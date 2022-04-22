Америка начала разорение Европы

США взяли курс на максимальное накачивание Украины вооружением и военной техникой. Их цель очевидна: навязать России войну на истощение и максимально ослабить ее. Украина и ее граждане в этом контексте выступают как расходный материал. В рамках пентагоновской концепции мультидоменной войны против России ведется информационная, кинетическая (боевые действия) и ресурсная война. Это ни для кого не секрет. А вот о тайной войне США против Евросоюза догадываются пока не все.

Между тем Евросоюз является опасным цивилизационным и экономическим конкурентом США и примкнувшей к ним Великобритании. Сейчас американцы успешно превращают Евросоюз в свою криптоколонию, вынуждая Европу отказаться от российского нефтегаза и подсесть на заокеанские энергоносители.

В настоящее время США сокращают поставки сжиженного природного газа (СПГ) на азиатские рынки в пользу Европы. США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок как минимум 15 млрд кубометров СПГ в Европу в этом году, чтобы заместить российский экспорт, говорится в сообщении на сайте Белого дома. «Стороны решили создать совместную рабочую группу по снижению зависимости Европы от импорта энергоресурсов из России. США ставят Евросоюзу жесткое условие: «Европа должна платить за топливо с наценкой, чтобы перебить спрос азиатских потребителей», – пишет Forbes.

25 марта Германия под давлением США «представила план по практически полному прекращению импорта российских энергоресурсов к середине 2024 года», сообщило Bloomberg. Министр экономики и борьбы с изменением климата Германии Роберт Хабек подчеркнул, что уже к середине года страна хочет сократить ввоз российской нефти, а к концу 2022 года – стать «почти независимой» от него. К осени Германия может снизить и импорт российского угля. На фоне вводимых США и Евросоюзом санкций против экспорта российских энергоносителей Россия успешно перенаправляет экспорт нефти и газа с США и ЕС на Азию, что в самой ближайшей перспективе станет «экономическим шоком» для всего мира и, в частности, для Старого Света, пишет британская The Guardian. «Экономический шок» заключается в той самой наценке на американский газ, которую Америка вынуждает европейцев платить за свой СПГ.

Европейский газовый рынок – это задворки мирового рынка СПГ, он полностью зависит от конъюнктуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так как азиатский рынок физически намного больше. Если падают цены на СПГ в Азии, то вслед за ними падают цены в Европе, и наоборот. Перенаправление потоков СПГ из США в Европу приведет к росту цен на газ в АТР, и американские газовозы пойдут в Азию, если Евросоюз не выполнит упомянутое выше условие США – платить за газ с наценкой. В итоге Евросоюз, принужденный к отказу от российского газа, будет платить за электричество и тепло совершенно космические деньги.

Уже сейчас европейская экономика близка к коллапсу. Полный отказ от российских энергоносителей станет для Евросоюза самой настоящей катастрофой. На фоне нарастающего экономического кризиса гигантские инвестиционные фонды Америки, такие как BlackRock и Vanguard, проникли во все значимые европейские промышленные и финансовые структуры. И если во Франции общественность еще позволяет себе выражать возмущение этим прискорбным фактом, то в Германии словно воды в рот набрали.

США открыли и второй фронт цивилизационной войны против Старого Света – миграционный. Проамериканские ставленники во главе стран Евросоюза сквозь пальцы смотрят на очередную неконтролируемую волну иммиграции. Европейские элиты в значительной степени утратили волю, а европейские государства потеряли свою субъектность в том, что касается их непосредственных интересов. Так, когда в 2017 году Европу захлестнул огромный поток беженцев из Сирии, Евросоюз под давлением общественного мнения долгое время отказывался принимать у себя сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока. Однако тесно связанная с ЦРУ американская консалтинговая компания McKinsey продавила евробюрократов и разработала логистику для приема и размещения в Европе целого миллиона новых мигрантов.

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А между тем многочисленные общины иммигрантов из стран исламского мира, во множестве образовавшихся на территории Европы в последние полвека, хорошо организованы и де-факто самоуправляемы. Мусульманские общины в Старом Свете сегодня самостоятельно решают практически любые бытовые вопросы. Многочисленные мусульманские частные школы ухитряются даже получать государственные субсидии. Мусульманские диаспоры перехватывают у традиционных европейских мафий контроль над наркотрафиком. Многие мусульманские общины Европы уже сейчас обособлены от местных властей, так как получают через мечети, культурные центры и благотворительные организации широкое финансирование от Катара, Саудовской Аравии и Турции.

Хаос и беспорядки в странах Евросоюза становятся еще более вероятными на фоне миллионов эмигрантов с Украины, число которых сегодня возрастает по экспоненте (1 марта – 0,68 млн; 16 марта – 3,2 млн; 1 апреля – 4,2 млн; 7 апреля – 4,4 млн), и если этот повышающий тренд не изменится, то к началу лета с Украины могут эмигрировать более 10 млн человек. Европу ожидает масштабная гуманитарная катастрофа, купировать которую не помогут никакие финансовые вливания. Нарастает энергетический и вызванный им промышленный кризис. Поскольку Евросоюз покорно следует в фарватере США, то экономическая ситуация будет и далее ухудшаться, так как за американские энергоносители Европа будет платить дороже, чем за российские. В среднесрочной перспективе Евросоюз окажется на грани гражданской войны. США достигнут своей стратегической цели по устранению с геополитической арены своего главного цивилизационного конкурента.