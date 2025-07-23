А ведь когда-то у нас было принято говорить о «прагматизме» немцев. Этот миф рухнул окончательно, когда они отказались от дешевых российских энергоресурсов, которые десятилетиями обеспечивали ту модель, что делала Германию одним из мировых экономических лидеров.6 комментариев
Bloomberg: Посол США в НАТО призвал наказать Китай за содействие России
Посол США в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай необходимо «наказать за субсидирование» российских военных действий на Украине, поскольку администрация президента США Дональда Трампа повышает вероятность введения пошлин, если Москва не согласится на мирное соглашение.
«Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию, и мы видим в некоторых заявлениях китайского правительства, что оно хочет, чтобы США и наши союзники были вовлечены в эту войну, чтобы мы не могли сосредоточиться на других наших стратегических задачах. Я думаю, Китай просчитался. Их нужно наказать за субсидирование убийств на полях сражений в Украине», – приводит Bloomberg заявление Мэтью Уитакера в эфире Fox Business.
Комментарий Уитакера появился через неделю после того, как президент США Дональд Трамп пригрозил России жесткими экономическими санкциями, если она не прекратит в течение 50 дней военные действия на Украине. Трамп заявил, что введет 100-процентные пошлины, которые лягут на плечи покупающих российские экспортные товары, такие как нефть.
Bloomberg пишет, что импорт российской нефти Китаем значительно вырос после февраля 2022 года. Вашингтон и другие союзники Киева рассматривают такие закупки нефти как форму негласной поддержки России, способствующую укреплению ее экономики и ослаблению санкций.
Экспорт российской сырой нефти достиг месячного максимума в преддверии угрозы Трампа ввести пошлины для покупателей российской нефти.
«Вторичные санкции будут значительными. Они ударят по странам, покупающим российскую нефть, будь то Китай, Индия или Бразилия», – сказал Уитакер.
Трамп и раньше поднимал вопрос об ужесточении экономического давления на Россию, но не реализовал его, и торговые аналитики заявляют, что вторичные пошлины будет сложно реализовать.
На следующей неделе в Стокгольме министры финансов США и Китая планируют провести переговоры на фоне скорого завершения торгового перемирия между двумя странами.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) заявил, что Дональд Трамп планирует обложить тарифами на уровне 100% страны, закупающие российскую нефть. Он также пригрозил Китаю, Индии и Бразилии «кувалдой Трампа» за помощь России.
МИД России заявил о неприемлемости попыток Трампа выставлять России ультиматумы.