Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Взгляд
23 августа, вторник  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
Разделы

Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

Германия зря надеется на Канаду в качестве замены России Picture Alliance/SVEN SIMON/ТАСС
Сразу после провала газовых переговоров с Катаром Германия пытается убедить, что нашла другую отличную альтернативу российскому газу. Это СПГ из Канады, которая действительно богата природными ресурсами. Мечты немцев могут реализоваться, однако не за два месяца, что остались до начала отопительного сезона. На немецком носу куда более фатальная проблема, которую предстоит решить с канадским руководством.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что мешает ВМФ России исправить «ошибку Горбачева»

Решения, принятые 30 лет назад политическим руководством страны, по-прежнему ограничивают наши военные возможности Павел Львов/РИА Новости
В России предложили вернуть тактическое ядерное оружие морскому флоту. Однако такой шаг означал бы отказ Москвы от «джентельменского соглашения» между Горбачевым и Бушем-старшим. Насколько эта идея реализуема и востребована в сегодняшних реалиях? Даст ли ТЯО преимущество ВМФ России в Мировом океане? И как на такие действия отреагирует Вашингтон? Подробности...
Перейти в раздел…

Как бороться с украинскими диверсантами

Взрывы на военном аэродроме в Крыму навели на подозрения о действиях украинских диверсантов Mulch/ТАСС
Российские органы безопасности официально признали, что на территории нашей страны в последнее время происходят диверсии – по сути дела, террористические акты. Организованы и проведены эти диверсии украинскими спецслужбами. Какие структуры на Украине занимаются этим, каким образом они проникают в Россию и что нужно сделать для их нейтрализации? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

Следствие считает, что убийство Дарьи Дугиной было заказным Сергей Бобылев/ТАСС
Совершенно фантастические эпитеты и определения используют западные СМИ для описания философа Александра Дугина – отца Дарьи Дугиной, убитой накануне в Москве. Что пишут об этом европейские и американские издания и почему их реакция выглядит не только безграмотной, но даже бесчеловечной? Подробности...
Перейти в раздел…

Как России наказать убийцу Дарьи Дугиной

Боевик «Азова» Наталья Вовк пересекла российскую границу и скрылась в Эстонии кадр из видео
Установлена исполнительница теракта, в котором была убита журналист Дарья Дугина. По данным ФСБ, преступление совершила гражданка Украины Наталья Вовк. Эксперты полагают, что у террористки могли быть сообщники, а в подготовке преступления задействованы страны ЕС. Удастся ли Москве добиться выдачи Вовк из Европы, куда та смогла скрыться после убийства Дугиной? Подробности...
Перейти в раздел…

Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

Валерий Коровин
Валерий Коровин, директор Центра геополитических экспертиз
Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Подробности...

Великий шаг к Великой Победе

Борис Грызлов
Борис Грызлов, председатель высшего совета «Единой России», чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Беларусь.
79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Складывается впечатление, что в Америке на фоне развития специальной военной операции возникает желание проверить готовность Москвы к эскалации противостояния. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев
Перейти в раздел…

Когда замерзнет Европа

Зачем украинцы обстреливают АЭС

За что в США ценили Гитлера

Обсуждение: 11 комментариев
Перейти в раздел…

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ»

В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
Подробности...

В Крыму открылся фестиваль «Таврида.АРТ»

В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
Подробности...

В России представлен макет новой орбитальной станции

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
  • Скорее, сплотила

  • Скорее, разобщила

  • Затрудняюсь ответить
Изменилось ли ваше отношение к ГКЧП с августа 1991 года?
  • Да, улучшилось

  • Да, ухудшилось

  • Нет, не изменилось
Вы делаете домашние заготовки на зиму?
  • Да, потому что это вкусно

  • Да, ради экономии

  • Нет, проще все купить в магазине

  • Нет, я не умею
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за России
    В День флага России в Одессе появился триколор Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за России Москва ответила Британии на заявление о праве России на участие в G20
    Отец подозреваемой в убийстве Дугиной раскрыл место службы дочери Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина Япония решила сохранить санкции против России
    Кох сравнил убийство дочери Дугина с убийством Немцова ФСБ рассекретила документы о бомбардировках фашистами Сталинграда В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине Республиканцев возмутили 228 дней отпуска Байдена за 580 дней президентства

    Главная тема


    Германия просит у Канады невозможного вместо жизненно важного

    киевский «транзит»


    На Украине предложили воровать российский газ для продажи в Европу

    «написать Токаеву»


    Политолог: Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане

    просроченный платеж


    Газпром согласился перенести срок оплаты «Молдовагазом» аванса за август

    Видео

    взрывы на военном аэродроме


    Как бороться с украинскими диверсантами

    громкое дело


    Западные СМИ встали на сторону убийц Дугиной

    нападения беспилотников


    Киев решил досаждать крымчанам с воздуха

    мины «Лепесток»


