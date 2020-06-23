«Подарки» от русского народа требуют благодарности

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23 июня, вторник  |  Последнее обновление — 10:32  |  vz.ru
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Когда россияне смогут отдыхать за границей

Летний отдых за границей в этом году сомнителенФото: Enrique Calvo/Reuters
Ряд популярных у россиян туристических направлений снимают ограничения, вызванные коронавирусом – хотя и не до конца. И хотя МИД по-прежнему не рекомендует выезжать за границу, а авиаперелеты весьма ограничены, многие уже сейчас хотели бы, как это было прежде, провести отпуск за рубежом. Можно ли ожидать, что эта возможность вернется к нам уже этим летом?  Подробности...
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Зачем СБУ завербовала российского полицейского

39-летний подполковник Дмитрий Борзенков успел сделать в МВД хорошую карьеруФото: 46.мвд.рф
Начальник райотдела полиции Курской области, подполковник МВД Борзенков арестован по подозрению в госизмене: по данным ФСБ, он передавал СБУ содержащие гостайну сведения. Какими секретами располагал и чем мог заинтересовать Киев начальник полиции из приграничного с Украиной региона? Впрочем, есть мнение, что вербовка провинциального полицейского была вызвана непрофессионализмом сотрудников СБУ. Подробности...
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Отрыв днища. Как справиться с катастрофой в Норильске

Работы на месте разлива топлива близ ТЭЦ-3, Норильск. На фото – тот самый резервуарФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В Норильске продолжаются работы по ликвидации последствий крупнейшей экологической катастрофы – разливу резервуара с соляркой. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД на месте изучил, как теперь объясняют причины произошедшего, как люди и техника восстанавливают отравленную землю – и что нужно сделать, чтобы ничего подобного больше никогда не случилось. Подробности...
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Россия подстрахует Сербию от предательства

Столь высокий результат на выборах, по мнению Вучича, обязывает ускорить процесс вступления Сербии в ЕСФото: REUTERS/Marko Djurica
Во вторник в Россию с двухдневным визитом прибывает президент Сербии Вучич, триумфально выигравший выборы. А уже в субботу в Вашингтоне Трамп предложит ему и албанскому лидеру Косова сделку по окончательному решению их проблемы. Это более важное событие для нас, чем может показаться на первый взгляд. Москва должна воспользоваться возможностью и подстраховать сербов от страшной ошибки. Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Подарки» от русского народа требуют благодарности

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Настоящая буря поднялась среди политологов после слов Владимира Путина об исконно русских территориях, отошедших к другим странам после распада СССР. Многие подумали, что пришло время заявить о территориальных претензиях России к своим соседям. Подробности...

Конституция должна быть обращена к «глубинному народу»

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Конституция в ее российском понимании – инструмент весьма условно юридический (впрочем, как и американская). Это – политически-философско-духовная декларация на тему «кто мы и куда идем». Подробности...

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              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 23 июня 2020, 09:16

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              Президент России Владимир Путин продолжает устраивать исторический ликбез для внешних партнеров. Вслед за напоминанием об уроках Второй мировой войны и причинах ее начала российский лидер рассказал об особенностях территориального устройства Советского Союза.

              Без территориальных требований

              «При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, но поскольку не было прописано процедуры, то возникает вопрос. Если республика вошла в состав СССР, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом решила выйти из состава этого Союза, то тогда выходила бы с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа!» – отметил Владимир Путин.

              И сейчас все гадают, к чему российский президент вспомнил эту историю. Так, украинское издание «Хвиля» уверено: «Президент России Владимир Путин заявил, что одна из поправок в Конституцию направлена на то, чтобы «подарки русского народа» не оставались у республик, которые захотят выйти из состава РФ». Эксперты, живущие не в мире майданных фантазий, считают, что слова Владимира Путина были отправлены вовне – российским соседям.

              Напомним, что стран, утащивших при распаде СССР наибольшие подарки от русского народа, три. Это Белоруссия с ее восточными землями. Казахстан, северная часть после выхода страны из СССР была заселена сплошь русскими. А также Украина, которая хоть и осталась без части подарков (Крым), но все равно почти наполовину состоит из чисто русских земель. И как минимум с двумя странами из этого списка – Украиной и Белоруссией – у России сейчас проблемы, связанные с вопросами суверенитета.

