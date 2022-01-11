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11 января, вторник  |  Последнее обновление — 14:42  |  vz.ru
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Российские огурцы одержали победу над европейскими

Россия подняла тепличный бизнес с колен Сергей Мальгавко/ТАСС
Рекордный урожай тепличных помидоров и огурцов собран в России в 2021 году. Более того – российские огурцы не только почти полностью вытеснили иностранные, но даже ведут активную экспансию за границу. Почему ситуация с томатами по этим показателям отстает – и как сделать так, чтобы тепличные овощи были одинаково доступны в любом регионе России? Подробности...
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Как Запад отладил российско-белорусские отношения

В 2022 году интеграция России и Белоруссии будет проходить более интенсивно, чем ранее Sergei Grits/AP/ТАСС
2021 год зафиксировал важнейшую победу России над Западом – в битве если уж не за сердца, то за умы белорусского руководства. И главный вклад в эту победу сделал, как ни парадоксально, сам Запад. Своими действиями он не просто толкнул, а фактически бросил Лукашенко в объятия Кремля. Как такое произошло? Подробности...
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Как Россия победила крупнейшую мусорную свалку Европы

До конца 2024 года предстоит уничтожить почти две сотни свалок в городской черте Александр Рюмин/ТАСС
На месте огромной свалки, в прямом смысле отравлявшей жизнь челябинцам, в 2021 году появилась спортивная площадка. Победа над крупнейшим на континенте и при этом бесхозным мусорным полигоном стала зримым символом того, как в этом году работали всероссийские программы «Чистая страна» и «Чистый воздух». Что еще сделано и предстоит сделать для решения застарелой проблемы свалок? Подробности...
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США выдали главную цель в переговорах с Россией

Между позициями России и США остаются существенные расхождения Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Самый стыдный страх Европы

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Начались встречи по обсуждению новейших российских внешнеполитических инициатив. Вокруг них много медийного шума. Но из шума этого можно выделить один ясный «сигнал». Подробности...
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Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
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Почему американцы и европейцы саботируют диалог с Россией

Дмитрий Бабич
Дмитрий Бабич, политолог, журналист
Успешный компромисс на переговорах с Россией грозит большими неприятностями: любые уступки будут рассматриваться определенными силами на Западе под лупой или даже под микроскопом, их надо будет объяснять. Подробности...
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Главный вход на территорию ВДНХ выглядит сегодня именно так – с большими светящимися цифрами 2022. Москва и многие другие крупнейшие города России искусно украшены к празднованию Нового года. Как это сделано – в репортаже газеты ВЗГЛЯД
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    США выдали главную цель в переговорах с Россией

    Между позициями России и США остаются существенные расхождения
    		   11 января 2022, 13:20
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Вашингтон пытается извратить и перевернуть соглашение, которое ему предлагает Москва. По крайней мере, такой вывод можно сделать по итогам прошедших в Женеве российско-американских консультаций. Госдеп и западные СМИ делают вид, что на этих переговорах обсуждаются вовсе не гарантии безопасности для России и не расширение НАТО.

    10 января в Женеве прошел важнейший раунд российско-американских консультаций о гарантиях безопасности. Почти семь с половиной часов делегация РФ во главе с замминистра иностранных дел Сергеем Рябковым и представители США в лице замгоссекретаря Венди Шерман сотоварищи обсуждали за закрытыми дверями будущее двусторонних отношений.

    Без скандалов

    Разговор был крайне непростым. Стороны изначально садились за стол, нисколько не доверяя друг другу. Как иначе, например, объяснить призывы Госдепа не верить Сергею Рябкову, которые были сделаны еще до начала переговоров? «Мы ожидаем, что российская сторона после переговоров сделает заявления, которые не будут отражать истинную суть дискуссии. Мы призываем наших союзников и партнеров рассматривать эти комментарии крайне скептически и продолжать вести дискуссии и консультации с Соединенными Штатами», – говорится в заявлении Государственного департамента от 7 января. 

