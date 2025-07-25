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    25 июля 2025, 21:00 • В мире

    Европа разрушила шанс найти крупного союзника в борьбе против США

    Европа разрушила шанс найти крупного союзника в борьбе против США
    @ AP/TASS

    Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Саммит Китай-ЕС не решил ни одного проблемного вопроса», констатирует европейская пресса – но на самом деле эта оценка выглядит еще очень оптимистичной. В реальности встреча полностью провалена, и тем самым Евросоюз упустил возможность договориться с Китаем о совместном противостоянии Соединенным Штатам Америки. А все, похоже, из-за России.

    Отношения между Китаем и ЕС находятся на переломном моменте. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после китайско-европейского саммита в Пекине. И, судя по итогам мероприятия, переломить негативную ситуацию в двусторонних отношениях Пекин и Брюссель не смогли.

    Еще до начала саммита эксперты относились к нему скептически. В июне-июле стороны ввели друг против друга новые санкции – ограничили закупки медицинского оборудования. Европа была также крайне недовольна введением Пекином экспортного контроля над вывозом редкоземельных элементов. «Китай использует эту квазимонополию не только в качестве разменной монеты, но и в качестве оружия для подрыва конкурентов в ключевых отраслях», – говорила Урсула фон дер Ляйен.

    Пекинская встреча состоялась потому, что глава КНР Си Цзиньпин отказался ехать на аналогичное мероприятие в Брюссель, но и она прошла в урезанном виде. «Несколько недель эскалации и споров привели к тому, что продолжительность саммита по просьбе Пекина была сокращена с двух до одного дня», – пишет Reuters.

    Конечно, саммит в любом случае был нужен обоим участникам, и не только для попытки разрешения взаимных противоречий в торговле. По сути, Китай и ЕС пытались использовать саммит для того, чтобы надавить на Трампа. Показать президенту США, который оказывает давление и на КНР, и на Европу, наличие возможности сотрудничества между Брюсселем и Пекином.

    Однако вряд ли эта демонстрация впечатлила хозяина Белого дома. И прежде всего по вине Европы, в том числе его главного руководящего органа, Еврокомиссии.

    При всей своей власти и инструментах Урсула фон дер Ляйен не является полноправной владычицей Евросоюза. Основные элементы внешней и экономической политики – включая содержание торгово-инвестиционных соглашений между ЕС и третьими странами – определяют государства-члены ЕС. Все они понимают, что Трамп желает использовать экономический потенциал ЕС в рамках своей политики по сдерживанию Китая.

    А значит, подписание таких соглашений будет рассматриваться как прямой вызов Трампу. И целый ряд европейских лидеров – та же Венгрия – этот вызов бросать не собираются.

    Китай это понимает. Понимает он и то, что Европа согласна с позицией министра финансов США Скотта Бессента, заявившего о необходимости подавить китайскую экономику. «Китайская экономика – самая несбалансированная экономика за всю мировую историю.  На их долю приходится 30% всего мирового производства», – возмущается он и требует от КНР создать «экономику потребления». Проще говоря, меньше производить и больше покупать.

    Евросоюз тоже хотел бы, чтобы КНР меньше производила и экспортировала в ЕС. «В важнейших секторах, таких как, например, сталелитейная промышленность, солнечные панели, электромобили, аккумуляторы, а также в других субсидируемое производство не соответствует объему внутреннего спроса в Китае. Поэтому избыточные объемы, произведенные здесь, уходят на другие рынки», - говорит Урсула фон дер Ляйен. Как будто не то же самое делает, например, Германия.

    Но Китай делает это гораздо успешнее, особенно с точки зрения торговли с самим Евросоюзом.

    По итогам 2024 года торговый дефицит между Евросоюзом и Китаем достиг рекордных 350 млрд долларов. То есть за 9 лет он вырос почти в два раза. В первой половине 2025 дефицит по китайским данным достиг 142 млрд долларов – и это на 21% больше, чем по итогам первой половины 2024 года. То есть можно предположить, что общий торговый дефицит в 2025 году снова будет рекордным. И Европа – особенно на фоне торгового давления Трампа – вынуждена будет его сокращать за счет китайских производителей.

    Китай, конечно, надеется, что это не произойдет. «Есть надежда, что европейская сторона сохранит торговый и инвестиционный рынок открытым и воздержится от использования ограничительных экономических и торговых инструментов», – заявил председатель КНР Си Цзиньпинь. И вроде как Урсула фон дер Ляйен с ним согласилась. «Наши отношения с Китаем важны, но они основаны на своих собственных достоинствах. Они не зависят от действий или проблем, которые у нас возникают с другими», – пояснила она.

    Однако понятно, что Европа не рассматривает свои отношения с Китаем в отрыве от Соединенных Штатов – и поэтому не способна даже определить, что для нее Китай. Брюссель одновременно называет Пекин и партнером по сотрудничеству, и экономическим конкурентом, и системным соперником. «Тройственное позиционирование ЕС по отношению к Китаю подобно одновременно горящему зеленому, желтому и красному свету. Она не только не направляет движение, но и только создает трудности и препятствия», – говорит посол Китай в ЕС Цай Жунь..

    При этом Европа еще и требует от китайцев жертвовать своими национальными интересами ради улучшения отношений с Брюсселем. В частности, ограничить сотрудничество с Москвой. По словам Урсулы фон дер Ляйен, связи Китая с Россией в настоящее время являются «определяющим фактором» в его отношениях с ЕС. А прибывший с ней в Пекин глава Евросовета Антониу Кошта призвал Китай «использовать свое влияние», чтобы помочь положить конец «агрессивной войне» России.

    Китайцы же говорят о том, что российско-китайские отношения являются как раз самоценными и  не зависят от контактов между Пекином и Брюсселем. Си Цзиньпин призвал лидеров ЕС «должным образом управлять разногласиями», заявив, что «нынешние вызовы, стоящие перед Европой, исходят не от Китая».

    В итоге единственным положительным решением саммита стало согласие двух стран и дальше бороться с изменением климата. Они призвали к сокращению вредных выбросов в атмосферу и более активному использованию «зеленых технологий». Ну а также Китай обещал модернизировать экспортный контроль в отношении редкоземов. Правда, пока непонятно, как это будет выглядеть на практике.

    Как констатирует немецкий «Бильд», «саммит Китай-ЕС не решил ни одного проблемного вопроса». И явно не по вине Китая. Вместо того, чтобы достигнуть компромисса и договориться с Пекином по поводу совместного противостояния Штатам, европейские переговорщики выдвинули Китаю изначально неприемлемые требования политического характера. Что ж, тем хуже для европейцев – в текущем геополитическом раскладе перспективы Китая выглядят куда более оптимистично. Особенно в связке с Россией.

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