              Фото: Белинский Юрий/ТАСС

              Не вылезающая из состояния гражданской войны Украина обвиняет Россию в попытке аннексировать часть ее «исконной территории» (заставляя некоторых российских экспертов жалеть о том, что аннексию не совершили в 2014-м – хоть было бы за что обвинять). А в Белоруссии элементом предвыборной кампании стали сказки о том, что Кремль хочет устроить против Лукашенко майдан.

              Получается, Кремль претендует на территории соседей? По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова – нет. «У России нет территориальных претензий к соседям», – отметил чиновник и добавил, что Путин лишь приводил пример системных просчетов, которых не должно быть в Конституции. Действительно, Москва ни к кому никаких требований не выдвигает и не планирует делать это в ближайшее время. Не собирается даже угрожать подобным сценарием.

              В ином случае одной из утвержденных поправок стало бы предложение Богдана Беспалько о так называемой русской ирреденте, за которую агитировала значительная часть русских националистов. Речь шла о том, чтобы в Конституции был прописан пункт, позволяющий России присоединять населенные русскими части соседних государств. В Кремле от этого положения отказались как от чисто провокационного (не стоит забывать, что воссоединение с Крымом прошло без всяких особых пунктов Конституции).

              Счетом на счета

              Судя по всему, Владимир Путин решил включиться в историческую дискуссию, которая идет на постсоветском пространстве. Дело в том, что концепция «российской оккупации» стала историческим нарративом во многих странах постсоветского пространства. И если в 1990-е годы кому-то казалось, что эта националистическая волна – явление ситуативное (вызванное стремлением новых властей укрепить национальные государства, а также отъездом из новообразованных республик образованной интеллигенции и заменой ее на понаехавших из деревень/хуторов/кишлаков Шариковых, способных лишь кричать лозунги), то их надежды не оправдались.

              Ситуативное стало постоянным – «музеи оккупации» не закрывают, а элиты постоянно рассказывают о российской оккупации в надежде на то, что Москва будет каяться и субсидировать республики в обмен на «дружбу». Апофеозом неблагодарности стала нынешняя информационная кампания в Белоруссии – о том, что Москва хочет чуть ли не вернуть республику «под плетку» и «обуть в лапти». Лукашенко и другим авторам этой кампании из его администрации должно быть совестно за такое сравнение.

              Под плеткой белорусы ходили в рабстве у поляков, тогда как в Российской империи и в Советском Союзе они были, по сути, русскими. Титульной нацией. Именно поэтому Владимир Путин, видимо, решил ответить счетом на счета. Напомнить, на чьем историческом наследии живут сейчас новые независимые государства. И хочется надеяться, что в России продолжат раскрывать глаза соседей на очевидные истины.

              В частности, можно напомнить, в каком состоянии входили в СССР республики той же Средней Азии – состоянии, мало чем отличающемся от современного Афганистана. Кто и как занимался индустриализацией этих республик, превращая их из патриархальных в современные, образованные урбанистические общества (ненужные, кстати, местным элитам – поэтому после развала СССР во многих из республик произошла деиндустриализация и возврат к байским традициям или казацкой вольнице).

              Ну и, наконец, отметить, что вообще-то до выхода из СССР устойчивую независимую государственность примерно в нынешних границах имели, помимо России, лишь Армения, Грузия, Литва и Молдавия. Все остальные постсоветские страны были лишь территориями, населенными разными народами и собранными в государства Лениным и Сталиным.

              Сейчас, конечно, наши соседи отказываются это признавать, вместо этого придумывая свою историю государственности и ведя ее от Тимура, Саманидов и черноморских копателей. Любое напоминание о том, кем эти страны были до вхождения в состав России или СССР, вызывает агрессию – иногда весьма конфузную. Например, когда Путин сказал, что у казахов не было государственности до Нурсултана Назарбаева, в Казахстане поднялась волна недовольства – хотя российский президент лишь процитировал самого Назарбаева.

              Никто не требует от наших соседей какую-то компенсацию за цивилизаторскую роль России. И тем более никто не собирается пересматривать существующие границы. От российских соседей требуется лишь не проявлять неблагодарность к Москве, которая кормила, обучала и защищала их столько веков. И которая (если взять некоторые республики) продолжает делать это вплоть до сегодняшнего дня.


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