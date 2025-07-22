Володин призвал регионы и кабмин обеспечить порядок в квотах для мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Правительство России и регионы должны грамотно реализовать закон об отмене тестирования для мигрантов, работающих по квотам, передает ТАСС. Об этом на пленарном заседании заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие соответствующего документа депутатами.

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении было отложено по рекомендации Володина, чтобы правительство учло замечания и внесло изменения в подзаконные акты. Минтруд России подготовил два приказа – согласно им, водители, продавцы и медработники-мигранты не освобождаются от теста по русскому языку и истории.

Володин подчеркнул: «Мы сейчас все законы необходимые приняли, правовое поле сформировали, а теперь уже от отраслевых министерств, от регионов многое зависит, чтобы был наведен порядок».

Он отметил, что регионам следует приглашать только тех, кто знает законы, язык и уважает традиции страны, призвав ставить подобные цели.

Володин также раскритиковал Минтруд за отсутствие открытости и системы в принятии решений, указав на проблемы с завышенными квотами и нехватку работы с регионами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы приняли законопроект, который освобождает трудовых мигрантов, работающих по квоте, от необходимости подтверждать знание русского языка, истории России и основ законодательства при получении разрешения на работу.