Америка начала разорение Европы

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22 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:06  |  vz.ru
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Какой отдых ждет россиян в этом году

Крым может недосчитаться половины рекордного турпотока Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Вылететь на отдых за границу для россиян снова стало непростым и недешевым удовольствием. Российские регионы должны бы этому радоваться и готовиться к новым рекордам по посещаемости. Однако ситуация и у них оказалась неоднозначной. На туристическом рынке правят два прямо противоположных фактора. Один помогает внутреннему туризму, а другой – нет.  Подробности...
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Индия поддерживает Россию по трем причинам

Индийцы помнят, как поддержал их СССР в 1961 году, и не хотят казаться неблагодарными Н. Акимушкин
Индийцы вдвое увеличили закупки российской нефти и отказались помогать Японии в доставке грузов на Украину. Надежды Вашингтона рассорить Москву и Нью-Дели пошли прахом по десятку разных причин, но стоит особенно выделить три из них – или даже четыре, если считать еще одну, почти мистическую. Подробности...
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Почему Зеленский не отводит войска из Донбасского котла

С каждым днем Украина теряет все больше людей и техники Сергей Аверин/РИА Новости
После освобождения Мариуполя еще одна крупная группировка ВСУ практически гарантированно рискует попасть в котел. Парадоксально, но Киев при этом не только не приказывает этим силам отойти, но даже еще более укрепляет их. О чем идет речь и как можно объяснить иррациональное поведение украинского военного руководства? Подробности...
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Эстония открыла охоту на русских журналистов и правозащитников

Митинги в защиту российских правозащитников и журналистов проходят в Эстонии Vladimir Novikov/YouTube
Сам факт сотрудничества с российскими государственными организациями и отстаивание интересов русских соотечественников – теперь в Эстонии достаточное основание для того, чтобы бросить человека в тюрьму. Примером тому служит судьба журналистов и правозащитников, попавших под каток эстонских органов безопасности. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Америка начала разорение Европы

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента. Подробности...

Как русские остановили последнее наступление Гитлера

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
В Донбассе развернулось крупнейшее маневренное сражение с 1945 года. Противник наверняка не будет спокойно смотреть, как окружают его лучшую группировку, и попробует нанести контрудар. Это не удивительно – немцы, например, были способны на серьезный контрудар даже весной 1945 года. Подробности...
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«Потолок цен» на нефть и газ из России обернется для ЕС новым шоком

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Реальных перспектив отказа Европы от российской нефти видится две. Плохая и очень плохая. Первая – скачок потребительских цен в странах ЕС. Вторая – «если Европа не станет покупать российскую нефть, обозленный Путин отключит ей газ». Подробности...
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Спецоперация на Украине расколола Хорватию

Шольцу грозит отставка из-за Украины

Приказ Путина по «Азовстали»

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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Как вы планируете провести летний отдых в этом году?
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Надо ли преподавать историю России в школах с 1 класса?
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    Владимир Прохватилов

    Америка начала разорение Европы

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		22 апреля 2022, 19:00

    США взяли курс на максимальное накачивание Украины вооружением и военной техникой. Их цель очевидна: навязать России войну на истощение и максимально ослабить ее. Украина и ее граждане в этом контексте выступают как расходный материал. В рамках пентагоновской концепции мультидоменной войны против России ведется информационная, кинетическая (боевые действия) и ресурсная война. Это ни для кого не секрет. А вот о тайной войне США против Евросоюза догадываются пока не все.

    Между тем Евросоюз является опасным цивилизационным и экономическим конкурентом США и примкнувшей к ним Великобритании. Сейчас американцы успешно превращают Евросоюз в свою криптоколонию, вынуждая Европу отказаться от российского нефтегаза и подсесть на заокеанские энергоносители.

    В настоящее время США сокращают поставки сжиженного природного газа (СПГ) на азиатские рынки в пользу Европы. США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок как минимум 15 млрд кубометров СПГ в Европу в этом году, чтобы заместить российский экспорт, говорится в сообщении на сайте Белого дома. «Стороны решили создать совместную рабочую группу по снижению зависимости Европы от импорта энергоресурсов из России. США ставят Евросоюзу жесткое условие: «Европа должна платить за топливо с наценкой, чтобы перебить спрос азиатских потребителей», – пишет Forbes.