    России предстоит очистить Украину от кровожадных «бабочек»

    НАСТОЯЩАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ


    Как Россия восстанавливалась после краха СССР

    эскалация противостояния


    Тимофей Бордачёв: Как относиться к угрозе пятой статьи НАТО

    пора просыпаться


    Игорь Караулов: Мы находимся на линии огня

    не валяйте дурака


    Захар Прилепин: Письмо Ксении Собчак

    на ваш взгляд


    Как специальная военная операция России на Украине изменила российское общество?
    Валерий Коровин

    Европе нужно активировать антиамериканский иммунитет

    Валерий Коровин
    директор Центра геополитических экспертиз
    		23 августа 2022, 09:04

    На Западе продолжают обвинять Россию в расколе Трансатлантического альянса, во внесении противоречий между ЕС и США, в расшатывании единства НАТО. Что тут сказать? Даже если Москва не делала это умышленно и это стало лишь следствием их же необдуманных, грубых действий, то все равно они правы, потому что это надо делать.

    Зависимость Европы от США является следствием планомерной работы американских стратегов, направленной на подчинение Европы американским интересам. И главный метод – он вполне открыто описан многими американскими теоретиками – постановка под контроль тех или иных государств, цивилизаций, пространств через работу с элитами. Американцы действуют по одной и той же методичке до тех пор, пока она работает. Суть работы с элитами на захватываемых пространствах проста: их коррумпируют, банально покупают или же иным образом устанавливают воздействие, ставя в зависимость от США. И уже через них управляют массами. Массы следуют за элитамимассы не производят смыслы, а потребляют их от элит. На основании этих формул и действуют американские стратеги.

    Данный подход захвата государств разрабатывался для Юго-Восточной Азии, обкатывался на «заднем дворе» США – в Латинской Америке, и все ради того, чтобы в конечном итоге захватить… Европу. С Европой произошло то же самое, что с Малайзией или Панамой. За 80 лет оккупации Европы американцы воспитали целое поколение, а потом начали подготовку следующего поколения европейских политиков и управленцев, которые впитали в себя американские ценности, а вместе с ними американские геополитические интересы, как свои. Теперь, воспитанные в американских школах, являясь носителями американского мировоззрения, они действуют как ставленники Вашингтона. Пресловутый Йельский университет, который как раз специализируется на подготовке элит для всего Американского мира, в том числе для Европы – это реальная кузница кадров, фанатично преданных Америке.

    Дальше эти люди при поддержке американских элит размещаются на ключевых управленческих постах, занимают влиятельные позиции и действуют не по принуждению, но просто потому, что они сами так мыслят. Американские интересы – это их интересы. Они видят Америку приоритетом всех своих устремлений и стратегий и увязывают всю свою жизнь с интересами США, естественным образом становясь на их сторону. Именно так была сформирована элита, которая управляет нынешней Европой. Это американская элита, и в Вашингтоне никого не волнует, что там думают европейские массы.

    Конечно, можно надеяться, что под давлением масс рано или поздно эта элита будет смещена с помощью каких-нибудь муниципальных выборов, через избрание бургомистров и старост, в каких-то протекторатах и землях, районах, элиты постепенно ротируются на менее проамериканские. Однако не стоит забывать, что нынешняя политическая модель ЕС – это предустановленная система, которая ассимилирует всех, кто входит в европейскую элиту в американском ключе под американские интересы. Поэтому можно ждать, что в конце концов восстанут свободолюбивые французы или свою волю проявят жесткие немцы, но на это могут уйти десятилетия, а проблему Европы нужно решать сейчас.

    Единственный способ сделать Европу снова свободной – это расколоть Трансатлантический альянс ЕС и США. Потому что именно этот западный альянс (меньшинство) в его нынешнем виде угрожает сегодня миру (большинству), всей человеческой цивилизации. Западный блок начинает войны, сеет хаос, беззаконно свергает политические режимы, разрушает государства, поддерживает и создает террористические сети. Причем решения принимаются в Вашингтоне, а инструментом их реализации выступает ЕС при поддержке НАТО и американских советников. Конечно, американская армия действует и в одиночку, уничтожая беззащитных с безопасного расстояния. Но и здесь она прикрывается «коалицией» с покорной Европой, которая давно уже ни с чем не спорит. Все это опасно для человечества.

    Чтобы вывести Европу из-под доминирования США, надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны. Нужно работать с европейскими элитами – не актуальными, их уже не спасти, а с будущими, альтернативными европейскими элитами. Нынешнее общество осетевлено и податливо к сетевому воздействию. Через сетевые технологии можно воздействовать на Европу культурным, ментальным, информационным образом, чтобы оздоровить ее, показать всю пагубность зависимости от Вашингтона.

    Это серьезная работа. Но мы поможем Европе выздороветь, самовосстановиться. У Европы есть свой иммунитет против американского присутствия. Надо только его активизировать.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •