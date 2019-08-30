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30 августа, пятница  |  Последнее обновление — 08:45  |  vz.ru
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Украина из-за энергоблокады Крыма не получит миллиарды долларов

Крым возмущен наглостью Украины, которая требует денег после блэкаута на полуостровеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина, которая зимой 2015 года оставила без электричества жителей Крыма, теперь требует с России компенсацию за утерянные на полуострове сетевые активы. В самой республике считают, что требовать возмещения должны, наоборот, крымские власти. Эксперты считают, что у Киева есть шансы отсудить у Москвы деньги за утраченное имущество. Но вот с их получением возникнут сложности. Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись в Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
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Глобализм создает границы между богатыми и нищими

Антон Любич, экономист
Глобализм не сделает россиян богатыми, как «золотой миллиард». Его цель не в этом. Границы в глобальном мире будущего сохранятся. Просто они перестанут быть национальными, превратившись в границы между богатыми и нищими. Подробности...
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              Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

              Роспись в Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке Угре   30 августа 2019, 08:20
              Фото: diorama-ugra.ru
              Текст: Петр Акопов

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              Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства.

              В Казани проголосовали против поддержки законопроекта о введении в России памятной даты 11 ноября - Дня окончания стояния на Угре. Госсовет республики отправил в Госдуму отрицательный отзыв на законопроект, внесенный калужским заксобранием, а еще раньше против нового праздника высказался и глава республики Рустам Минниханов.

              Во время обсуждения на комитетах Госсовета депутаты говорили о том, что такая памятная дата будет служить разъединению народов, а один из них даже нашел в законопроекте «экстремистское направление». Как заявили в пресс-службе Минниханова:

              «Мы исходим из того, что памятными датами в России должны быть исключительно такие даты и события, которые, без сомнения, являются общеобъединяющими для всего многонационального народа».

              И предложили сделать памятной датой переход Суворова через Альпы, которому в сентябре исполнится 220 лет. 

              Идея сделать 11 ноября памятным днем по случаю окончания Великого стояния на Угре появилась уже давно – ведь это действительно одно из знаковых событий русской истории. После того, как 11 ноября 1480 года войско хана Большой Орды Ахмата повернуло вспять от реки Угра, на другом берегу которой ему противостояла рать московского великого князя Ивана Третьего, закончился 250 летний период татаро-монгольского ига. Так пишут в наших учебниках и вообще подобная трактовка стала общепринятой с середины XVI века, со времен внука Ивана Третьего царя Ивана Грозного.

              Впрочем, в последние годы в учебниках уже не пишут ни о татаро-монгольском, ни о монголо-татарском иге – речь идет об «ордынском иге».

              Что вызвано заботой о национальных чувствах российских татар. На подобные изменения в свое время пошли совершенно осознанно, хотя нынешние татары не имеют почти никакого отношения к Большой Орде, и уж совсем никакого к орде Золотой. Но многим в Татарстане и вообще среди татар приятно осознавать себя наследниками империи Чингисхана. Спорить на эту тему бесполезно: у нас, кстати, нет единства даже на тему самого ига. Некоторые историки считают, что и ига-то особенного не было, и вхождение Руси в состав Золотой Орды нельзя рассматривать в негативном ключе, и вообще именно Россия является настоящим наследником великой евразийской империи Чингисхана. У некоторых татарских любителей истории свои представления о прекрасном. И подобные споры будут всегда.

              О чем говорить, если даже само место стояния на Угре до сих пор оспаривается Смоленской и Калужской областями, точнее идет спор за то, где именно был центр этого стояния. Калужане побеждают – несколько лет назад в поселке Дворцы они даже открыли музей-диорама «Великое стояние на реке Угре». И вот теперь просят Госдуму принять закон о внесении 11 ноября в перечень памятных дат России. Все регионы «за», и только Татарстан против. Хотя в процессе согласования законопроекта из него убрали все, что могло бы хоть как-то задеть национальные чувства.

              «Там же не говорится о победе над монголо-татарскими поработителями, там говорится «памятная дата, посвященная окончанию Великого стояния на Угре». Без указания национальностей, роли или чего-то еще... Там сперва было слово «победное». Я говорю, уберите, чтобы ни у кого не было изжоги», – так говорит калужский губернатор Артамонов.

              Получается, что власти одного из субъектов федерации выступают против празднования одного из важнейших событий русской истории, пугая тем, что оно приведет чуть ли не к разжиганию межнациональных противоречий. Как чествование события 540 летней давности может «служить разъединению народов» - не очень понятно. Мало того, что современные татары не имеют отношения к ордынцам, так еще и смысл праздника совсем в другом. В том, что русские дают отпор неприятелю, даже гораздо более сильному, чем они. В том, что они могут оставить внутренние споры и объединится ради того, чтобы отстоять право на самостоятельность. В том, что рано или поздно даже самое долгое иго заканчивается избавлением от него. На самом деле, уже даже не так важно, что именно произошло 11 ноября 1480 года на Угре. Важно то, чем эта дата стала для русского национального самосознания. Не просто одной из важнейших вех истории России, но и одним из главных примеров защиты Родины от неприятеля. Причем примером уникальным, когда победа одерживается не на поле боя, а одной лишь силой духа. Решимость стоять до конца что на поле боя, что отстаивая свою принципы и веру («стояние в правде»).

              Запретить русским праздновать это невозможно, так зачем же в Татарстане решили выступить против? В надежде на то, что в Москве испугаются межнациональной темы и не станут принимать закон? Если такой расчет и есть, то он странен – никакого разжигания в желании отмечать столь важную дату русской истории нет, и уж тем более нет ничего антитатарского.

              Конечно, нужно быть политкорректным и уважать мнение всех. Но нельзя позволять диктовать большинству свои правила. Иначе получится как в США, когда в угоду диктатуре политкорректности сносят памятники генералам-южанам времен Гражданской войны. И самим фактом их сноса сильнейшим образом провоцируют и обостряют самые разные противоречия внутри общества: как расовые, так и идеологические. Причем все это осуществляется якобы для того, чтобы загладить вину белых перед чернокожими. Но в реальности ни белым, ни неграм от этого нет вообще никакой пользы, а вот вред общеамериканской идентичности наносится огромный.   

              Россия стала великой державой именно потому, что шла своим путем, сохраняя все народности, вошедшие в состав нашей страны. Нам не нужно править свою историю, чтобы кого-то не обидеть. Само существование России и входящих в нее народов стало возможным благодаря тому, что у нас сохраняется память о наших победах и поражениях, о подвигах наших предков и их «стоянии в правде». 


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