-звонках, вспомните февраль 2024 года. А теперь еще и официально. Последние годы я постоянно повторяла: иллюзиям нет места», – отметила она.

    Напомним, Писториус ранее в интервью Financial Times заявил, что говорить о мире и разрядке украинского конфликта можно только с позиции силы. Он сказал, что в случае военного конфликта с Россией немецкие солдаты будут готовы «убивать российских военных» и подчеркнул важность восточного фланга НАТО в Прибалтике и Польше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Берлин вновь становится опасным после вышеозначенных слов министра обороны Германии Писториуса.

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    15 июля 2025, 05:19 • Новости дня
    Британский старожил поделился секретом острого ума в солидном возрасте

    Tекст: Ирма Каплан

    Житель Честерского дома престарелых Уильям Уоттс отпраздновал 100-летие и поделился секретом долгой и счастливой жизни, а также острого ума в столь преклонном возрасте.

    Уильям Уоттс, который сейчас проживает в Deewater Grange - доме престарелых в Хантингтоне, объяснил свое долголетие и ясность ума простым везением.

    «Да просто удача! Правда! Если тебе не везет, ты далеко не уедешь», – цитирует весельчака газета Сheshire-live.

    Известный острым умом и тонким чувством юмора, Уоттс отпраздновал 100-летний день рождения в окружении друзей и семьи.

    «Мне очень понравилось находиться в окружении нескольких поколений и предаваться воспоминаниям, особенно рассказам моего 95-летнего брата, который живет в Виррале. Это то, что поддерживает молодость!» – поделился старожил.

    Уоттс работал инженером-строителем и гражданским служащим, много лет служил в Управлении по атомной энергии, прежде чем вместе с братом открыл собственное дело в Ливерпуле.

    Во время игры в крикет в 1949 году Уильям встретил любимую Джоан, с которой прожил 70 лет, пока она не умерла в 2019 году. Вместе они вырастили троих детей. Ульям дедушка шестерых внуков и прадед троих правнуков.

    На протяжении всей жизни Уильям испытывал трудности с умственным развитием, никак не мог осилить немецкий язык, а теперь, в доме престарелых, с удовольствием его изучает с волонтером, который дает уроки постояльцам  Deewater Grange.

    «В год своего столетнего юбилея, он решил заняться изучением немецкого языка, решив превратить давнее школьное увлечение в новый навык. Его история – это история спокойной решимости и обучения на протяжении всей жизни, которая не перестает вдохновлять нас», – сказала о Уильяме управляющая домом престарелых Донна Ховард.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, еще одна британка, 115-летняя Этель Кетерэм из Хэмпшира, после смерти 116-летней монахини из Бразилии стала самой пожилой жительницей планеты. Кроме того, эксперт объяснил, что сильнее всего влияет на долголетие.

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    17 июля 2025, 08:42 • Новости дня
    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности

    Британия и Германия договорились разработать ракеты дальностью 2 тыс. км

    Британия и Германия договорились разработать ракеты большой дальности
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшее десятилетие Британия и Германия намерены создать новую высокоточную систему высокоточного удара Deep Precision Strike с радиусом свыше 2 тыс. км, сообщил офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

    Офис премьер-министра Британии Кира Стармера уточнил, что дальность действия новых ракет превысит 2 тыс. км, а система Deep Precision Strike станет одной из самых передовых в истории страны, передает РИА «Новости».

    Проект будет частью обширного двустороннего соглашения о дружбе и сотрудничестве, в котором также затронуты вопросы незаконной миграции, развития инфраструктуры и торговли.

    Лидеры государств намерены подписать новое оборонное соглашение, предполагающее стимулирование экспорта британской оборонной продукции, включая бронемашины Boxer и истребители Typhoon.

    Согласно заявлению, Британия и Германия планируют совместные экспортные кампании для новой техники. Кроме того, в рамках экономического партнерства, немецкая компания Stark построит первый за пределами Германии завод по производству БПЛА в городе Суиндон на юго-западе Англии.

    Союз авиационной промышленности признал неспособность Германии к обороне.

    Британия и Германия ранее согласовали договор о взаимной обороне.

    В прошлом году Франция, Германия, Италия и Польша подписали соглашение о намерении совместно разработать крылатые ракеты наземного базирования дальностью более 500 км.