    25 марта Германия под давлением США «представила план по практически полному прекращению импорта российских энергоресурсов к середине 2024 года», сообщило Bloomberg. Министр экономики и борьбы с изменением климата Германии Роберт Хабек подчеркнул, что уже к середине года страна хочет сократить ввоз российской нефти, а к концу 2022 года – стать «почти независимой» от него. К осени Германия может снизить и импорт российского угля. На фоне вводимых США и Евросоюзом санкций против экспорта российских энергоносителей Россия успешно перенаправляет экспорт нефти и газа с США и ЕС на Азию, что в самой ближайшей перспективе станет «экономическим шоком» для всего мира и, в частности, для Старого Света, пишет британская  The Guardian. «Экономический шок» заключается в той самой наценке на американский газ, которую Америка вынуждает европейцев платить за свой СПГ.

    Европейский газовый рынок – это задворки мирового рынка СПГ, он полностью зависит от конъюнктуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так как азиатский рынок физически намного больше. Если падают цены на СПГ в Азии, то вслед за ними падают цены в Европе, и наоборот. Перенаправление потоков СПГ из США в Европу приведет к росту цен на газ в АТР, и американские газовозы пойдут в Азию, если Евросоюз не выполнит упомянутое выше условие США – платить за газ с наценкой. В итоге Евросоюз, принужденный к отказу от российского газа, будет платить за электричество и тепло совершенно космические деньги.

    Фото: REUTERS/Dado Ruvic

    Уже сейчас европейская экономика близка к коллапсу. Полный отказ от российских энергоносителей станет для Евросоюза самой настоящей катастрофой. На фоне нарастающего экономического кризиса гигантские инвестиционные фонды Америки, такие как BlackRock и Vanguard, проникли во все значимые европейские промышленные и финансовые структуры. И если во Франции общественность еще позволяет себе выражать возмущение этим прискорбным фактом, то в Германии словно воды в рот набрали.

    США открыли и второй фронт цивилизационной войны против Старого Света – миграционный. Проамериканские ставленники во главе стран Евросоюза сквозь пальцы смотрят на очередную неконтролируемую волну иммиграции. Европейские элиты в значительной степени утратили волю, а европейские государства потеряли свою субъектность в том, что касается их непосредственных интересов. Так, когда в 2017 году Европу захлестнул огромный поток беженцев из Сирии, Евросоюз под давлением общественного мнения долгое время отказывался принимать у себя сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Однако тесно связанная с ЦРУ американская консалтинговая компания McKinsey продавила евробюрократов и разработала логистику для приема и размещения в Европе целого миллиона новых мигрантов.

    А между тем многочисленные общины иммигрантов из стран исламского мира, во множестве образовавшихся на территории Европы в последние полвека, хорошо организованы и де-факто самоуправляемы. Мусульманские общины в Старом Свете сегодня самостоятельно решают практически любые бытовые вопросы. Многочисленные мусульманские частные школы ухитряются даже получать государственные субсидии. Мусульманские диаспоры перехватывают у традиционных европейских мафий контроль над наркотрафиком. Многие мусульманские общины Европы уже сейчас обособлены от местных властей, так как получают через мечети, культурные центры и благотворительные организации широкое финансирование от Катара, Саудовской Аравии и Турции.

    Хаос и беспорядки в странах Евросоюза становятся еще более вероятными на фоне миллионов эмигрантов с Украины, число которых сегодня возрастает по экспоненте (1 марта – 0,68 млн; 16 марта – 3,2 млн; 1 апреля – 4,2 млн; 7 апреля – 4,4 млн), и если этот повышающий тренд не изменится, то к началу лета с Украины могут эмигрировать более 10 млн человек. Европу ожидает масштабная гуманитарная катастрофа, купировать которую не помогут никакие финансовые вливания. Нарастает энергетический и вызванный им промышленный кризис. Поскольку Евросоюз покорно следует в фарватере США, то экономическая ситуация будет и далее ухудшаться, так как за американские энергоносители Европа будет платить дороже, чем за российские. В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.

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