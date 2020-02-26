Путин: Россия как правопреемница СССР не получила полагающиеся ей зарубежные активы

Россия выплатила долги всех бывших советских республик, но так и не получила полагающиеся ей зарубежные активы СССР, заявил президент Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Он отметил, что тот факт, что Россия является правопреемницей СССР, очевиден, передает ТАСС.

«И все согласились с тем, что мы правопреемники, когда нужно было возвращать кредиты за все республики бывшего Советского Союза. Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили», – сказал Путин.

По его словам, «весь мир был очень счастлив», что Россия взяла обязательства по долгам в обмен на активы бывшего СССР за рубежом на себя.

«Мы кредиты-то погасили за всех, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на пространстве Советского Союза государства нам так и не передали», – обратил внимание президент.

Глава киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров на встрече предложил записать в Конституции, что Российская Федерация является наследницей и Российской империи, и СССР. Как отметил Шахназаров, «было бы правильно как-то связать всю» историю страны «в нечто единое».

Путин в ответ заметил, что на этом можно сделать акцент, однако подчеркнул, что аналогичную идею, но в более тонкой формулировке, выдвинул и гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. «Но в целом вы правы, надо просто еще раз проанализировать текст, посмотреть», – сказал президент.

«Правопреемственность и связанность каждого исторического этапа – это очень важная вещь», – заключил президент, отметив, что нужно будет еще раз посмотреть на предложения о соответствующих поправках.

Напомним, дискуссию о правопреемственности России недавно актуализировал судья Конституционного суда Константин Арановский, который назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна считаться правопреемницей «репрессивно-террористических деяний» советской власти. В Кремле с ним не согласились.

Отметим, что Россия выплачивала советские долги даже по сути несуществующему государству – Социалистической Федеративной Республике Югославия.