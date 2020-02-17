В Кремле оценили высказывание судьи КС о «незаконности» СССР

Кремль исходит из того, что Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал публикацию особого мнения судьи Конституционного суда Константина Арановского, который назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

«Это мнение судьи Конституционного суда, существует практика публикации такого мнения», – передает ТАСС слова Пескова.

Он сказал, что в Кремле оставляют особое мнение судьи без комментариев и исходят из того, что «Россия и де-юре, и де-факто является правопреемницей Советского Союза».

Ранее мнение Арановского прокомментировали журналисты, политологи и блогеры. Так, телеведущий Владимир Соловьев задался вопросом о том, кто в таком случае победил во Второй Мировой войне. А президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский увидел в заявлении судьи «тяжелейшее оскорбление миллионам людей, жившим в СССР, защищавшим ЭТУ страну и отдавшим за нее жизнь».