    «Сам факт проведения переговоров с Россией вызвал критику со стороны республиканцев и восточноевропейских союзников США. И администрация Байдена опасается, что Рябков по итогам переговоров гипотетически мог бы сказать что-то, что бросило бы тень на Белый дом. Намекнуть на то, что Америка пошла на уступки России по принципиальным вопросам, – объясняет газете ВЗГЛЯД замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов. – Кроме того, США перестраховываются на случай, если Россия для оказания политического давления на Америку действительно решит вынести на общественное обсуждение какие-то детали переговоров за закрытыми дверями. В последнее время Москва, например, публиковала содержание закрытых переговоров по «нормандскому формату».

    Россия действительно публиковала – но в качестве ответа на то, что страны-партнеры делали, по словам Сергея Лаврова, «аррогантные, не очень этичные заявления» о ходе переговоров. То есть, проще говоря, врали о том, что обсуждалось в дискуссиях.

    В итоге на нынешних переговорах все прошло внешне чинно и благородно. По итогам дискуссий Сергей Рябков и Венди Шерман выступили с примерно одинаковыми заявлениями. «У нас сложилось впечатление, что американская сторона очень серьезно подошла к российским предложениям, провела их углубленную проработку, – заявил Сергей Рябков. – Разговор был сложным, долгим, очень профессиональным, глубоким, конкретным. Без попыток что-то приукрасить, обойти острые углы».

    «У нас прошли серьезные, прямые, откровенные дискуссии в деловом ключе, – заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман. – И нам предстоит пройти еще очень большой путь». Оба дипломата не стали рассказывать о тех компромиссах, которых им удалось достичь. Вероятно, потому, что рассказывать особо было не о чем.

    Без уважения

    Судя по всему, разговор получился не особо результативным, потому что Соединенные Штаты изначально отнеслись к российским предложениям выборочно. Они поделили их на так называемые non-starters, то есть темы, которые бессмысленно даже начинать обсуждать, и на те вопросы, где стороны могут достичь компромисса. 

    «Фактически Вашингтон предлагает разделить повестку дня переговоров и вести дискуссии по тем вопросам, по которым, как считают США, можно добиться позитивного результата. Эти вопросы включают в себя деэскалацию ситуации вокруг Украины и контроль за вооружениями в Европе. США готовы обсуждать создание нового режима по контролю за обычными вооружениями (в рамках которого будут введены ограничения на размещение этих вооружений в ряде регионов и правила проведения военных учений), а также восстановление прежнего или создание нового договора о ракетах малой и средней дальности в Европе. Вопрос же расширения НАТО американцы хотели бы вывести за скобки, поскольку тут, по их мнению, позиции сторон диаметрально противоположны и компромисса добиться не удастся. США не готовы поступиться принципом открытых дверей в НАТО», – говорит Дмитрий Суслов.

    «Мы никому не позволим захлопнуть политику открытых дверей НАТО», – заявила Венди Шерман. А ее прямой начальник – госсекретарь США Энтони Блинкен – еще до начала переговоров дал понять, что для США основной темой дискуссий является как раз Украина.

    «Они хотят вовлечь нас в дискуссию о НАТО, чтобы не сосредотачиваться на обсуждаемом вопросе, а именно на своей агрессии в отношении Украины. Мы же не будем отвлекаться от этого вопроса, потому что то, что происходит на Украине, касается не только Украины. Это часть более широкой модели дестабилизирующего, опасного и зачастую незаконного поведения Москвы, пытающейся создать сферу влияния, охватывающую страны, которые когда-то находились под властью Советского Союза. Помешать им реализовать свои демократические устремления в качестве полностью суверенных, независимых наций», – говорил глава Госдепа.

    Причем «для США основным свидетельством прогресса переговоров является деэскалация ситуации на Украине. Индикаторы этой деэскалации четко обозначила Венди Шерман: это либо возвращение российских войск в казармы, либо четкое объяснение Россией целей и характера военных учений, которые она проводит возле украинских границ», – говорит Дмитрий Суслов.

    Именно через украинскую призму отражены переговоры и в западных СМИ. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal – все они пишут исключительно об украинских итогах дискуссии. О том, что Россия обязалась не нападать на Украину или что она отказалась отводить войска.

