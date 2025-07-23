Bloomberg: Посол США в НАТО призвал наказать Китай за содействие России

Tекст: Ирма Каплан

«Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что оно хочет, чтобы США и наши союзники были вовлечены в эту войну, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах. Я думаю, Китай просчитался. Их нужно наказать за субсидирование убийств на полях сражений в Украине», – приводит Bloomberg заявление Мэтью Уитакера в эфире Fox Business.

Комментарий Уитакера появился через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими экономическими санкциями, если она не прекратит в течение 50 дней военные действия на Украине. Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины, которые лягут на плечи покупающих российские экспортные товары, такие как нефть.

Bloomberg пишет, что импорт российской нефти Китаем значительно вырос после февраля 2022 года. Вашингтон и другие союзники Киева рассматривают такие закупки нефти как форму негласной поддержки России, способствующую укреплению ее экономики и ослаблению санкций.

Экспорт российской сырой нефти достиг месячного максимума в преддверии угрозы Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти.

«Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», – сказал Уитакер.

Трамп и раньше поднимал вопрос об ужесточении экономического давления на Россию, но не реализовал его, и торговые аналитики заявляют, что вторичные пошлины будет сложно реализовать.

На следующей неделе в Стокгольме министры финансов США и Китая планируют провести переговоры на фоне скорого завершения торгового перемирия между двумя странами.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть. Он также пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.

МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.