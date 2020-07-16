К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии

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16 июля, четверг  |  Последнее обновление — 18:56  |  vz.ru
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Америка запугивает инвесторов «Северного потока – 2»

Стойкость России по «Северному потоку – 2» разозлила СШАФото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
«Убирайтесь немедленно или будут последствия». Такими словами госсекретарь США Майк Помпео обратился к инвесторам «Северного потока – 2» и второй очереди «Турецкого потока». В противном случае они попадут под американские санкции. Испугают ли эти угрозы европейских партнеров Газпрома и решатся ли США на введение против них жестких экономических мер?  Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Минобороны провело спецоперацию для снабжения водой Симферополя

Военные строители сделали свою работу в кратчайшие срокиФото: Алексей Павлишак/ТАСС
Срочную и крайне важную работу выполнили в Крыму несколько сотен военнослужащих – буквально в считанные дни был построен трубопровод, благодаря которому будет решена проблема водоснабжения Симферополя. Как устроены подразделения, которым было поручено выполнение этой задачи, и каким образом они выполняли свою работу под блокадным Ленинградом и в Афганистане? Подробности...
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Украинские радикалы за деньги ведут «охоту на вату»

Сторонников Шария физически унижают и избивают на Украине – да еще платят за это деньгиФото: кадр из видео
Массовое политическое насилие на Украине вышло на новый виток. В стране разгорается так называемое сафари, она же акция «Опусти вату» – иначе говоря, охота с целью избиения сторонников партии Анатолия Шария. Кто уже стал жертвой этих актов насилия, кто их организовал – и почему украинское государство фактически одобряет творящийся в стране произвол? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...

Гражданская война стала последним триумфом кавалерии

Тимур Шерзад, журналист
Разразившаяся на обломках Российской империи Гражданская война стала лебединой песней конницы – мир моторов и пулеметов свел ее значение на нет. Но 100 лет назад, 16 июля 1920-го, красные создали уже вторую конную армию. Подробности...

Либералы отстаивают право на сексуальную дедовщину

Елена Кондратьева, журналист
Либеральный обком постановил считать харассмент «милым чудачеством», если его практикуют оппозиционеры. Где у Слуцкого – насилие, там у Лобкова, Простакова, Яшина, Колпакова и прочих Волковых – проявление любви, поиск взаимности или максимум неудачная шутка. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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          В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?
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              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?

              К покорителям Сибири и Кавказа появились претензии

              Многие сибирские татары до сих пор воспринимают поход Ермака как акт агрессии и оккупации   16 июля 2020, 18:50
              Фото: Покорение Сибири
              Ермаком Тимофеевичем
              Василий Суриков
              Текст: Михаил Мошкин,
              Иван Абакумов

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              Решение увековечить память Ермака в Тобольске получило неожиданный отпор - местные татарские активисты назвали идею провокацией, направленной на разжигание межнациональной розни. Нечто похожее произошло ранее в Сочи – там демонтировали памятник солдатам Кавказской войны. В итоге складывается парадоксальная ситуация: в современной России у людей, созидавших страну в ее нынешних рубежах, появились оппоненты.

              Инициатива общественников из Тобольска – поставить гранитный крест в городском парке в память о 435-летии со дня гибели первопроходца Ермака Тимофеевича – вызвала скандал. Группа представителей татарской общественности Тюменской области обратилась властям всех уровней: тобольскому мэру Максиму Афанасьеву, спикеру областной думы Сергею Корепанову, и наконец, к губернатору региона Александру Моору – с призывом «остановить провокационные действия».

              Появление очередного памятника Ермаку, по мнению авторов заявления, направлено «на разжигание межнациональной розни, нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних непростых условиях».

              «Надо выбирать для памятников знаковые исторические личности, воспитывающие новые поколения в духе мира и созидания, а не войны и раздора», – говорится в обращении, подписанном представителями Национально-культурной автономии сибирских татар в Тобольске и татарской общественной организации «Наследие».

              С другой стороны в конфликт включилось Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел». Властям следует проанализировать провокационные действия борцов с памятником Ермаку, призвал в комментарии каналу  «Царьград» член Совета «Двуглавого орла» Андрей Афанасьев. В иитоге проект, с которым выступил фонд «Возрождение Тобольска» и которое благословил настоятель Тюменского казачьего храма отец Владимир Язов, застопорился.

              На первый взгляд, происходящее выглядит странно, учитывая, что памятники Ермаку Тимофеевичу уже давно существуют по всей России – они установлены в Новочеркасске, Омске, Томске, Новосибирске, Сургуте, Иркутске. Да и в самом Тобольске в том же саду Ермака памятная стела стоит с 1848 года.

              Возмущение представителей сибирских татар заставила вспомнить о недавнем инциденте в Краснодарском крае. Напомним в июне в Адлере, на месте первого русского форта, построенного в 1837 году, открыли памятный знак, посвященный русским солдатам, сражавшимся и погибшим на Кавказской войне. С протестом выступила Общественная палата Абхазии и группа черкесских активистов, часть из которых представляла турецкую черкесскую общину.

