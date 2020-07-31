У русской истории нет этнических границ

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31 июля, пятница  |  Последнее обновление — 10:24  |  vz.ru
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Конфликт с Россией убьет экономику Белоруссии

Конкурентноспособсность белорусской продукции зависит от дешевого топлива и газа Михаил Воскресенский/РИА Новости
В отношениях между Россией и Белоруссией внезапно возник политический кризис: Минск обвинил Москву во внешнем вмешательстве. Следом Белоруссия усилила пограничный режим на российской границе. До какого предела Минск планирует обострить ситуацию, пока непонятно. Как взаимосвязаны экономики двух стран и как они пострадают, если обострение приведет к заморозке торговых отношений между Москвой и Минском? Подробности...
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Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

Белорусские силовики снабжают Батьку все новыми фантастическими версиями «российской угрозы» REUTERS/Vasily Fedosenko
Арестованным в Белоруссии по подозрению в терроризме россиянам может грозить нечто худшее, чем 20 лет тюрьмы. СБУ намерена затребовать у Минска выдачи «боевиков», которых в Киеве считают украинскими гражданами. Минск тем временем находит новые источники «российского вмешательства», заявляя о диверсантах из Пскова. Выдаст ли Лукашенко Украине воевавших в Донбассе россиян и каким будет ответ Москвы? Подробности...
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Путин нашел решение для двух экологических проблем Байкала

Заброшенная промзона в Усолье превратилась в отстойник для сотен тонн опасных химикатов Светлана Латынина/ТАСС
Байкалу снова грозит опасность, причем сразу с двух сторон. Бывший химзавод из Усолья вот-вот отравит озеро миллионами тонн ртути и хлора, а планы модернизации железной дороги оказались чреваты сплошной вырубкой леса вдоль берега. Обе проблемы оказались на повестке совещания, проведенного Путиным по инициативе главы Иркутской области Кобзева. Устранение экологической угрозы Путин взял под личный контроль.  Подробности...
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Как можно найти следы жизни на Марсе

Этот аппарат будет искать следы жизни на Марсе NASA Jet Propulsion Laboratory/Youtube
Очередную амбициозную экспедицию отправило к Марсу американское космическое агентство НАСА – Красную планету будут исследовать специальный марсоход и даже вертолет. Почему ученые уверены, что на Марсе можно найти следы жизни, какими именно могут быть эти следы и какое значение это может иметь для науки? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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У русской истории нет этнических границ

Сергей Мардан, публицист
Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй. Подробности...

США воспринимают Россию как запасной аэродром

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Быть врагом Соединенных Штатов очень накладно и совсем не почетно. Врага со всех сторон обкладывают санкциями, против врага проводятся масштабные информационные операции. Наконец, с врагом Соединенных Штатов боятся сотрудничать другие страны. Подробности...
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Новая украинская мода – подарочный сертификат в тюрьму

Павел Волков, публицист
Все еще думаешь о подарке? Мы знаем выход! Подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских следственных изоляторах! Если вы думали, что это шутка – то нет, это не шутка. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ в Петербурге и Кронштадте прошел главный военно-морской парад страны. Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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  • Никому
В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

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  • В Турцию

  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    Сергей Мардан
    публицист
    		31 июля 2020, 09:34

    С детства я ловил себя на мысли, что школьная программа по «Истории России» устроена довольно странно. Перечисление одинаковых древнерусских князей прерывается нашествием Батыя. Потом внезапно возникает Иван Грозный с опричниками, а после него сразу начинается Петр I, окно в Европу, Суворов, Пушкин, Гоголь и Великая Октябрьская социалистическая революция.

    Россия вот уже 200 лет остается пленницей Н.М. Карамзина и его «Истории Государства Российского», изданной в 1818 году. Будучи официальным «придворным историографом», Николай Михайлович решал конкретную задачу, которую поставил перед ним император Александр I. История страны начиналась фактически с восшествия на престол первого из Дома Романовых. Все остальное – было приквелом, полным мифов, легенд и древних героев.

    Большевикам было не до истории, они строили будущее. Они оставили историю Карамзина на прежнем месте, только слегка поправив в области классового подхода.

    У нас 30 лет вообще были другие заботы, и историческая тема стала актуальной недавно. И уже понятно: исторических дискуссий только вокруг Второй мировой войны – недостаточно. 80 лет – слишком малая глубина для такой страны, как Россия.

    Нельзя сказать, что попытки осмыслить по-новому русскую историю не предпринимались. Многие понимали, что огромное пространство, раскинувшееся от Тихого океана до Балтики и от Шпицбергена до Кавказского хребта, не вмещается даже в политические границы Российской Федерации. Но политико-исторические концепции вроде «Русского мира» требовали серьезного обоснования и упорной научной работы. Времени на это, как обычно, не нашлось. Поэтому ничего и не получилось.

    Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

    История России слишком сложная и слишком кровоточащая для того, чтобы ограничиться пустыми идеологическими мантрами про вечный мир и дружбу народов. Классовый советский подход к истории «обнулял» все исторические обиды и споры и предлагал общую «точку сборки» в виде универсальной идеи борьбы с несправедливостью. У нас такого решения нет.

    Некоторые предлагают признать единственно верной историю государствообразующего русского народа. Другие – позволить каждому этносу, населяющему Россию, написать свою историю и не лезть в чужие дела. Второй вариант точно не работает. История со сносом в Сочи памятника русским солдатам-участникам Кавказской войны – тому подтверждение.

    Единственно возможным решением для России является отношение к своей истории, как к истории «имперской». Обычно народам приходится обходиться чем-то попроще. Национальным эпосом и парочкой полумифических героев древности. А мы события своей огромной тысячелетней истории перебираем словно сокровища.

    Вот – шапка Мономаха из Константинополя. А вот – шлем царя Михаила Федоровича, «шапка Ерихонская». И тут воспоминание о ветхозаветном Иисусе Навине, взявшем Иерихон, сочетается с травленым по стали 13-м стихом 61-й суры Корана: «Обрадуй верных обещанием помощи от Аллаха и скорой победы». У какого еще европейского народа найдется подобная реликвия? Тут и бадахшанская бирюза, и балтийский янтарь, и алмаз «Шах», оплаченный кровью Грибоедова.

    В истории Великой России есть место для всех ее бесчисленных героев. Образно говоря, там хранится память и об иноке Пересвете, и о татарском богатыре Челубее. Там есть славное место и для генерала Ермолова, и для несгибаемого Шамиля, присягнувшего на верность Белому Царю. В русской истории вмещается все. И Москва, и Казань, и Киев, и Санкт-Петербург.

    Нам, наследникам великой цивилизации, нет ни малейшего смысла ограничивать себя придуманными рамками зыбких этнических границ. Тем более, что они двигаются вместе с приливами и отливами мировой истории. По счастью для нас, в основном они только расширяли пространство русского мира.

    Еще в середине XVIII века назвать Волгу русской рекой и символом России мог только большой фантазер. Волга была фронтиром, ничейной землей, линией, где соприкасалась Русь и Великая Степь. А сейчас сложно придумать другой более «русский» символ. Разве что – Сибирь. А ведь и с Сибирью всего сто лет назад все было совершенно иначе.

    Концепция «монголо-татарского ига» много лет была привычна и даже комфортна (мы же победили на Куликовом поле), но, честно говоря, добровольно вычеркивать 400 лет русской истории, которые прошли в составе империи Чингизидов, сегодня выглядит диким невежеством. Спасибо Льву Гумилеву, который взял на себя смелость сказать, что средневековые русские княжества, вошедшие в состав Улуса Джучи, не только не утратили своей самобытности, но и являются прямыми наследниками величайшей империи Евразии, за столетия растворив ее в себе.

    Конвергенция народов Поволжья, Приуралья, Сибири и русских стала естественной и гармоничной, несмотря даже на различия в вере. Татарские князья вступали в ополчение князя Пожарского в 1611 году, потому что они защищали своего царя и свое государство. Отказываться от имперской истории – это бесконечно повторять 1991 год. Это – каждый день принимать «Декларацию о государственном суверенитете» и подписывать позорное Беловежское соглашение. Это значит – позволять самозванцам приватизировать куски нашей истории, равнодушно смотреть, как они переписывают ее «на себя» словно комнату в коммуналке, воруют наших героев и нашу судьбу.

    Это касается прежде всего Украины, которую мы так и не научились осмысливать, кроме как в парадигме УССР. Огромная часть исторической России, наша плоть от плоти, официальной пропагандой отвергается словно постыдно прижитый на стороне бастард. Хотя история украинских земель должна преподаваться в российских школах так же, как история Московского царства. Полностью, без всяких цензурных изъятий. Не может быть такого, что сначала было крещение Руси в 988 году, а потом сразу наступила Переяславская рада в 1654-м. Заочный спор с украинскими ультранационалистами сегодня в России не ведется никем. Мы по какой-то необъяснимой причине просто отдаем им Украину целиком, как военную добычу.

    Так не должно быть. Российская история должна рассказывать либо о трагическом разделении единого народа. Либо вообще игнорировать факт раздела и говорить о Киеве, Одессе и Волыни так, словно это Кострома, Ростов-на-Дону или Тюмень. И то же самое, к слову, касается Белоруссии. Историческая политика – это часть мягкой силы. Это – государственная работа, которая никогда не ставится на паузу и не откладывается на потом. Если этим не заниматься, не осмысливать прежде всего самих себя, будущие майданы нам гарантированы.

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    Если не начать заниматься историей прямо сейчас, через одно-два поколения слова Путина о том, что «русские и украинцы практически один народ», будут звучать как пустой звук. Наши дети и внуки забудут об этом. Для того, чтобы оставаться великой нацией, Россия не должна бояться своей истории и пытаться ее адаптировать под отдельные национальные группы, смягчая, замалчивая те или иные события, потому что кого-то это обижает или выглядит неловким.

    Нет отдельной истории русских, отдельной истории татар или украинцев. Мы изучаем историю Рима не как историю этрусков, латинов, парфян и германцев. Мы говорим именно об истории Римской цивилизации, которая исчезла с карты мира только в XV веке. Отказ от концепции «русских» как «римлян», граждан великой империи, делает нас просто большой Эстонией. Без собственной судьбы и с очень смутным будущим.

    Русским не нужно переписывать историю, для того чтобы оставаться самими собой. Великая культура, которая является «своей» для 300 миллионов человек, стала таковой, потому что объединяла все народы империи. Василь Быков и Борис Пастернак, Пушкин и Ландау, Розенталь и Амосов, Даль и Пржевальский. Эти имена существуют именно в пространстве Русского мира.

    Эта логика работает не только с именами. Крым – русский, не потому что над ним российский флаг. Он оставался русским пространством и 50, и 100 лет до этого. Так же, как Одесса, Донецк или Киев. Топонимика, местные легенды, имена на могилах являются подтверждением того, что это – Русский мир.

    Не нужно примерять на себя роль отправленного в отставку любовника. Россия – это скорее отец, который вырастил детей, и они решили жить своим домом. Отчего мы не перестаем оставаться роднёй.


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