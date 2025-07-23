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    23 июля 2025, 08:50 • Общество

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах.

    Приезжим из стран Средней Азии начали отказывать во въезде в Россию, если в их гаджетах пограничники обнаружили подписки на радикальные каналы, паблики террористических и экстремистских организаций. Как пишет ТАСС, информация об этом содержится в более чем 20 судебных делах.

    В частности, гражданину Таджикистана Дилшоду А. отказали во въезде за подписку на каналы на видеохостинге YouTube с запрещенными в России проповедями представителей исламских радикальных течений. Кроме того, мужчина просматривал контент, «направленный на антироссийскую пропаганду».

    Представитель Узбекистана Акмалжон Б. не прошел контроль из-за просмотра каналов радикальных религиозных блогеров, а также видео с деятельностью террористических организаций. Пограничники пришли к выводу, что у иностранца «имеется повышенный интерес к проповедникам радикального толка», что представляет угрозу для нацбезопасности России.

    Во въезде также было отказано тем, кто был подписан на проукраинские каналы или осуждал в переписке российских правоохранителей за тщательные проверки граждан Центральной Азии. При этом некоторые приехавшие пытались удалять сообщения в мессенджерах перед прохождением границы. За последние полтора года решение о запрете въезда в Россию попытались обжаловать более 20 выходцев из Узбекистана и Таджикистана.

    Проверки на границе были ужесточены после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте прошлого года. Госдума приняла более десятка законов, направленных на совершенствование миграционной политики. Новые меры, в частности, касались создания реестра контролируемых лиц, не имеющих права находиться в России, ограничения количества сим-карт, продаваемых мигрантам, и ужесточения требований к сбору биометрических данных.

    Кроме того, в МВД на базе Главного управления по вопросам миграции была создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Как отмечали в Кремле, новая структура позволит «гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы».

    Также Владимир Путина поручил МВД до 30 июня 2026 года создать «Цифровой профиль иностранного гражданина» со сведениями о лицах без гражданства, проживающих в России, а также въезжающих и выезжающих из страны. В президентском указе говорится: цель инициативы заключается в «формировании полной, достоверной и актуальной информации для оценки миграционной ситуации в Российской Федерации».

    В мае глава Следственного комитета Александр Бастрыкин высказался за проведение обязательной биометрической регистрации для прибывающих в Россию иностранцев, чтобы правоохранители могли «эффективнее выявлять и пресекать любые противоправные действия со стороны иностранных граждан».

    По данным СК, в первом квартале этого года число преступлений террористической направленности с участием мигрантов увеличилось в 2,7 раза по сравнению с прошлым годом. А общее число преступлений, совершенных иностранцами в 2025 году, выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    «Проверки гаджетов на наличие связей с экстремистскими ресурсами проводятся достаточно давно.

    Но, к сожалению, эта работа имеет выборочный характер. Сейчас они применяются не только в отношении граждан из стран Средней Азии, но и выходцев из Украины, которые хотят переехать в Россию», – отмечает Кирилл Кабанов, член Совета при президенте по правам человека.

    «Это очень трудоемкая работа. Ее нужно совершенствовать. Необходимо использовать новейшие цифровые технологии. Я надеюсь, что усилия будут эффективными, потому что сегодня большинство граждан из стран Средней Азии не могут существовать вне информационного поля», – подчеркнул эксперт.

    «Отказ иностранцам во въезде при выявлении у них интереса к экстремистским движениям – экономически целесообразная мера, поскольку не требует дополнительных затрат со стороны государства. Осуществлять такой контроль может любой сотрудник Пограничной службы ФСБ России», – считает Олег Иванников, директор благотворительной организации «Право и порядок», советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    Те, кто симпатизирует экстремистам, «в большинстве случаев оставляют цифровые следы в своих гаджетах», поэтому «таких проверок должно быть больше». Однако, несмотря на комплекс мер, принимаемых миграционными службами ФСБ и МВД,

     «быстрых результатов ждать не стоит».

    Иванников также допустил, что в ближайшее время следует ожидать усиления работы по выявлению интереса к экстремистским движениям среди нелегальных трудовых мигрантов, которые уже находятся в России: «Точка невозврата в усилении защиты россиян в этом вопросе уже пройдена».

    «Интерес к террористическим и экстремистским организациям, подписки на радикальные каналы – это большая и серьезная проблема. Мигранты – это потенциально емкая аудитория для вербовки террористов. Это было видно по ситуации на Ближнем Востоке, трагедии в «Крокусе» и другим примерам. В Европе мигранты точно так же являются питательной средой для террористов», – добавляет участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    Спикер подчеркивает, что проблему усугубляет феномен саморадикализации: «При изучении террористической идеологии в интернете некоторые мигранты сами принимают решение стать террористами. И таких очень много.

    Поэтому в Россию нельзя допускать тех, кто потребляет подобную информацию».

    «Если же мигранты будут приезжать в Россию с «чистыми» гаджетами, без каких-либо цифровых следов, это должно вызывать повышенное внимание и становиться поводом для дополнительной проверки. Это может настораживать правоохранителей еще больше», – отмечает эксперт.

    При этом методы контрпропаганды в отношении таких мигрантов будут мало эффективны. «Сторонники экстремистов должны понять, что у России есть мощные механизмы защиты. А вступать в полемику с радикальными исламистами бесполезно, фанатики мыслят совершенно по-другому. Конечно, и в этих случаях можно использовать определенные методики влияния, но главная задача сейчас – воспрещение доступа в Россию таким людям», – заключил Кабанов.

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    Мигрантов из Средней Азии начали фильтровать как украинцев

    Приезжим из Средней Азии отказывают во въезде в Россию за подписку в интернете на проукраинские каналы, а также паблики террористов и экстремистов. Как говорят эксперты, эти проверки проводятся выборочно, но подобная работа должна быть системной. При этом особое подозрение должны вызывать приезжие с «чистыми» телефонами без следов переписок в мессенджерах. Подробности

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