Взгляд
19 июня, пятница  |  Последнее обновление — 14:10  |  vz.ru
Разделы

В России задумались о налогах для богатых

Кризис провоцирует искать деньги у богатыхФото: Владимир Смирнов/ТАСС
Эксперты вернулись к идее увеличить налоги на доходы богачей. В тяжелый для экономики период самое время вспомнить о социальной справедливости и заставить богатых заплатить за бедных. На Западе это обычная практика. Однако Россия до сих пор так и не ввела прогрессивную ставку НДФЛ. И на это были вполне объективные причины.  Подробности...
Перейти а раздел…

В чем главный смысл статьи Путина о войне

Героизм советских солдат не должен быть предан забвениюФото: РИА Новости
Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

«Приказано спасти». Как на Псковщине работает «медицинский десант»

Доктора Багаутдин Муслимов (слева) и Олег Черныш – врачи, приехавшие из Москвы помогать псковским коллегамФото: Юрий Васильев
Псковская область стала одним из регионов, куда по просьбе Владимира Путина на борьбу с коронавирусной инфекцией отправились врачи из Москвы. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД выяснил, почему «медицинский десант» из столицы понадобился на Псковщине – где в первом приближении успехи и проблемы противодействия COVID-19 аналогичны многим другим регионам России. Подробности...
Перейти а раздел…

Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

Бывший президент Украины потерял свой пост в том числе из-за крайней невоздержанности в религиозном рвенииФото: REUTERS/Gleb Garanich
Томос об автокефалии для так называемой Православной церкви Украины привел к уголовному делу против экс-президента страны Петра Порошенко. В свое время бывший украинский лидер активно добивался получения этого томоса у Константинопольского патриарха, и вот теперь этой историей заинтересовались украинские силовики. В самом этом событии есть большая насмешка истории. Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Страшилки о маме-гее отстали от жизни

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавно по соцсетям прошумел ролик, агитирующий за поправки в Конституцию, изображающий усыновление ребенка однополой парой. Я тоже против таких роликов. Но совсем с другой стороны. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев

Олигархи сохранили психологию нищебродов

Герман Садулаев, писатель, публицист
По-настоящему богатый человек построил храм, мечеть или синагогу, содержит на свои деньги интернат для детей с трудностями развития и хоспис для тяжелобольных. У него яхта покороче, но на самом деле богач – он, а не тот, с длинной яхтой. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

С долларов пора убрать портреты рабовладельцев

Максим Соколов, публицист
Если память о расизме так нестерпима, то что ФРС США будет делать с портретами на дензнаках? Ведь безгрешен по этой части только Грант – даже Линкольна уже обвиняют в расизме. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главная ошибка Дональда Трампа

    Финны облизнулись на русскую Карелию

    Российские и советские актеры, побывавшие за решеткой

      Перейти а раздел…

      В парке «Патриот» освятили главный храм Вооруженных сил России

      Патриарх Кирилл в воскресенье освятил собор Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России. Глава РПЦ заявил, что решил «возложить на себя обязанности настоятеля сего святого храма». Церемония открытия собора должна была состояться 9 мая, но ее отложили из-за пандемии коронавируса
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      День России запомнится красочными видеопредставлениями

      В честь прошедшего 12 июня Дня России разнообразные объекты и здания были раскрашены в цвета российского флага – как с помощью световых эффектов в темное время суток, так и другими методами. На фото – Дом Правительства России в Москве
      Подробности...

      Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

      Крайне выразительными с визуальной точки зрения оказались похороны чернокожего Джорджа Флойда. Его гибель в результате грубого задержания полицией стала спусковым крючком для масштабных беспорядков в США, а сам Флойд превратился в икону и символ негритянского сопротивления дискриминации
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Сейчас обсуждается идея повышения подоходного налога для богатых. С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить взимаемый налог?
          • С 70 тыс. рублей и более

          • Со 150 тыс. рублей и более

          • С 500 тыс. рублей и более

          • С 1 млн рублей и более

          • Оставить единую ставку налога как сейчас

          Стоит ли близким погибшего Сергея Захарова принимать компенсацию от виновника ДТП, актера Михаила Ефремова?
          • Да, в любом случае

          • Все зависит от суммы компенсации

          • Нет, никаких денег от Ефремова брать они не должны

          Как поступить с американским шпионом Полом Уиланом?
          • Обменять на россиянина Виктора Бута

