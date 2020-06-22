В Кремле заявили об отсутствии у России территориальных претензий к соседям

Территориальных претензий к соседним странам у России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, у России нет территориальных претензий к своим соседям», – сказал Песков, комментируя вопрос о прозвучавшем накануне высказывании президента Владимира Путина.

Напомним, в эфире «России 1» Путин, говоря о предлагаемых в Конституцию поправках, отметил, что при создании СССР не была прописана процедура выхода республик из его состава.

Путин обратил внимание на ситуацию, при которой «(та или иная) республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.

«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», – заметил он.