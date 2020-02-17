Блогеры оценили заявление судьи КС о «незаконно созданном» СССР

Журналисты, политологи и блогеры обсуждают заявление судьи Конституционного суда Константина Арановского, который назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Россия не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

«А кто тогда победил в Великой Отечественной войне? Тогда надо отказаться от места в ООН, СБ? От всех международных договоров и признать границы России на 1913 год? Какие удивительные люди оказываются судьями Конституционного суда», – написал в своем Telegram-канале теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в связи с заявлением Арановского написал: «Дожили». «То есть он, судья Константин Арановский, имеет такое мнение по поводу нашей истории. На что имеет право – он же судья. И это его мнение, чего он, не исключено, не понимает, обнуляет решения КС, ставит под сомнение сам статус этого органа, да и много чего еще», – подчеркнул политолог.

«Про тяжелейшее оскорбление, которое судья нанес миллионам людей, жившим в СССР, защищавшим ЭТУ страну и отдавшим за нее жизнь, и говорить не стоит. За это судить надо», – считает Сатановский.

Он напомнил о принятом в России законе о защите чувств верующих. «А как насчет чувств тех, кого оскорбляет вытирание ног о Советский Союз? И верующих, и неверующих?» – написал Сатановский.

По его словам, «ни один внешний враг не принесет стране такого вреда, как враг внутренний», который «себя врагом не считает, но напротив, полагает носителем истины в последней инстанции, возвращающий страну на праведный путь».

«Мало нам было междоусобных войн и революций, новые их организаторы нарисовались... (...) И большевики не святые. И белые. И все прочие, начиная с царя. Так что если не оставить историю историкам, перережем друг друга на раз», – подчеркнул политолог.

Историк Борис Якеменко в свою очередь с иронией отметил, что из прозвучавшего следует, что «все, что происходило в незаконном СССР является незаконным, в том числе и зарождение на свет судьи Конституционного суда Арановского».

«Из этого логическим образом неопровержимо вытекает, что все статусы и деяния незаконного Арановского являются незаконными, в том числе его статус судьи и его слова. Поэтому принимать в расчёт слова Арановского, равно как и его самого, не представляется возможным до тех пор, пока Арановский не будет узаконен», – заключил Якеменко.

Историк, писатель и радиоведущий Армен Гаспарян написал, что Арановский «стал на путь кампфа».

Напомним, Арановский высказался по поводу правовой ответственности России за преступления, совершенные советской властью, выразив свое мнение по декабрьскому постановлению КС о возмещении отнятого во время репрессий жилья. Судья назвал советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти».

По его мнению, у России должен быть конституционный статус государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни «лично», ни в правопреемстве».