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    17 июля 2025, 03:21 • Новости дня
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    Берлин отказался поддержать предложение ЕК увеличить бюджет Евросоюза
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии не поддержат предложение Еврокомиссии по значительному увеличению бюджета ЕС, сообщил официальный представитель правительства страны Штефан Корнелиус.

    Корнелиус объяснил позицию тем, что резкое увеличение бюджета невозможно обосновать в условиях ужесточения национальных финансовых политик в странах ЕС.

    «Все государства-члены прилагают значительные усилия по консолидации национальных бюджетов. Поэтому мы не сможем поддержать предложение Комиссии», – приводит слова Корнелиуса РИА «Новости».

    Кроме того, Германия выступила против «предложенного Европейской комиссией дополнительного налогообложения компаний».

    В заявлении подчеркивается, что для Берлина важно сохранять конкурентоспособность Европы и усиливать ее оборонные возможности. Германия считает необходимым реформировать бюджет и переориентировать его на современные вызовы, но предложения Еврокомиссии не находят поддержки у немецких властей. Тем не менее, в Берлине считают верным реформаторский курс Еврокомиссии для укрепления позиций Европы в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила увеличить семилетний бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы до 2 трлн евро. В проект нового бюджета Евросоюза может быть включена помощь Украине в размере 88 млрд евро.

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    14 июля 2025, 22:25 • Новости дня
    Сара Вагенкнехт призвала отменить санкции и восстановить «Северный поток»

    Вагенкнехт призвала восстановить «Северный поток» и отменить санкции против России

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт заявила, что Германия и Европа должны отказаться от антироссийских санкций и восстановить «Северный поток» на фоне угрозы новых американских пошлин.

    Вагенкнехт призвала восстановить газопровод «Северный поток» и отменить санкции против России, передает РИА «Новости».

    Она заявила, что Германия и Европа должны избавиться от энергетической и цифровой зависимости от США, а первым шагом в этом направлении считает отмену антироссийских санкций и восстановление поставок по «Северному потоку».

    Вагенкнехт отметила, что введение пошлин со стороны США ударит по германской и европейской промышленности, приведет к потере рабочих мест и ухудшению экономики Германии.

    По словам политика, такие меры Вашингтона стали «приятной благодарностью» за повышение военных расходов странами НАТО по требованию Дональда Трампа и отказ ЕС от цифрового налога, который мог бы усилить европейские IT-компании в конкуренции с американскими.

    Вагенкнехт иронично заявила, что, возможно, эти пошлины введены из-за того, что власти Германии и ЕС добиваются прекращения поставок дешевого российского газа, чтобы заменить его американским фрекинг-газом, который она назвала дорогим и вредным для экологии.

    Политик подчеркнула, что считает необходимым положить конец «покорности» и призвала к появлению суверенных политиков, способных защищать национальные интересы экономики и граждан.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что ЕС продолжит переговоры с США, но готов ввести контрмеры с 1 августа, если договоренности не будут достигнуты.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты введут 30% пошлины на товары из Евросоюза с первого августа.

    После этого Еврокомиссия представила странам Евросоюза перечень американских товаров, на которые могут быть введены ответные пошлины на сумму 70 млрд евро.

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    15 июля 2025, 09:09 • Новости дня
    Глава Британской академии предрекла упадок высшего образования в стране

    Tекст: Мария Иванова

    Высшие учебные заведения Соединенного Королевства рискуют потерять конкурентоспособность из-за непоследовательной политики правительства и снижения финансирования, заявила глава Британской академии (национальная академия Великобритании для общественных и гуманитарных наук) Джулия Блэк.

    Система высшего образования Британии вскоре может оказаться в состоянии упадка из-за разрозненной политики правительства, заявила глава Британской академии Джулия Блэк, передает ТАСС.

    По ее словам, в правительстве отсутствует целостный подход к развитию университетов и понимание, каким должно быть их влияние на студентов и страну в целом.

    «Отношение правительства к университетам очень запутанное, если не сказать непоследовательное», – подчеркнула Блэк в интервью Financial Times.

    Она отметила, что для сохранения конкурентных преимуществ Британии необходим общенациональный диалог, однако министры лишь «наблюдают, как университеты постепенно приходят в упадок». Критика главы академии прозвучала на фоне сокращения финансирования вузов, банкротств учебных заведений и уменьшения числа иностранных студентов. В мае власти сократили финансирование университетов и срок действия учебных виз с двух лет до 18 месяцев.

    Джулия Блэк также раскритиковала создание Управления по делам студентов, которое, по ее мнению, рассматривает университеты исключительно как рынок услуг, а студентов – как обычных потребителей. Министерство образования Британии в ответ заявило, что намерено восстановить университеты до мирового уровня и в ближайшее время представит план реформ.

    Ранее ФСБ заявила, что Oxford Russia Fund занимался вербовкой российских преподавателей.

    Выпускники британских школ все чаще выбирают русский язык для экзаменов.

    А в университетах Британии проводят расследование в отношении украинских сообществ.

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    16 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    Шредер согласился дать показания комиссии по «Северному потоку – 2»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер согласился дать показания парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания по работе экологического фонда «Защита климата и окружающей среды MV».

    Как сообщил Spiegel со ссылкой на адвоката бывшего политика Ганса-Петера Хубера, фонд был создан при участии компании-оператора газопровода «Северный поток – 2». Решение Шредера дать показания подтвердил его адвокат Ханс-Петер Хубер, передает ТАСС.

    По словам адвоката, Шредер не сможет лично присутствовать на заседании комиссии 17 октября по состоянию здоровья, но согласен участвовать в опросе по видеосвязи. В письме на имя главы комиссии Себастьяна Элерса адвокат указал, что видеосвязь не должна транслироваться публично, а заседание можно будет прерывать при необходимости. Эти условия связаны с тем, что экс-канцлер до сих пор не полностью оправился от болезни, перенесенной зимой.

    Адвокат назвал дистанционный формат «компромиссом между личной дачей показаний и состоянием здоровья свидетеля». Шредер уже делился с комиссией своими показаниями письменно. В мае немецкие СМИ публиковали отрывки из его письма, где экс-канцлер отмечал: он по-прежнему считает правильным решение прежних властей сделать ставку на импорт природного газа из России и положительно оценивает проект «Северный поток – 2».

    В мае власти Германии завершили проверку фонда, поддерживавшего строительство газопровода, и не выявили признаков преступлений или финансовых нарушений.

    Фонд был создан в январе 2021 года парламентом Мекленбурга – Передней Померании для поддержки завершения строительства газопровода. Его деятельность рассматривалась комиссией ландтага, а финансирование осуществлялось за счет средств Газпрома. Немецкие СМИ утверждали, что фонд способствовал обходу санкций США, но это не подтвердилось по итогам расследования.

    В январе 2025 года бывший канцлер Германии Герхард Шредер отменил участие в парламентских слушаниях по состоянию здоровья, а позднее направил письменные свидетельские показания, в которых положительно оценил проект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Шредер назвал проект «Северный поток – 2» правильным выбором для Германии.

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    16 июля 2025, 11:15 • Новости дня
    Союз авиационной промышленности признал неспособность Германии к обороне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Федеральный союз авиационной и космической промышленности Германии указал на отсутствие у страны эффективных средств противодействия разведывательным беспилотникам и забюрократизированность процесса.

    Германия не способна эффективно защищать свою инфраструктуру от атак беспилотников, говорится в письме Федерального союза авиационной и космической промышленности Германии (BDLI) правительству страны, передает ТАСС.

    BDLI отмечает нехватку собственных технологических решений и подчеркивает необходимость реформировать законодательство для создания подходящих правовых рамок.

    Промышленники указывают, что между ответственными ведомствами существует слабое взаимодействие, а бюрократические процедуры затрудняют сотрудничество. Союз приводит в пример неоднократные случаи нелегальных полетов неопознанных дронов возле военного аэродрома в Манхинге, что подтверждает нехватку ресурсов и технических возможностей.

    Глава BDLI Мари-Кристине Хан, как сообщает газета Handelsblatt, заявила: «Тот факт, что вражеские разведывательные дроны часто уходят от преследования полицейских средств авиабезопасности, никак не отвечает нашему пониманию [Германии как] правового государства, способного к самообороне».

    В BDLI также отмечают, что в США уже ведутся разработки беспилотников, способных работать совместно с пилотируемыми истребителями. По мнению союза, Германия должна закупить аналогичные системы для повышения боеготовности, а также наладить собственные исследования и производство части оборудования внутри страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Украина уже начала получать ракеты для систем Patriot с территории Германии. Министр обороны Германии Борис Писториус призвал не строить иллюзий относительно поставок комплексов Patriot на Украину. Британия и Германия выделили 450 млн фунтов на поставку дронов и вооружения для украинской армии.

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