              Менее чем через две недели после открытия памятного знака, администрация Сочи отменила согласование его установки и демонтировала монумент. Чуть позже Кабардино-Балкарский правозащитный центр потребовал демонтировать в северокавказских регионах все памятные знаки, посвященные участникам Кавказской войны, воевавшим на стороне Российской империи и убрать из муниципальной топонимики имена россиян, чьи имена связаны с присоединением Кавказа к России.

              В соцсетях уже успели сопоставить споры о необходимости монументов покоритлем земель на Кавказе, а теперь и в Сибири – с массовым осквернением и сносом «неправильных» памятников, охватившем Западную Европу и США во время недавних погромов. Сравнительно недавний и географически близкий к Сибири пример – требование индейцев Аляски демонтировать памятник правителю Русской Америки Александру Баранову.

              «Это новое для нас явление, которое в значительной степени, по-видимому, импортировали из США, – сказал газете ВЗГЛЯД историк и политический обозреватель Николай Сванидзе. –  Но теперь деваться некуда, хорошо это или плохо, но это так, теперь это придется иметь в виду».

              Впрочем, в самой Тюменской области не связывают требование местных татар с новейшими американскими веяниями. «То что атаман Ермак «узурпатор и захватчик» – это последовательная  позиция части местных татар. Противоречия по поводу постановки памятника русскому покорителю Сибири время от времени возникают с татарской общиной, не со всей конечно, а с теми, кто ближе к религиозным, историческим татарским организациям», – отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД тюменский политолог Александр Либерман.

              «К примеру, около пяти лет назад депутат нашей городской думы Альбина Селезнева объявила сбор средств на памятник Ермаку Тимофеевичу, что встретило резкое возражение татарской общины», – напомнил Либерман. А в прошлом году в соседней Омской области национально-культурная автономия сибирских татар обратилась к губернатору региона Александру Буркову с призывом убрать уже установленный монумент атамана, который был установлен при въезде в город Тара. Подобные сюжеты повторяются с завидной регулярностью.

              Еще в 2002 году Тобольско-Тюменская епархия РПЦ предложила мэрии Тюмени установить монумент Ермаку в сквере его имени. Глава Национально-культурной автономии татар Тюменской области Файзулла Камалов назвал идею с памятником кощунственной. Протест был подкреплен тем, что на месте сквера, где планируется поставить памятник, раньше находилось старинное мусульманское кладбище. «Но в целом,

              понятно, что к покорению Сибири Ермаком в XVI веке представители сибирских татар вряд ли могут относиться положительно: у их предков была своя государственность –

              Сибирское ханство, свои правители из рода Чингизидов, своя политика», – отметил тюменский политолог. При этом, подчеркнул Либерман, все споры по поводу того, увековечивать ли русского покорителя Сибири, проходили мирно, и «до сих пор удавалось договариваться».

              В любом случае, недовольство коренных жителей Сибири можно понять, заметил Сванидзе.  «Ермак для России традиционно героический персонаж. Но он же в Сибири кого-то покорял. И потомки тех, кого он покорял, против установки ему памятника, их тоже можно понять, – отметил собеседник.  - Поэтому, видимо, придется обойтись без памятника Ермаку в Тобольске. Можно установить его где-нибудь в другом месте, условно говоря, в Москве».

              В свою очередь, политолог Михаил Ремизов с тревогой воспринял сообщения о демаршах сибирско-татарских и черкесских активистов.  «Очевидно, что создание страны происходило не бесконфликтно. Но именно потому что состоялся сибирский поход атамана Ермака, что были военные кампании на Северном Кавказе, сегодня эти территории являются частью единой страны. Если мы отказываемся от того, чтобы уважать тех, кто сделал это возможным, значит, мы отказываемся уважать саму нашу страну, – сказал Ремизов газете ВЗГЛЯД. – Это не вопрос межэтнических отношений русских с татарами, это вопрос лояльности к российской государственности в целом».

              На ваш взгляд

               
              В истории с установкой памятнику Ермаку в Тобольске, чьи действия больше разжигают межнациональную рознь?


              К слову, напомним, что в прошлом году, также задолго до борьбы с «памятниками колонизаторам и расистам» в США, президент Татарстана Рустам Минниханов выступил резко против предложения учредить памятную дату в честь победного окончания стояния на реке Угре.

              Решением для подобных случаев, по мнению Ремизова, может стать подход, который до последнего времени использовался в США по отношению к памяти о Гражданской войне. «И проигравшая сторона могла получать свою дань уважения, – заметил политолог. – Условно говоря, возможно необходим и памятник Ермаку и памятники, или какие-то формы воздания памяти, тем, с кем он сражался». 

              «Надо изучить фигуру Ермака со всех сторон, его вклад в развитие региона, искать компромиссы исключительно путем общественных слушаний. Если вопрос действительно волнует значительную часть региона, можно провести социологический опрос, и только потом принимать решение», – предложил в комментарии газете ВЗГЛЯД член президентского Совета по правам человека Александр Брод.

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