    И такой акцент понятен. Для России Украина – не более чем локальная проблема российско-западных отношений. Узкий вопрос, в котором Вашингтон готов пойти на уступки «восточному варвару» – или же (как это будет восприниматься в Восточной Европе) вопрос, где США выступают в роли защитника Украины от российской агрессии.

    Но вот дискуссия о расширении НАТО – это фактически признание права Москвы участвовать на равных в определении базовых основ существования западного мира и европейской безопасности. Признание, которое Соединенные Штаты давать не готовы. По их мнению, Россия не является ни частью западной цивилизации, ни элементом европейского пространства, ни игроком, с которым нужно и можно считаться в глобальном плане.

    Западные СМИ и политики дают понять, что Москве не стоит прыгать выше головы. «Я смотрю, русские жалуются на недостаток понимания Западом требований Кремля в вопросах безопасности. И это действительно так. Почти все, что русские заявили в последние недели о НАТО или Украине, внезапно превратившихся в угрозу для России, является чистейшей выдумкой. Ошибкой по фактуре», – говорит бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

    Без компромиссов

    «И теперь вопрос за Россией. Будет ли Москва готова пойти навстречу США и допустить разделение повестки дня? Вести переговоры о вооружениях, учениях и Украине без продвижения по вопросу расширения НАТО?

    Если Россия будет привержена своей изначальной позиции, то дальнейшие переговоры будут, скорее всего, невозможны, а Москва вынуждена будет пойти на дальнейшую эскалацию напряженности. Не в виде каких-то действий против Украины, а эскалацию напряженности между Россией и НАТО с США», – говорит Дмитрий Суслов.

    Формально, конечно, Москва может удовлетвориться американским подходом и пойти на компромисс. Отказаться от каких-то письменных гарантий и положиться на здравый смысл, который существовал все последние годы.

    Ведь Соединенные Штаты могут не закрывать двери НАТО официально, но при этом закрыть их для Украины, Грузии и Молдавии просто по факту. То есть, по сути, делать то, что делают уже сейчас – ведь с Будапештского саммита, состоявшегося почти 14 лет назад, Киеву, Тбилиси и Кишиневу американцы не позволили ни на шаг приблизиться к членству в альянсе. Именно потому, что не хотели излишней эскалации в отношениях с РФ и понимали, что для России это красная линия.

    Наконец, все прекрасно осознают, что вступление в НАТО любой из указанных трех стран (имеющих территориальные конфликты, в которых так или иначе задействована Россия) может автоматически инициировать войну Запада с Москвой. Что же касается возможного размещения инфраструктуры НАТО на Украине, то этот вопрос как раз будет регулироваться соглашением об обычных вооруженных силах в Европе, которое Штаты согласны обсуждать.

    Однако России, вероятно, «понимания и осознания» недостаточно. Кремлю, по словам Сергея Рябкова, нужны «железные, юридические обязанности – не обещания, а именно гарантии». И в этих требованиях есть, безусловно, своя логика.

    Москва не готова полагаться на американское здравомыслие, поскольку здравомыслия этого с каждым годом у Вашингтона становится все меньше. Оно уступает место желанию поиграть на запретных ранее темах, чтобы оказать давление на неуступчивого оппонента – что сейчас США, например, делают в тайваньском вопросе. Итогом этого давления будет ненужная Москве эскалация, а то и тем более не нужная большая война. Именно поэтому Россия предлагает вернуть ответственность в российско-американские отношения и выстраивать их на основе твердых, четко прописанных гарантий безопасности.

    Что же касается украинского вопроса, то Россия, по всей видимости, продолжает считать его именно производным от российско-натовских отношений. И не собирается отчитываться за свое поведение перед Венди Шерман. «Мы сами решаем, где и когда проводить военные учения на нашей территории. И продолжим проводить их в интересах нашей безопасности», – говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне. Как, вероятно, Россия продолжит делать и другие шаги для обеспечения безопасности в случае, если Соединенные Штаты не изменят подход к переговорному процессу.


     
     
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