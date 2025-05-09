Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
Польша и Франция заключили новый договор о дружбе
В столице Польши главы двух государств поставили подписи под новым соглашением, включающим пункты о взаимных гарантиях безопасности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали новый договор о дружбе, передает ТАСС. Церемония прошла в Варшаве и сопровождалась совместной пресс-конференцией, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
По словам Туска, соглашение предусматривает, в том числе, взаимные гарантии безопасности и направлено на укрепление стабильности в Европе. Премьер также подчеркнул, что страны планируют дальнейшее сотрудничество по вопросам, связанным с Украиной.
До настоящего времени между двумя государствами действовал договор о дружбе, подписанный 9 апреля 1991 года.
Ранее Дональд Туск заявил о росте «жестокости и эгоизма» в мировой политике. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявляла, что не видит оснований для выплаты Германией репараций Польше.