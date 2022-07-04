В Кремле отреагировали на беспорядки в Каракалпакии

События в Каракалпакии – это внутреннее дело Узбекистана, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Узбекистан – это наш союзник, дружественная страна, наш очень важный партнер. Все, что происходит в Узбекистане, является внутренним делом этой страны», – сказал представитель Кремля, говоря о том, следит ли Москва за событиями в Каракалпакии, передает ТАСС.

При этом у российской стороны нет сомнений, что власти страны урегулируют ситуацию.

«Мы не сомневаемся, что при активной работе руководства республики все имеющиеся проблемы будут урегулированы», – заключил Песков.

В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.

В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.

В генпрокуратуре Узбекистана сообщали, что в результате событий в регионе погибли 18 человек.