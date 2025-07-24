Bloomberg: Евросоюз и Китай обозначили перелом в отношениях

Tекст: Дмитрий Зубарев

Переговоры между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем КНР Си Цзиньпином состоялись в Пекине, передает Bloomberg.

Фон дер Ляйен заявила, что отношения между ЕС и Китаем достигли «переломного момента» и подчеркнула: «По мере углубления нашего сотрудничества росли и перекосы». Глава Европейского совета Антониу Кошта призвал Китай использовать свое влияние на Россию для «уважения (ею) Устава ООН и прекращения конфликта на Украине».

Си Цзиньпин в свою очередь отметил, что отношения между Китаем и ЕС находятся «на историческом перепутье» и призвал к укреплению доверия и коммуникации. Он выразил надежду, что Евросоюз сохранит открытыми рынки торговли и инвестиций и не будет использовать ограничительные экономические меры. Си Цзиньпин также добавил, что нынешние вызовы для Евросоюза исходят не от Китая.

Саммит стал первой очной встречей сторон с 2023 года и проходит на фоне 50-летия установления дипломатических отношений. Встреча была сокращена с двух дней до одного по инициативе китайской стороны, а место проведения изменено на Пекин после отказа китайского лидера ехать в Европу.

По итогам переговоров не ожидается совместного коммюнике, однако Евросоюз намерен выпустить собственное заявление по итогам саммита. Стороны также готовят ключевую декларацию о сотрудничестве по вопросам климата, которую подпишут высшие чиновники в Пекине, предполагая сокращение выбросов и подачу совместных климатических планов в ООН до саммита COP30 в Бразилии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций. Евросоюз готовится к жестким переговорам с Китаем по торговле. Китай берет пример с России в противостоянии с Западом.