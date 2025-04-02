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    2 апреля 2025, 21:00 • Общество

    Россия меняет подход к миграции

    Россия меняет подход к миграции
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    По распоряжению Владимира Путина в составе МВД образована Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан. Она создана «в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции». Как говорят эксперты, создание новой структуры – это часть комплексной работы по изменению миграционной политики, которая имела существенные и очевидные изъяны.

    Президент России Владимир Путин поручил «в целях совершенствования государственного управления в сфере миграции» создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции (оно было создано в 2016 году на базе упраздненной Федеральной миграционной службы).

    Руководителем Службы станет Андрей Кикоть, до этого момента занимавший пост замгенпрокурора. В новом статусе он также войдет в состав профильной Межведомственной комиссии Совета безопасности, а во всех территориальных органах МВД появится профильный заместитель по вопросам гражданства и регистрации иностранцев в звании генерала.

    Правительство должно в течение трех месяцев предложить идеи по уточнению предельной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД. Это позволит оптимизировать кадровые ресурсы в связи с созданием новой структуры.

    Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, новая Служба позволит эффективнее решать проблемы в сфере миграции. С ее помощью будет улучшена координация ведомств, чья деятельность связана с данным вопросом. В свою очередь представитель МВД Ирина Волк пояснила в Telegram-канале, что основной задачей нового ведомства станет упорядочивание миграционных процессов, а также снижение противоправной деятельности иностранцев.

    О том, что в рамках МВД нужно создать отдельный центр по работе с мигрантами, Владимир Путин говорил в конце прошлого года в ходе «Итогов года» – ежегодной «прямой линии», совмещенной с пресс-конференцией. Президент не исключал, что при необходимости такая структура могла бы быть преобразована в особое ведомство.

    Президент напомнил о многочисленных дискуссиях о том, нужно ли отдельное ведомство или же лучше оставить эти вопросы в ведении МВД и подчеркнул, что надо укреплять эту работу именно в рамках Министерства внутренних дел. «Все в одном центре должно управляться», – говорил российский лидер.

    «Российское руководство уделяет особое внимание проблемам миграции. Решение о создании отдельной Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан стало четкой реакцией Владимира Путина на определенные ошибки в этой сфере. Важную роль сыграл и общественный запрос на активизацию усилий правительства по данному направлению», – отметил Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ.

    «На этом фоне создание новой службы – лишь часть комплексной работы по совершенствованию миграционной политики. Властями прорабатывается целый ряд решений, среди них – правила депортации нелегалов, требования к знанию русского языка, введение цифрового профиля приезжих», – перечислил спикер.

    Более того, работодателей будут привлекать к ответственности за использование труда нелегальных мигрантов, добавил он. «Все, кто к нам приезжает на заработки, должны платить налоги и соблюдать законы России. Кроме того, нельзя допустить приток семей неквалифицированных работников», – указал он.

    «Нелегальная миграция может нарушить наш культурно-этнический баланс и национальную самоидентификацию. Президент поставил задачу сохранения русского мира. И нам необходимо приложить максимум усилий для выполнения указанной цели», – заключил Кабанов.

    В то же время политический деятель и экс-депутат Рады Олег Царев напомнил, что ранее власти рассматривали возможность создания отдельной структуры, «чуть ли не министерства по миграции», но решение Путина показало, что в столь радикальных переменах нет необходимости.

    Спикер пояснил, что усилия прилагаются не только по борьбе с нежелательной миграцией. «У нас есть и желательная миграция. Немного странно, что вопросами возвращения в Россию соотечественников занимается полиция, что ей совсем не свойственно. А ведь привлечение соотечественников – это серьезнейший вопрос», – пояснил Царев.

    По его словам, в числе прочего новой Службе предстоит разрешить дилемму: «С одной стороны, многие хотят, чтобы мигрантов в России стало меньше. С другой стороны, у нас есть реальная нехватка рабочих рук. Кроме того, некоторые призывают учесть опыт ОАЭ, где мигранты живут в отдельных поселках, а после выполнения работ уезжают на родину. Но тогда России пришлось бы вводить визовый режим со странами СНГ, что означало бы слом громадного количества межгосударственных соглашений, подписанных после распада СССР».

    Создание новый службы и остальная комплексная работа по совершенствованию миграционной политики в итоге должны привести к тому, чтобы в России жили и работали только те иностранцы, которые уважают русский язык и культуру, чтобы сохранялась российская идентичность.

    По его словам, миграционная политика в России требует принятия «умных и иногда компромиссных решений»: «У нас сложилась уникальная ситуация. Когда мы вводим новые ограничения для мигрантов, например, из Средней Азии – эти решения нередко бьют по русским бабушкам и дедушкам, которые в советские времена по разным причинам уехали в республики, а сейчас не могут вернуться домой из-за бюрократических препон.

    И если мигрантам из Азии помогают диаспоры, то у русских в бывших советских республиках диаспор нет».

    «Создание Службы – это правильное изменение миграционной политики, которая долгое время имела существенные и очевидные изъяны. На это неоднократно указывали представители гражданского общества, специалисты и сам президент», – считает участник СВО Максим Григорьев, член Общественной палаты, директор Фонда исследования проблем демократии.

    Спикер добавил, что назначение Кикотя подчеркивает статус новой структуры: «Руководитель новой Службы находится в должности первого заместителя министра. Это говорит о том, что президент придает особое значение решению миграционных проблем, что крайне позитивно. То есть статус новой Службы подчеркивается высоким уровнем назначения ее руководителя».

    Собеседник также обратил внимание на то, что социальная инфраструктура России испытывает заметную нагрузку из-за нелегальных мигрантов и тех, кто не хочет интегрироваться в российское языковое и культурное поле. «Например, когда дети мигрантов, не говорящие по-русски, попадают школы – резко ухудшается качество образования. Также огромные ресурсы тратятся на оказание медпомощи нелегальным мигранта, включая роды. С какой стати мы должны делать это? Абсолютно непонятно», – рассуждает Григорьев.

    По мнению эксперта, прилагаемые усилия в сфере миграционной политики должны вести к тому, чтобы «наличие мигрантов в России было связано с выгодой для экономики и приемлемостью для граждан».

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