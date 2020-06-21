Путин напомнил, как республики «тащили» из СССР «подарки» русского народа»

Глава российского государства Владимир Путин напомнил о том, что у республик СССР было право выхода, но процедуру выхода не прописали заранее.

Путин обратил внимание на ситуацию, при которой «республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой «багаж» огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий», а затем решила выйти из Советского Союза.

«Ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой «подарки» от русского народа», – приводит слова президента России ТАСС.

Путин посетовал, что «ничего этого не было прописано».

Напомним, Путин также указывал, что Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР.