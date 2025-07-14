Брижит Макрон решила обжаловать оправдательный приговор назвавшим ее мужчиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Брижит Макрон намерена обжаловать оправдательный приговор Апелляционного суда Парижа по делу двух женщин, которые распространяли в интернете слухи о том, что она якобы родилась мужчиной, передает РИА «Новости». Как сообщил ее адвокат Жан Энноши, жалоба будет подана в Кассационный суд.

Ранее Апелляционный суд полностью оправдал независимую журналистку Наташу Рей и вторую фигурантку дела, Амандин Руа (Дельфин Жегусс), которая пригласила Рей на свой канал на YouTube. Суд установил, что большинство комментариев, сделанных женщинами, не подпадают под определение клеветы.

Исключением стал лишь один эпизод: суд признал, что обе женщины оклеветали первую леди, утверждая о «развращении Эммануэля Макрона» в связи с его возрастом при первой встрече с Брижит, когда она была учительницей, а он – учеником. Несмотря на это, суд вынес оправдательный приговор.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд Парижа оправдал журналистку, назвавшую Брижит Макрон мужчиной. Журналистка, сделавшая заявление о половой принадлежности супруги президента Франции, попросила убежище в России.

Во Франции женщин, которые заявляли о трансгендерности Брижит Макрон, приговорили к штрафу.