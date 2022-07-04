При беспорядках в узбекском Каракалпакстане погибли 18 человек

В ходе массовых беспорядков в Каракалпакии погибли 18 человек, сотни получили ранения, сообщил представитель генпрокуратуры Узбекистана Аброр Маматов.

«В ходе массовых беспорядков, прошедших в Нукусе 1 и 2 июля, погибли 18 человек, всего же ранения и травмы различной тяжести получили 243 гражданина, в том числе 38 сотрудников правоохранительных органов», – сказал Маматов в эфире «Узбекистан 24», передает ТАСС.

По данным Нацгвардии страны, координирующей действия правоохранителей Узбекистана, большая часть пострадавших уже дома.

«Сейчас из 243 обратившихся в лечебные учреждения 149 получили необходимую медицинскую помощь и отпущены по домам, 94 человека находятся в медстационарах», – уточнил пресс-секретарь Нацгвардии Даврон Джуманиязов.

Маматов отметил, что генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье «Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан».

«В связи с данной ситуацией для обеспечения верховенства закона было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК Узбекистана», – приводит слова Маматова РИА «Новости».

По этой статье предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.

В пятницу в автономной республике Каракалпакия начались волнения из-за возможного лишения региона автономии и права на выход из состава Узбекистана. Позже стало известно о восстановлении порядка в Нукусе силами полиции. МВД Узбекистана сообщило, что в Каракалпакии была пресечена попытка захвата органов госвласти преступной группой.

В субботу президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приехал в Нукус, где днем ранее прошли беспорядки, и предложил сохранить в Каракалпакии автономию. Он также объявил в Каракалпакии до 2 августа режим чрезвычайного положения и ввел комендантский час.