          • Оставить отбывать наказание в российской тюрьме

          • Отпустить, чтобы не ухудшать отношения с США

            Перейти а раздел…

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

            Что такое «гаражная амнистия» и как зарегистрировать свой гараж?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:ЦБ снизил ключевую ставку до исторического минимума в 4,5%
              Путин провел телефонный разговор с ЛукашенкоПесков рассказал о «кандидате Кремля» на выборах в БелоруссииВ Кремле прокомментировали смерть бывшего главы ЧувашииНалоговое соглашение России и Кипра может быть расторгнуто
              Назван мотив мужчины, застрелившего двух женщин и ребенка в МосквеЦискаридзе заявил о «чудовищном моральном состоянии» ЕфремоваПентагон призвал к срочным переговорам с Россией по контролю над вооружениямиСбербанк ввел комиссию для переводов через банкоматы
              Опубликованы документы о поведении немцев при штыковых атаках красноармейцевЧеченцам запретили проведение митинга в Париже после беспорядков в ДижонеПесков оценил слова Болтона о способности Путина манипулировать ТрампомВ Госдуме предостерегли Киев от добычи газа вблизи Крыма

              «маски сорваны»


              Лукашенко заявил о срыве «майдана» в Белоруссии

              Великая Отечественная


              Историк объяснил, зачем засекречивали успехи Красной армии в первые дни войны

              актеры и зрители


              Домогаров отказался выходить на сцену перед критиками Ефремова

              Видео

              выборы в белоруссии


              Минск подключил США и Европу к устранению соперника Лукашенко

              Томос об автокефалии


              Раскол православия на Украине ударил бумерангом по Порошенко

              начало 1990-х


              Финны облизнулись на русскую Карелию

              битва за территорию


              Чеченская диаспора предъявила Франции свои порядки

              Кто виноват?


              Алексей Зензинов: Французская искра в американском костре

              Трудности перевода


              Денис Палецкий: «Военное положение» в Пекине не такое уж и военное

              Великое пробуждение


              Геворг Мирзаян: Белую Америку вынудили голосовать за Трампа

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              С какой суммы ежемесячного дохода нужно увеличить ставку подоходного налога для богатых?

              В чем главный смысл статьи Путина о войне

              Героизм советских солдат не должен быть предан забвению   19 июня 2020, 13:38
              Фото: РИА Новости
              Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Владимир Путин написал программную статью, посвященную причинам начала Второй мировой войны. Но текст этот не о истории – он о современном мире. Мире, где совершаются ошибки, аналогичные тем, что совершали близорукие западные элиты в 20-е и 30-е годы. Мире, который может расплатиться за них точно так же, как расплатился в страшные 40-е – в случае, если забудет уроки истории, о которых говорит Владимир Путин.

              Сама статья опубликована на сайте одного из ведущих западных журналов, посвященным международным отношениям – The National Interest. Она перепечатана и переведена на официальном сайте Кремля, однако внимательный читатель заметит определенное несоответствие. В английском варианте статья называется «Настоящие уроки 75-летней годовщины Второй мировой войны», тогда как переведенный вариант озаглавлен «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим».

              Русский вариант в данном случае правильнее. Не только с точки зрения исторических фактов (Вторая мировая началась все-таки не 75 лет назад – не в 1945 году), а с точки зрения содержания статьи. Она не о прошлом, а о будущем.

              Да, формально Владимир Путин скрупулезно описывает события далеких и бурных 30-х годов, однако описывает их таким образом и таким языком, что между строк постоянно проводятся параллели с днем сегодняшним. И параллели эти отнюдь не оптимистичные.

              Так, Владимир Путин пишет о том, что причиной Второй мировой стала «глубокая несправедливость», заложенная в завершившем Первую мировую Версальском договоре. И президент прав – Германия несла не большую ответственность за Первую мировую, чем Великобритания или даже Франция, однако по ее итогам Берлин не только был обвинен во всех грехах, но еще и ограблен, унижен и фактически выключен из послевоенного устройства мира. Что не только породило недовольство среди населения Германии, но и сделало глобальную систему управления (которая должна включать в себя всех важных игроков) нерепрезентативной, а потому ущербной.

              Параллель со современностью тут очевидна. Советский Союз не то что не нес большую ответственность, а не был даже инициатором холодной войны – ее начал Запад. Начал, выиграл – и повесил на наследницу СССР, Россию, всю вину за ее начало, ход и жертвы. После чего по праву победителя выбросил в 90-е годы Москву из глобального «Совета директоров», начав перекраивать мир по своему желанию.

              Даже сейчас, когда, по словам Трампа, для решения важных вопросов внутри «Большой семерки» ему приходится звонить Путину, Запад отказывается возвращать Москву в состав «Совета директоров», продолжая вместо этого политику дискриминации. И дискриминации не только России – в «Совет директоров» не пускают вторую экономику мира, то есть Китай. Подобное поведение ведет к противостоянию Москвы, Пекина и других дискриминируемых стран самой системе западного устройства мира, борьбе за место под солнцем – то есть к глобальному конфликту.

              Еще одной причиной Второй мировой, по мнению президента, стали политические и экономические инвестиции, сделанные западными политиками в «правые националистические движения». Сделанные во имя сдерживания чуждой западным элитам идеи – коммунизма. Да, Владимир Путин не акцентирует на этом внимание, пробрасывает мысль – однако примерно такой же процесс происходит сейчас. Западные политики инвестируют огромные средства в радикальные движения – причем как праворадикальные и националистические (на постсоветском пространстве, для сдерживания чуждой идеи о равенстве с Россией и необходимости уважать ее интересы), так и в леворадикальные у себя дома, для сдерживания чуждых для западных элит идей демократии, ответственного правления и равенства всех перед законом.

              И если кому-то кажется, что громящие американские города левые радикалы из антифа, нацистское по своей сути движение Black Lives Matter и другие являются исключительно проблемой зажравшихся и заигравшихся в политкорректность западных обществ, то он ошибается. Запад пытается навязывать свой образ жизни всем странам и (учитывая манипулятивные возможности «борьбы за толерантность» и «борьбы за гражданские права») станет продвигать леворадикальные идеи по всему миру. Усиливая внутренние проблемы и радикализм в этих странах, создавая (вольно или невольно – без разницы) предпосылки для «идеального шторма» в виде глобального конфликта.

              Блеск и трагедия русофобии

              Следующей причиной войны Владимир Путин называет провал идеи Лиги Наций как органа коллективного управления. Лига, по его словам, «продемонстрировала свою неэффективность и просто потонула в пустых разговорах». Ровно так, как сейчас демонстрируют неэффективность нынешние органы – ООН или (если уж проводить точные параллели с тридцатыми годами) «Большая двадцатка». Страны не могут выработать общие подходы к решению глобальных проблем, конфликтуют между собой и не могут, выражаясь словами Путина, «сформировать равноправную систему коллективной безопасности».

              Говоря о 1930-х годах, президент констатирует неспособность «заключить восточноевропейский и тихоокеанский пакты, которые смогли бы поставить заслон агрессии». Сейчас же коллективная безопасность нужна не столько для предотвращения агрессии конкретного государства (хотя от США бы не помешала), сколько для защиты от сетевых акторов наподобие международного терроризма, а также глобальных угроз в виде распространения ядерного оружия, пандемий и т. п.

              И проблема была не только в том, что страны в 1930-е годы оказались неспособны создать систему всеобщей безопасности. Некоторые государства банально саботировали ее создание, исходя из своих узкополитических интересов. В своей статье Владимир Путин приводит в пример Польшу, которая ради получения части чехословацких территорий вступила в сговор с Берлином в ходе Мюнхенского сговора (поскольку «без гитлеровской поддержки ее захватнические планы были бы обречены на провал»). Кроме того, по словам Путина, Варшава «сыграла свою роль в провале переговоров» летом 1939 года, когда Москва пыталась создать систему коллективной безопасности в Европе с участием Франции и Англии.

              С того момента прошло почти 90 лет, а Польша продолжает играть деструктивную роль. Ради аннексии Украины (не территориальной – по крайней мере, пока – а геополитической) Варшава пошла на сговор с нацистами в Киеве, а также обеспечила им серьезную политико-финансовую поддержку.

              Из-за укорененной в польской элите русофобии эта страна продолжает вставлять палки в колеса любым проектам нормализации российско-европейских отношений: начиная с попыток блокировать «Северный поток – 2» и заканчивая размещением на своей территории американских систем ПРО. Даже понимая, что своими действиями (как и в 1939 году) она ставит всю Европу под угрозу войны. Тогда – конвенциональной, а сейчас – ядерной.

              В лучшем случае европейцы будут вынуждены жить под дамокловым мечом, и единственным бенефициаром польской близорукости и ангажированности станет сам потенциальный агрессор, роль которого сейчас выполняют находящиеся за океаном Соединенные Штаты.

              «Вторая мировая война не случилась в одночасье, не началась неожиданно, вдруг. И агрессия Германии против Польши не была внезапной. Она – результат многих тенденций и факторов в мировой политике того периода. Все довоенные события выстроились в одну роковую цепь. Но, безусловно, главное, что предопределило величайшую трагедию в истории человечества – это государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических элит к поиску компромисса», – пишет президент. Предопределило тогда – и предопределяет сейчас.

              По словам Путина, одной из целей написания этого текста был момент личной ответственности. «Для меня и моих сверстников важно, чтобы наши дети, внуки, правнуки понимали, через какие испытания и муки прошли их предки. Как, почему смогли выстоять и победить», – пишет он.

              Можно добавить, что это важно не только для его сверстников – людей, родившихся в войну или сразу после нее, поэтому сумевших прочувствовать ее последствия еще в самом детстве. Это важно для всех жителей даже не России, а всей планеты – особенно молодого поколения. Не знающего историю, не умеющего провести параллели между ошибками 30-х годов и нынешним поведением отдельных лидеров больших и малых стран – и не понимающего, к какой катастрофе эти ошибки могут привести. Поэтому, как верно отмечает Путин, «наша ответственность перед прошлым и будущим – сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий». Ведь «забвение уроков истории неизбежно оборачивается тяжелой расплатой».


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............