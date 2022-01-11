В Норвегии предложили предоставить России возможность вступить в НАТО

Норвежский генерал-лейтенант в отставке Роберт Моод заявил в статье для Aftenposten, что Западу необходимо изменить свое отношение к России и даже предоставить Москве возможность вступить в НАТО, чтобы избежать военного конфликта.

Бывший военачальник раскритиковал США и их союзников за антироссийскую политику после распада Советского Союза. Он отметил, что за прошедшие три десятилетия Россию так и не приняли в круг западных государств, а риторика стран Североатлантического альянса в рамках Совета Россия – НАТО была «больше похожа на унижение» Москвы, а не на диалог, передает РИА «Новости».

«Я также не помню, чтобы я видел хоть один фильм или сериал, где русские были бы положительными, а западные персонажи – отрицательными. Западная культура продвигает США и западноевропейцев как нечто безусловно хорошее. И культивирует при этом образ России и россиян как нечто однозначно злое, подлое и примитивное. <…> Мы искажаем реальность, изображая ее главным злодеем, а США и Запад – безупречными защитниками демократии», – заявил Моод.

Для налаживания диалога между Западом и Москвой генерал предложил отбросить привычное мышление и вести переговоры на основе взаимного уважения, личной дипломатии и вовлеченности всех сторон.

По мнению Моода, возможно, стоит реформировать существующие или создать новые международные институты, а также изменить политику НАТО.

«Может быть, НАТО и вправду больше сосредоточиться на обороне и открыть двери для всех, включая Россию, призвав своих членов отказаться от баз и ядерного оружия за пределами собственной территории? Если мы не начнем мыслить иначе, мы, скорее всего, быстро придем к еще большим конфликтам и войнам как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», – заключил генерал.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков после прошедших в Женеве консультаций с США заявил, что НАТО должно отказаться от освоения территории государств, вступивших в Североатлантический альянс после 1997 года. Он также призвал США к максимальной ответственности, подчеркнув, что нельзя недооценивать риски военной конфронтации. Однако в Госдепартаменте США отклонили требования России о нерасширении НАТО.

В прошлую пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением, что Запад якобы не гарантировал Москве, что НАТО не будет расширяться на восток. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не пойдет на компромиссы с Россией по ключевым пунктам безопасности, включая право стран на присоединение.

Напомним, в декабре минувшего года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. «Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 90-е годы. Ну и чего? Надули! Просто нагло обманули. Пять волн расширения НАТО. И теперь уже пожалуйста – в Румынии сейчас уже, в Польше появляются соответствующие системы», – сказал Путин.

Он напомнил, что Североатлантический альянс продвинулся к российским рубежам, сейчас уже идет речь о том, что и Украина будет в НАТО. «Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».

1 января президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств предложил начать предметные переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.

В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО Россия предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).

Напомним также, в июне 2017 года президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД